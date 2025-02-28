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遊日注意！ 大阪「環球影城」現場將不再售票或換票 限定4通路購票

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本環球影城（USJ）宣布計畫在今年春季全面關閉設於入口處的售票亭，未來僅限線上購票。美聯社
日本環球影城（USJ）宣布計畫在今年春季全面關閉設於入口處的售票亭，未來僅限線上購票。美聯社

日本環球影城（USJ）宣布計畫在今年春季全面關閉設於入口處的售票亭，未來僅限線上購票。

過去售票亭工作人員負責現場販售門票及兌換預約票，繁忙時期開放5個以上售票窗口，近年來已逐步縮減數量。

環球影城關閉售票處以紓解入口處的擁擠，並降低人事成本。新冠疫情結束，國內外遊客人數增加，加上入場隨身行李安檢更嚴格，入口附近的擁擠情況加劇。

遊客可透過官方網站、羅森便利商店（Lawson）、旅行社及合作飯店等通路購買門票。為推動線上購票，環球影城改版售票網站，提供更便捷的購票服務。

目前，東京迪士尼的入口仍保留售票窗口，但也已停止現場販售與兌換門票服務。

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