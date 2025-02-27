最佳花期賞梅去！京都府「北野天滿宮」2萬坪梅花開花了

「姬路城」位於日本兵庫縣姬路市，是日本五大國寶城中最具規模的城堡，也因其優雅的白色外觀，又被稱為「白鷺城」。其完善的防禦結構與迷宮般的城內設計，使其成為戰國時代最具代表性的城郭建築。 去年，網路上流傳著「姬路城調整門票價格，外國人竟要支付高達四倍費用」的傳聞，引發許多遊客關注。最終結果如何呢？讓小編來告訴大家目前最新的公告，並介紹姬路城的魅力，以及周邊必吃美食與推薦景點，讓你的尋古之旅更加充實！

2025-02-22 08:00