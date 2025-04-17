2025大阪世博會美食地圖精選！ 「無現金支付」行前需知「100m迴轉道藏壽司、AI年輪蛋糕、究極神戶牛」必吃必排

2025年大阪．關西世界博覽會（EXPO 2025）再次在日本舉行，這回以「為我們的生活設計未來社會」為核心主題，選址於大阪夢洲人工島，目前一場備受世界矚目的國際盛會已開跑！

世博會的各個特色展館是眾人追逐觀賞的焦點目標，然而，為了在此地旅遊一整天，「吃食方面」的安排也顯得格外重要，udn旅遊美食頻道編輯幫大家整理「世博會美食地圖精選餐廳 & 行前必知」，讓大家事前了解再出發，將會更得心應手！

◎前進155公頃的萬博夢洲場地，「吃食方面」的行前必知

．入場前需要檢查行李，非透明飲料、玻璃瓶禁入

世博會場在入場前同樣需要人工行李檢查，將會檢查包包內物品和飲料，可以攜帶透明的非玻璃水瓶，但酒類、罐裝飲料、自拍棒、三腳架、無人機等物品，都禁止攜帶入場。

．全面「無現金支付」，會場導入70種支付方式

大阪國際博覽會上首次場內不接受現金付款，全面導入無現金支付，支援行動支付、代碼支付、信用卡等多達70種支付方式，以加速推動日本邁向無現金社會。

行動支付結帳示意圖。圖／AI生成

前往大阪世博參觀前，最好確保攜帶信用卡，智慧型手機綁定Suica(西瓜卡)等行動支付。不過，會場內也設置了專用儲值機，可於當場使用現金儲值。

．立食區免費、部分美食廣場座位區須付費

美食廣場大多設有免費的「立食區(站著吃)」，而廣場中央用餐空間亦提供約1000席可坐，而為了避免座位被久占並保持翻桌率，其中大約有500席座位區需預約付費，每席費用550日圓(新台幣約124元)，限時使用50分鐘。

◎大阪世博會館場精彩「美食餐飲地圖」不容小覷

大阪世博會場內有超過70家以上飲食餐廳與商品販售據點，除了便利商店以外，還能看見設置的餐車、餐廳、咖啡廳、速食等店鋪，為大家列出的精選區域推介如下：

圖／EXPO 2025大阪世博官網

．風之廣場（A-1/2）

美食購物一站式滿足，包含Grand Food Court、日系品牌京都勝牛、fusion異國餐廳、藥妝店、土產區等。

．未來生活區（C-3/D-4）

人氣品牌齊聚包含藏壽司、壽司郎、GF拉麵實驗室、地瓜甜點，7-Eleven和日本FamilyMart設點於此。

．擂台邊市場（D-2/C-2）

有Pizza、拉麵、非洲料理等，一口氣囊括有韓、印、德、越、土耳其等異國美食齊集，另還有Animate動畫商店、K-POP周邊購物專區等。

．東門區（E-3）

東邊最受矚目的萬博官方紀念品商店在這裡，以及Lawson便利商店，還有JAPAN市集等特色食品與伴手禮集合地區。

．西門區（A-2/B-3）

西邊也有萬博官方紀念品商店，和東門區的特色週邊略有不同，這區還有神戶養蜂場、大森屋等輕食店家。

◎大阪世博會館名店巡禮 5大特色店鋪精選推薦

圖／EXPO 2025大阪世博官網

1.「大阪名店巡禮，美食與祭典EXPO」

世博會場內規模最大的飲食區域，名為「大阪名店巡禮，美食與祭典EXPO」的美食區，占地達2000平方公尺，座位數1000席的巨大用餐空間，在這裡聚集了12家代表美食之都大阪的老字號傳統正宗餐廳，包含章魚燒、炸串燒、拉麵、壽司等深受歡迎的日本料理，還提供大阪各市町村期間限定美食。

大阪名店巡禮，美食與祭典EXPO。圖／EXPO 2025大阪世博官網

📍西門區 W43-11

．營業時間：9:00~21:00

．座位數：1000個座位

2.「藏壽司 くら寿司大阪・関西万博店」

藏壽司店家外牆以33萬顆廢棄貝殼打造，而店內則有超過100公尺的壽司迴轉道，也是史上最大規模的新一代的壽司傳送，並且配合萬博活動期間，推出50種異國料理壽司，多元美食讓各地顧客盡情品味。

くら寿司 大阪・関西万博店的外觀。圖／EXPO 2025大阪世博官網

📍未來生活區 L76-11

．營業時間：10:00~21:00

．座位數：338個座位

3.「人と地球とショートケーキと FUJIYA EXPO 2025 STORE」

有百年歷史的FUJIYA 不二家，將以推出「未來的鮮奶油蛋糕」為主題，推出一系列創新的甜點與周邊。其中，單手即可拿取享用的草莓蛋糕，特別使用因不符合形狀大小標準準備要被廢棄的草莓，延續環保與美味兼具的理念。另外，店內還有各種各樣的日本獨有的工藝品，以及陳列著大家熟悉的「Peko-chan娃娃」。

圖／FUJIYA網站

📍東門區 W43-11

．營業時間：9:00~21:00

4.「Silence Forest Zone：THEO'S CAFE by JUCHHEIM」

神戶百年蛋糕品牌 Juchheim 成功開發AI烘焙機「THEO」，並將在咖啡廳內設置了三台AI年輪烘焙機，能自動且烘烤出美味的年輪蛋糕，三位AI烘焙師每天都會和工作人員運作，並將提供店內顧客享用年輪蛋糕無限量供應的菜單。

AI烘焙年輪蛋糕。圖／THEO’S CAFE by JUCHHEIM

📍寧靜森林區

．營業時間：10:00~21:00

．座位數：40個座位

5.「MANEKI FUTURE STUDIO JAPAN」

創業137週年的關西老字號車站便當店「MANEKI食品」在大阪關西博覽會展開美食冒險，以兵庫縣姬路的當地靈魂美食「車站SOBA（えきそば）」為主進駐未來型餐廳，期間將推出採用神戶牛製作且號稱史上最美味的神戶牛「終極」系列，要價高達3,850日圓一碗，瞬間在日本引發熱烈關注。

MANEKI FUTURE STUDIO JAPAN。圖／EXPO 2025大阪世博官網

📍寧靜森林區 F34-11

．營業時間：09:00~21:00

．座位數：79個座位