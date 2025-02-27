最佳花期賞梅去！京都府「北野天滿宮」2萬坪梅花開花了
【旅奇傳媒/日本部報導】備受考生崇敬的「北野天滿宮」，裡頭供奉著學問之神〜菅原道真，不但是日本一萬多座天滿宮的總本社，還是京都的賞梅勝地。
約2萬坪的「梅苑」擁有約50種、1500棵梅樹，1月起白梅、紅梅、八重梅等各種類的梅花會依序綻放，直到2月中旬至3月下旬進入最佳賞花期，散發陣陣清香的梅花將為四周換上繽紛的春裝，美不勝收。另外，利用700盞蠟燭妝點梅樹的夜間點燈，也是花季期間來訪必看的活動！
◉ 京都．北野天滿宮
・梅苑開放時間：2025/01/25～03/16 09:00-16:00
・夜間點燈活動：2025/02/14～03/02（週五六日和假日），日落後點燈。
・門票：中學生以上1200日圓，小學生600日圓，附梅茶和甜點。
・交通：JR京都站搭乘市營巴士（50・101系統）至北野天滿宮前站
・地址：京都市上京區馬喰町
・官網：https://kitanotenmangu.or.jp/
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言