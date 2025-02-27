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最佳花期賞梅去！京都府「北野天滿宮」2萬坪梅花開花了

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京都「北野天滿宮」的梅苑是當地賞梅名所。　圖：北野天滿宮／來源
京都「北野天滿宮」的梅苑是當地賞梅名所。　圖：北野天滿宮／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】備受考生崇敬的「北野天滿宮」，裡頭供奉著學問之神〜菅原道真，不但是日本一萬多座天滿宮的總本社，還是京都的賞梅勝地。

約2萬坪的「梅苑」擁有約50種、1500棵梅樹，1月起白梅、紅梅、八重梅等各種類的梅花會依序綻放，直到2月中旬至3月下旬進入最佳賞花期，散發陣陣清香的梅花將為四周換上繽紛的春裝，美不勝收。另外，利用700盞蠟燭妝點梅樹的夜間點燈，也是花季期間來訪必看的活動！

◉ 京都．北野天滿宮

・梅苑開放時間：2025/01/25～03/16 09:00-16:00

・夜間點燈活動：2025/02/14～03/02（週五六日和假日），日落後點燈。

・門票：中學生以上1200日圓，小學生600日圓，附梅茶和甜點

・交通：JR京都站搭乘市營巴士（50・101系統）至北野天滿宮前站

・地址：京都市上京區馬喰町　

・官網：https://kitanotenmangu.or.jp/

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京都 甜點 賞花

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