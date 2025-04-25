大阪世博驚見「寶可夢娃娃填充遊具」畫面太獵奇 日本網友批：這不是回收！

寶可夢粉絲要哭了！ 大阪世博出現「一物」再次成為網友熱議話題，有眼尖的日本網友近日發現，世博會園區的遊具座椅，竟是使用寶可夢玩偶填充而成的，即使看得出特意讓玩偶們「不露臉」，但仍逃不過忠實粉絲的眼睛，進而痛批「這不是回收！」

圖／翻攝社群X@ito072495234909

據日媒報導指出，2025大版世博會以「給予生命光輝未來的社會設計」為主題，鼓勵永續使用發展。然而，一間休閒娛樂公司卻將寶可夢玩偶塞進塑膠中，製成座椅，引發粉絲群起不滿，外觀可清楚是由大量寶可夢玩偶製作而成，不少日本網友表示這畫面太獵奇、太恐怖了。

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雖然大阪世博會承受來自網友的大量罵聲，然而這並非大阪世博的原創點子，實際上早先就出自日本連鎖兒童遊樂設施ASOBLE(アソブル)之手，發現是出現在ASOBLE夢丘分店的「玩偶沙發」。