【旅奇傳媒／責任編輯-黃千珮】2025日本盛事「EXPO2025大阪・關西萬博」精彩展館開放，其中，主辦的大阪府與大阪市聯手打造的「大阪醫療保健館」是許多遊客期待展館之一。

▲「大阪醫療保健館」夜間點燈示意。 圖：公益社團法人2025年日本國際博覽會大阪 Pavilion／提供

建築設計由共同參與萬博會場內主要建築「大屋根」的東畑建築事務所操刀，由於大阪是一座水都，貫穿城市的水道自古為重要交通要道，過去有日本各地而來的木材集散，便依此為主題，展館以木頭為架構，再覆蓋多重屋頂，屋頂上有著水流循環，可將雨水回收再利用。中庭則引入自然光發電，大量使用紙張、木材等自然建材，打造出一座與環境共生的建築。

展館分為7大區：

1. 重生體驗路線-需事前完成預約，根據你的健康資訊便可預見25年後未來的自己。

▲「大阪醫療保健館」重生體驗需預約。 圖：公益社團法人2025年日本國際博覽會大阪 Pavilion／提供

2. 魔物獵人橋-需預約，可體驗 AR 虛擬魔物獵人世界。

3. 重生挑戰-認識400家在地公司的各種技術。

4. 未來飲食文化-有10家大阪餐廳，可品嘗美味並嘗試未來食物，更有《間諜家家酒》主題餐廳進駐。

▲「大阪醫療保健館」集結多家大阪發源餐廳。 圖：公益社團法人2025年日本國際博覽會大阪 Pavilion／提供

5. 中庭-天窗灑下陽光，展示再生醫學與一部呼應1970年大阪萬博的自動洗澡機，連大阪府知事都親自體驗！（自動洗澡機目前預約名額已滿）

▲「大阪醫療保健館」中庭。 圖：公益社團法人2025年日本國際博覽會大阪 Pavilion／提供

▲「大阪醫療保健館」中庭自動洗澡機。 圖：公益社團法人2025年日本國際博覽會大阪 Pavilion／提供

6. 戶外展示－館外7公尺高的透明圓球展示著水耕栽培與陸上養殖的循環生產系統。

>▲「大阪醫療保健館」戶外展示。 圖：公益社團法人2025年日本國際博覽會大阪 Pavilion／提供

7. 虛擬版大阪「大阪醫療保健館」。

大阪關西・萬博必看展館「大阪醫療保健館」【圖 / 旅奇傳媒】

別忘了仔細看看工作人員的制服，是由設計師小出真人以可回收材質設計，並由大阪在地公司高島屋生產。

DATA／大阪・關西萬博-大阪醫療保健館

・地址：大阪夢洲

・交通方式：Osaka Metro中央線「夢洲站」出站即達大阪・關西萬博會場。

・營業時間：04/13〜10/13 09:00〜22:00

・費用：萬博入場費04/13起平日券大人6,000日幣，12〜17歲3,500日幣，4〜11歲1,500日幣(週末假日不可使用)；一日券大人7,500日幣，12〜17歲4,200日幣，4〜11歲1,800日幣(展期任一天)；夜間券大人3,700日幣，12〜17歲2,000日幣，4〜11歲1,000日幣(展期任一天的17:00之後入場)

・官方網站：https://2025osaka-pavilion.jp/

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