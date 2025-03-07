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京都CP值排隊美食！ 「肉奉行 京都牛光 河原町店」必嚐牛肉御膳茶泡飯 每次經過都大排長龍

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

京都河原町的「肉奉行 京都牛光 河原町店」每次經過排隊人龍都很誇張，如果經過沒有看到排隊的話一定就是下午休息時間，有一次看到好像人比較沒那麼多，也快到午餐結束時間了，就入隊排看看，沒想到還真的排到了倒數幾個座位，低溫熟成的滑嫩牛肉三吃茶泡飯，味道不錯但是排隊排太久好像不太值得。

肉奉行 京都牛光 河原町店 位置｜環境

牛光在東京淺草也有一家分店「淺草牛光」，有到東京旅遊的人可以去。「肉奉行 京都牛光 河原町店」就位於熱鬧的河原町商圈，經過真的很難不注意到，不論來京都幾次，這一間都在排隊，一開始還以為是在排公車，後來才知道這裡有一間牛肉專賣店。

內用空間其實蠻大的，一二樓都有座位，一人來用餐也不用害怕，有靠牆吧台的位子，真的還蠻多人都是一個人來用餐的。

肉奉行 京都牛光 河原町店 菜單

有中英文菜單，這次點的是牛肉茶泡飯，這一款不是使用和牛，要吃和牛的可以點肉壽司，使用的就是黑毛和牛，整體價格很合理，不算是太貴。

肉奉行 京都牛光 河原町店 餐點

肉まぶし

英文翻譯寫著就是把牛排放在白飯上，以漆器承裝的牛肉御膳。上桌前服務人員還會拿來一張如何吃的教學，不過端上的看起來是一個木桶，跟印象中的鰻魚漆器盒不一樣。一整份牛肉御膳的份量還蠻多的，先吃原味，再搭配香料吃，再來就是再淋上牛肉湯吃！

打開漆器盒還真的蠻驚艷的，半生熟的牛肉色澤蠻美的，本身就有淋上一點甜甜鹹鹹的醬汁，單吃就好吃，個人是覺得配菜漬物跟茶泡飯還好，本來就不喜歡太濕的飯，不過整體是好吃的，牛肉肉質很好，油花均勻，口感很軟嫩，本身醬汁就好吃了。

喜歡牛肉料理的是可以來試試這家京都牛光，也算是名店來著，不過缺點就是需要排隊，需要預留排隊時間才不會耽誤行程喔！

肉奉行 京都牛光 河原町店 營業資訊

  • 肉奉行 京都牛光 河原町店

  • 評分：3.9

  • 地址：日本〒604-8033 Kyoto, Nakagyo Ward, Narayachō, 297-2 歌舞伎屋ビル（地圖

  • 電話：075-256-2107

  • 營業時間：星期一、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日：11:30–15:30, 17:30–21:00 ／星期二：休息

    每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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