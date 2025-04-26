2025關西親子團體旅遊經典全收錄！ 玩翻大阪環球影城超輕鬆，京都/奈良/神戶不容錯過

想來趟關西旅行，但自己規劃行程已經夠燒腦了，還要顧小孩的需求是不是更頭痛？其實日本旅遊可以超輕鬆！推薦你參加關西親子跟團行程，不用煩惱交通、住宿、排景點，直接開心暢玩大阪環球影城，一路再玩到京都、奈良都沒問題～全程專業導遊帶隊＋舒適遊覽車接送，小孩累了也能好好休息，爸媽也能輕鬆享受旅程，現在就跟著 AsiaYo，一起開啟這趟快樂又省心的日本跟團旅行吧！





｜📝關西親子跟團旅遊行前tips｜

🍽️ 餐具｜部分餐廳無兒童碗筷，自備最安心！怕吃不慣可帶寶寶粥

💦 飲用水｜可生飲，但建議小孩喝瓶裝水or兒童飲品

🍼 親子設施｜哺乳室多在百貨/車站，景點前先查好。尿布記得帶袋子裝回

👶 小小孩必帶｜輕便推車、背巾（爬階梯/人多用）、保溫瓶（泡奶熱水用）

🌤 天氣怎樣？小孩怎麼穿？

圖:AsiaYo提供

💡溫差大，保暖外套&內搭衣一定要帶喔！

｜🔍關西親子跟團行程精選｜

關西親子跟團通常都會安排幾個必訪城市，這次就讓AsiaYo帶你關西四都特色一次看👀

⭐大阪：

環球影城、大阪城和超多親子景點，是小孩的天堂、還有黑門市場等大人的購物美食基地🎢🍜

⭐京都：

古色古香的寺廟與和風街道，帶小孩走進日本歷史課本超有感，超美神社大人底片拍爆！📖⛩️

⭐奈良：

能和溫馴小鹿互動還能跑跳大草地，親子散步好療癒🦌

⭐神戶：

結合動物園、港口風光與異國街區，還有頂級美食神戶牛，親子玩樂與拍照一次滿足📸

｜🌟大阪環球影城團體旅遊必逛景點攻略｜

✅ 嬰兒推車可租借 ✅ 外食禁止，小點心OK ✅ 必載官方App（查地圖、等候時間、抽票）✅ 包包放置物櫃，輕裝上陣一定要！

圖:AsiaYo提供

(參AsiaYo:【限定大阪5日】京都宇治平等院/小鹿巡禮/伏見稻荷大社/環球影城/保住萬豪旗下飯店、【世界遺產巡禮6日】環球影城/奈良東大寺/清水寺/六甲山斜面電車/姬路城/保住環球影城旁飯店)

(參AsiaYo:【關西OMG5日】日本環球影城/下鴨神社/京阪清水寺/日式燒肉吃到飽五日、【大阪高雄來回5日】和歌山小玉電鐵/黑潮市場/小鹿巡禮/環球影城/阿倍野)

｜⛩️關西四都親子團體旅遊旅遊必逛景點攻略｜

👑關西景點必逛Top1：神戶動物王國

🎈 半開放式室內＋戶外動物園

🎈 主打近距離互動：可餵食水豚、袋鼠

🎈 室內空間大，下雨也能玩不怕濕

✅ 推薦玩法：餵食體驗、動物秀、親子拍照打卡(參AsiaYo:【京阪神奈5日】環球影城/神戶動物王國/清水寺/奈良小鹿/海遊館/保住兩晚環球旁飯店)

圖:AsiaYo提供

👑關西景點必逛Top2：奈良梅花鹿

🎈 公園內超過1000隻梅花鹿自由活動

🎈 可手拿鹿仙貝餵食，互動超可愛

🎈 公園範圍大，適合邊走邊玩＋順遊東大寺

📸 拍照小技巧：等鹿鞠躬瞬間按快門，畫面超萌(參AsiaYo:【省最大大阪5日】奈良東大寺/梅花鹿公園/嵐山渡月橋/北野異人館街/京都錦市場/日本環球影城)

👑關西景點必逛Top3：大阪海遊館

🎈 關西人氣No.1水族館、全球最大之一

🎈 超巨大360度主水槽，主角鯨鯊超震撼

🎈 有療癒系觸摸池＆親子互動展區

✅ 推薦玩法：看鯨鯊、摸海星魟魚、玩兒童互動區(參AsiaYo:【京阪神奈5日】環球影城/神戶動物王國/清水寺/奈良小鹿/海遊館/保住兩晚環球旁飯店)

圖:AsiaYo提供

日本關西親子跟團推薦就到這啦～趁孩子放假出國走走吧！日本旅遊雖然超吸引人，但文化、住宿、飲食到交通…每一項對親子旅人來說都可能是小挑戰😵‍💫 尤其帶著小朋友，還是選擇日本跟團最省事最安心✨跟著專業導遊走行程，吃住玩都安排好，爸媽完全不用煩惱，只要準備好 eSIM 和行李，就可以輕鬆開啟夢幻旅程啦🎒✈️想知道更多日本跟團旅遊攻略？快上AsiaYo看看吧！





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