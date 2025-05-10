神隱少女的海上列車！京都2日遊 一次遊覽天橋立、最美伊根舟屋景點攻略

跟著 ㄚ沈 日本旅遊｜出國私藏景點美食✨ 於 2024-10-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 21 個景點，其中包含 京都駅、西舞鶴駅、京都丹後鉄道 丹後くろまつ号。

帶你們去最美的京都郊區 一次遊覽天橋立、伊根舟屋景點攻略

第 1 天

京都駅 | 20 分鐘

京都站搭乘JR橋立號至西舞鶴車站

是指定席列車記得要先劃位才能進入喔

可以至西日本網站預約在至綠色窗口拿票，或是直接至綠色窗口取票～

這次搭乘8:38-10:01 JR新幹線的列車接下面的丹後鐵道 時間剛剛好

回程從天橋立搭高速巴士 ，價格比較便宜～

西舞鶴駅 | 15 分鐘

下車後旁邊的鐵道就是了，搭乘赤松號網路要先預約（週二 週三有班次）抵達後需要再至窗口買座位席的票，¥550網路預約車票+¥650現場購買座位席票 共¥1200

京都丹後鉄道 丹後くろまつ号 | 1 小時

海之京都的丹後鐵道經過由良川橋梁

是神隱少女中出現的海上列車

在海之上享受奈具海岸的絕美海景，實在是太美了

這次京都數一數二期待的景點 ，推薦大家真的要來～

有赤松號（預約制）、黑松號（較高級的餐廳列車）、青松號（不需預約但人較多）

大家記得快到海上前要佔好位置，不要來回奔波不小心錯過

天橋立ビューランド | 1 小時

天橋立步行5分鐘

乘坐著單人纜車上山比較有趣也比較刺激🤣

也有車廂式的纜車可以搭 來回¥750

上山就可以看到日本三大景之一-天橋立

觀賞日本三景「天橋立」的最佳位置，個人感覺這邊比傘松公園好，但兩邊都建議前往一遊

適合親子的小型遊樂園

有展望台、摩天輪 空中腳踏車 小火車射箭場、餐廳等設施

布丁跟蒙布朗好吃！

一上來就會看到大家都在彎腰

飛龍觀：從跨下窺看，可以看到龍在天空中飛舞的感覺

蠻推薦有來可以上來看看景觀非常遼闊舒服

(有) 松和物産 本店 | 1 小時

在天橋立車站對面的海鮮及定食餐廳也有很多日本當地人來吃

生魚片、海鮮非常新鮮，而且魚定食超級好吃欸

有三種不同的魚有不同的烹飪方式：比目魚、竹莢魚、沙魚，配茶碗蒸、醃菜、蛤蜊味噌湯，種類很多！

蛤蜊丼鮮甜好吃第一次吃得很特別

特色料理鰤魚火鍋，超美味！！！岩蚵、生蠔聽說很大顆很新鮮但售完了 沒吃到QQ

カフェ・ドゥ・パン café du pin 千歳 | 1 小時

這家咖啡廳可以看到天橋立旋轉橋，很推薦大家來這裡坐窗邊喝杯咖啡下午茶休息，這家的漢堡很好吃！

智恩寺 | 30 分鐘

智恩寺的三門於1767年落成

高大宏偉且非常古樸有氣勢，是丹後地區最大的山門！

供奉掌管智慧的文殊菩薩，是日本三文書寺院之一！

可以來這裡祈求考試順利，境內可以求詩籤，是個可以晃晃的平靜地方

伊根の舟屋 | 幾秒

伊根舟屋是京都郊區最美的地方，由於潮水落差較小，也發展出獨特的「舟屋」建築。舟屋是指一樓為船舶停靠處，二樓是生活起居空間的房子。伊根舟屋聚落被指定為日本重要傳統建築物群保存地區。

伊根灣的海水透亮被譽為世界最美麗的海域之一。

亀島丸乗船所 | 30 分鐘

海上計程車有很多家，我們這次搭的是龜島丸，微風雨的天氣船家也能出海，船上有擋風雨的塑膠罩，老闆也很親切~

上船後會一邊介紹同時繞一圈舟屋附近的海域，之後每人會給一小包零食餵海鷗，真的是挺有趣的!我在餵食時甚至有一隻老鷹用爪子把我的蝦味仙搶走了!

整體時間不會太長，但非常有趣~一邊欣賞在海上的舟屋景觀，補充一點當地的小知識外，還能被好多海鷗包圍!一個人的費用是¥1000，覺得非常值得~

乘車處在觀光處在往前走一點的七面山停車場

向井酒造(株) | 15 分鐘

來到伊根町享受與大海近距離接觸前，一定要先到向井酒造來購買一瓶當地非常有名的地酒--伊根滿開赤米酒!

向井酒造位置在遊客中心出口右轉走路5分鐘左右，右手邊向內延伸的店面~裏頭販賣著各式各樣的酒類與自製的點心小品。最特別的當然是顏色赤紅色的伊根滿開，可愛討喜的顏色與微甜的入口口感深受女性喜愛!帶一支漂亮的地酒回到小屋，打開落地窗面向大海再配上漂亮粉紅的古代清酒，打開你在伊根的假期!

台湾茶専門店 靑竈 | 1 小時

不喝酒的你逛完向井酒造是不是有點空虛呢?別擔心，在向井酒造斜對面就是青竈--台灣茶專門店~店門口寫著大大的舟屋台灣茶，是不是讓你看著就很有親切感呢?

這是一家由一個人獨自經營的商店，進去店內就會引導你到海邊的座位區，這次來時只有我們一組客人，就坐到了離海最近的座位。選好想喝的茶種後，店家就會示範如何沖泡，並幫你沖好第一次茶，再附上品茶時的小點。

這兒很適合喜歡幽靜愜意的你，聽著海浪的拍打聲，一邊品茶欣賞美景，享受愜意的假期!

ps店家沒有標註價格，約略是兩個人兩千日圓~

北野商店 | 10 分鐘

伊根當地唯一的雜貨店!怕晚上肚子餓，或想買些零食小點搭配酒，甚至想自己購買蝦味仙餵海鷗都可以到這買~

營業時間為早上9點至下午6點半，如果忘記帶各種盥洗用具、雨衣雨傘也都有販賣哦~在用晚餐前記得先把缺乏的戰備物資購買完~

FUNAYA KAJIYA 神慈や | 1 小時

晚餐到FUNAYA KAJIYA 神慈や用餐，店內座位不算太多，如果是熱門旅遊時節造訪建議要先預約!進入店內乾淨明亮，我們選擇日式榻榻米的座位，更有日式風格!

這次點的是神慈や晚餐套餐¥4800與炸豬排一份，價格高但是非常值得!!裡頭有和牛蔬菜燒肉、天婦羅一份、烤魚、生魚片與各式小菜，每一道都很好吃!吃起來超滿足，晚上也不會肚子餓，大推!

大平荘 | 幾秒

伊根舟屋的舟屋飯店都要提前三個月準時預約，非常熱門及搶手！這次入住非常漂亮的太平莊，一樓的景色實在是太美了，打開窗就能看海甚至可以餵海鷗，房間、設施、地點、價格都非常完美！是這邊CP值很高的舟屋～超級享受，重新打造成非常高檔的榻榻米房，很新也很乾淨，還有圓桶浴缸可以泡湯，推薦大家都來住一晚！

第 2 天

舟屋日和 ( Ine cafe) | 1 小時

風景很美的一家咖啡廳 可以看到舟屋的海景，有著伊根灣最美的咖啡廳，蛋糕甜點也非常好吃，有和食及咖啡餐點，非常推薦來這邊吃午餐，店內的餐點及甜點每天只提供1~2款，不過會依季節改變。搭配無敵海景真的非常值得，咖啡館內部裝潢精緻，價格平實值得參觀。離案內所很近，可在案內所租免費腳踏車前往。

舟屋見学 幸洋丸 | 20 分鐘

伊根地區唯一能看到船屋內部的地方，可以感受當時船庫的氛圍，張貼著各種歷史的照片、材料、釣魚用具，從海邊眺望景色非常漂亮，只要¥200日幣

天橋立傘松公園 | 1 小時

看到天橋立景的第二個地方,但個人覺得view land景色比較好，一樣都單人纜車或是車廂式纜車可選擇若沒有時間可以捨去這裡～

需要乘坐巴士前往這裡或是搭遊覽船

元伊勢 籠神社 | 30 分鐘

元伊勢籠神社，據說是從此地遷移至伊勢，因此稱為元伊勢。因此主殿也與伊勢神宮同樣為神明造建築樣式。

神社的籤有雨傘造型，超特別，很可愛

逛完神社可至後面吃飯或是買伴手禮，昆布、鹽黑豆等等～

天橋立駅 | 5 分鐘

回程我們搭往京都車站的巴士，價格比較優惠～若不是在假日或是上下班時間 推薦大家可以搭～還有地方放行李！站牌在天橋立車站對面，記得先網路上預約哦！價格是¥3100比JR便宜¥1700！

炭火とワイン 烏丸店 | 2 小時

這次選擇的晚餐是--炭火とワイン 烏丸店，外觀上漂亮大氣，進去店內裝潢也有質感，我們這次選擇了吧台座位，裡頭也有榻榻米的包廂哦!

進入點內會先收一份沙拉費用，是可以無限續的，而且很好吃!本來想點無限暢飲葡萄酒，一人只要¥2000!但想要吃很多好吃的料理就作罷了哈哈~這次先點了大分和牛漢堡，有附上熱鐵板能自行再燒烤，吱吱冒著煙再搭上醬汁超讚!再來嘗試了大分和牛肉堡特製義大利麵，整塊和牛漢堡肉攪碎至義大利麵中在配上起司，超讚!而大分和牛牛排和最後加點的巴斯克式芝士蛋糕也都好好吃~~

菜單上非常的豐富!各種美食都有好想要點好點滿，可惜胃太小了，下次一定要再來!

吉祥庵 | 1 小時

晚上的住宿選在吉祥庵，躲在京都小巷內中的老宅僻靜又隱密。能夠容納六人的大空間古宅，電子鎖出入與能控溫的大浴缸、各式用品應有盡有，顯現出店主的用心~剛進入有點幽暗，但把燈都點亮後就能展現出宅院的美，二樓的巨大籠燈讓整個空間都好美~晚上一邊泡茶，一邊感受古色古香的老宅，日式風情滿滿~

大大的浴缸旁是落地窗，而外頭是小有布景的後院，泡澡時好不愜意!二樓一邊是榻榻米區可以鋪床，另一頭有架高的床，中間有座橋與大燈籠，超美的裝潢!整個少女心爆發~~感覺到這裡拍和服都完全沒問題呢!早上下午在京都感受古城的美，晚上入住美麗的吉祥庵，好幸福啊!

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：神隱少女的海上列車！最美舟屋海之京都2日遊

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