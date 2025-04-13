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日本親子夢幻之旅！ 前進「大阪賞櫻景點」3大推薦 帶寶寶外出旅行必備泡奶好幫手

聯合新聞網／ JAPANKURU日本酷樂

日本春季最著名的活動之一就是「賞櫻」，應該已經有許多家庭計劃好了要在這一時期來趟日本賞櫻之旅吧？想像一下，在公園裡欣賞著盛開的櫻花，感受舒適的春風，簡直就是一趟夢幻之旅。下面我們將推薦3個大阪的賞櫻景點，一起帶著寶寶在美好的春日裡留下最棒的回憶吧！

大阪推薦賞櫻景點3選

▎①大阪城公園

說到大阪，怎麼能錯過大阪城公園呢！這裡擁有超過 3,000 棵櫻花樹，整片公園被春日爛漫的粉色渲染，營造出如夢似幻的美麗景色。

不妨邊漫步在櫻花樹下，邊欣賞大阪城的壯麗風光，感受濃厚的日本春日氛圍。如果是帶著小孩的家庭，還能在櫻花樹下鋪上野餐墊，享受悠閒的親子時光。此外，公園周邊也有許多販售各式日式點心與飲品的店家，一邊賞櫻、一邊品嚐美食，讓整個野餐體驗更加分了！🌸✨

【大阪城公園】

地址：〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城１−１

營業時間: 24小時開放

入場費: 免費入場

交通：搭乘JR大阪環狀線，在「大阪城公園」下車，徒步約10～15分鐘

🔗 官方網站

▎②南天滿公園

南天滿公園位於淀川河畔，可以在河岸步道散散步，享受悠閒的氛圍。公園內除了有休憩區，以及可以讓孩子們盡情玩耍的活動區域外，這裡還有許多拍照景點，來到這裡的話一定能夠拍到滿意的家庭照！

※不過櫻花季期間可能會因人潮眾多而十分混雜，在享受櫻花氛圍的同時請隨時留意孩子的安全喔！

【南天滿公園（南天満公園）】

地址： 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満４丁目

交通：地下鐵「天滿橋站」或「北濱站」下車，徒步約4分

▎③萬博記念公園（Expo ’70記念公園）

萬博紀念公園是在1970年日本萬國博覽會（Expo’70）的舊址上所建立的公園，對大阪來說意義重大。園內劃分為許多區域，其中最代表性的看點是「太陽之塔（太陽の塔/Tower of the Sun）」，太陽之塔不僅是Expo’70的象徵，現在也是大阪的著名地標之一。

萬博紀念公園作為賞櫻景點非常有名，每當春季到來時，這邊會有許多櫻花盛開，美不勝收。

【萬博紀念公園（万博記念公園／Expo ’70記念公園）】

地址： 〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園

營業時間: 9:30 – 17:00 (最後入園時間16:30)

入場費: 大人 260日圓 ｜ 中小學生 80日圓

交通：搭乘大阪單軌列車至「萬博紀念公園站」下車，園區即在左手邊

🔗官方網站

帶寶寶外出旅行必備 強大的泡奶粉好幫手

賞櫻雖然浪漫又愜意，不過帶著小小孩出門，總是得準備不少用品，尤其是在「泡奶粉」這件事情上特別麻煩。於是最後，我們分享給各位爸爸媽媽們一款強大的泡奶粉好幫手，，讓親子賞櫻之旅可以更加輕鬆愉快喔！

▎樂樂Q貝方塊奶粉（らくらくキューブ）

「樂樂Q貝方塊奶粉」是獨特的固體狀方塊設計，除了能防止奶粉灑落，還能免去量匙的麻煩，精準沖泡出適量的奶粉。只需將方塊奶粉放入奶瓶中，再加入適量熱水，一眨眼的工夫就完成沖泡奶粉了！

▎樂樂液態奶（らくらくミルク）

「樂樂液態奶」更加方便，只需稍微搖一搖再打開，然後直接倒入奶瓶就可以給寶寶飲用囉！在移動途中或寶寶突然感到飢餓時，都可以馬上來一瓶，大大簡化了泡奶粉的步驟。

有「明治樂樂系列」 到哪都能安心玩！

有了這款簡單方便的奶粉調配方式，外出時再也不必大包小包，爸爸媽媽從此育兒將變得更加輕鬆。無論是賞櫻旅行，還是日常出遊，「明治樂樂系列」讓寶寶能夠隨時補充營養，也讓親子旅行變得更加輕鬆愉快！

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