姬路城門票漲價只針對外國人？票價最新資訊＆姬路城的魅力與周邊景點推薦

「姬路城」位於日本兵庫縣姬路市，是日本五大國寶城中最具規模的城堡，也因其優雅的白色外觀，又被稱為「白鷺城」。其完善的防禦結構與迷宮般的城內設計，使其成為戰國時代最具代表性的城郭建築。

姬路城作為文化財的價值

（照片拍攝：Shan Tseng）

「姬路城」與島根的松江城、滋賀的彦根城、愛知的犬山城、長野的松本城並稱為日本五大國寶城，於平成5年（1993年）與奈良法隆寺一同成為日本首批世界文化遺產，為日本木造建築美學的最高境界，在全球也是無可比擬的存在。姬路城以17世紀初的城郭建築為巔峰，天守群、箭樓、城門、土牆、石牆、護城河等結構均得到良好保存，充分展示了日本獨特的城郭防禦設計，這些特點使其獲得高度評價，也是其被登錄為世界遺產的原因。

姬路城

地址： 〒670-0012 兵庫県姫路市本町６８

營業時間：9:00～17:00（最後入城時間 16:00）

＊夏季（6月1日～8月31日）9:00～18:00（最後入城時間 17:00）

＊特別公休時間會公佈在 官方網站

門票（2025年票價調漲前）：全票 1,000日圓｜半票（小學～高中）300日圓

好古園組合套票（2025年票價調漲前）：全票 1,050日圓｜半票（小學～高中）360日圓

交通：<山陽新幹線>姬路站，步行約20分鐘；或從姬路站北口搭乘神姫公車，在「大手門前」下車，步行約5分鐘

（圖片取自：姬路城官方網站）

票價調漲只針對外國人是不實消息？

（圖片取自： 姬路城官方 IG ）

姬路市市長清元秀泰表示：「姬路城不是觀景台，而是擁有400年歷史的文化遺產。為了保護其價值並確保遊客安全，需要龐大經費來支撐。」

自去年開始流傳的票價調整傳聞，終於在今年2月獲得正式回應。姬路城的入城費調漲，針對非姬路市居民票價從1,000日圓上調至2,500日圓，而市民票價則維持不變。新票價將於2026年3月1日起實施，此調整將使姬路城成為日本城郭建築中入場費最高的城堡。（內文節錄自：每日新聞 新聞稿）

至於市民票價不變的原因，市長解釋：「市稅收入不僅用來維護城堡，許多市民還會透過清掃志工等行動來守護姬路城。」每個人都在用不同方式守護這座國寶，讓更多人、世世代代都能欣賞這座保存完善的城堡。理解了這些背景後，想必大家都能接受這次的票價調整吧！

國寶被什麼守護著

▎層層堆疊的天守

（圖片拍攝：Shan Tseng）

姬路城的核心由一座「大天守」與「三座小天守」（西小天守、東小天守、乾小天守）所組成，四座天守像四方形一樣連接在一起，被稱為「連立式天守」。這種結構不僅提升了防禦能力，也讓天守群在視覺上更顯壯麗。

大天守外觀看上去像是五層，但實際上是地下1層加上地上6層的7層樓建築，是江戶時代以來現存12座天守中最高的一座。第二高的是位於長野縣的松本城。

▎菱之門與重重關卡

（圖片取自：攻城團）

姬路城內擁有十多座城門，其中最大的是「菱之門」。這座門保留了安土桃山時代的建築風格，柱子上刻有「菱紋」，因而得名。這是進城後首先能看到的門，也是所有來訪者必須通過的入口。

然而，這只是一個開始，想要深入城中，還需穿過層層重重的防禦設計。首先是蜿蜒曲折的「狹間」，以及通過城中最小的「櫓之門」，低矮狹小的空間僅能容納一人通過，是為了防止敵人進攻而精心設計，具有重要的防守功能。

每一個設計細節，都體現了姬路城堅固的防禦工藝，讓人不禁感嘆，這座城堡不僅是美麗的建築，也是戰略巧妙的防線。

▎白牆的意義

（圖片取自： 姬路城官方 IG ）

姬路城因其潔白的外觀，也被稱為「白鷺城」，除了象徵城主權力的白，這樣的設計也有防火的目的。在建城的時候，火繩槍已經普及，為了防止敵人火攻時釀成火災，城堡的外牆塗上了一層白色塗層，是當時的一種獨特的建築技法。

▎入城注意事項

（圖片拍攝：Shan Tseng）

經過層層關卡，終於來到姬路城的堡內，但在這之前還有最後要學習的「維護這座城的基本方法」。為了維持城堡的原始風貌，姬路城投入大量資金進行保護與維修，並盡量避免造成地板等部分的損傷。因此，進入城內之前，遊客需要脫鞋，以確保不會對建築造成任何損害，建議大家穿著襪子前來，服務人員會提供塑膠袋來裝鞋，或是你也可以自備袋子。

周邊其他推薦景點

▎展現四季萬種風情的好古園

（圖片取自： 好古園官網 ）

距離姬路城僅幾分鐘步行路程的好古園，是一座以世界遺產姬路城為借景的池泉迴遊式日本庭園，佔地約一萬坪，內有九座各具風情的庭園。春日櫻花爛漫、夏季綠意盎然、秋天紅葉染盡、冬日則披上靜謐雪景，每個季節都展現不同的絕美風貌。因其獨特景致，好古園也成為眾多時代劇與電影的拍攝場景。園內更設有餐廳，提供傳統穴子丼、烤牛肉等日式料理，在典雅寧靜的庭園中品味美食，感受四季更迭的和風之美。

好古園

地址： 〒670-0012 兵庫県姫路市本町６８

營業時間：9:00～17:00

官方網站

▎吃喝玩樂一次搞定的商場姬路FESTA

（圖片取自： 姫路FESTA 官方IG ）

位於姬路車站旁步行不到1分鐘的的百貨商場，結合了各個種類的店鋪。分為地下1～6區的「姬路地下街 GRAND FESTA」與地上4層樓的「姬路站前 FESTA BLD.」。

「姬路地下街 GRAND FESTA」匯集各式美食餐廳、美妝服飾及甜點伴手禮專賣店，滿足購物與品味美食的需求；而地上的「姬路站前 FESTA BLD.」則以餐廳為主，不論是午餐、晚餐，甚至娛樂行程，像是卡拉OK，都能在這裡一次搞定，是購物與休閒的絕佳去處。

姫路FESTA（フェスタ）

地址： 〒670-0927 兵庫県姫路市駅前町363番１

營業時間：7:00～23:30（依據店家營業時間可能會有所不同）

官方網站 ｜ 樓層介紹

▎必吃鮮蛋料理店 Tamagoya

（圖片拍攝：Shan Tseng）

逛了這麼久，感到又餓又累，這時不妨到姬路城門前過一條馬路就可抵達的雞蛋拌飯專賣店「Tamagoya」稍作歇息。這裡最有名的就是使用農場直送鮮蛋「夢そだち」製作的「生雞蛋拌飯」，在熱騰騰的白飯上放上生雞蛋，再淋上特製醬油，這樣樸素的料理卻能強烈地感受到濃郁鮮甜的風味。另外還推薦嚐嚐看升級版的玉子燒與穴子的組合套餐——「名代寅巻玉子穴子飯」，炭烤穴子的香氣絕對會讓你的筷子停不下來！

Tamagoya（たまごや）

地址： 〒670-0012 兵庫県姫路市本町６８

營業時間：11:00～16:00

官方網站

利用西日本鐵路周遊券輕鬆遊遍姬路等關西精彩景點

（圖片取自： 姬路城官方 IG ）

姬路是四季皆宜的旅遊勝地，不論是寧靜的冬季雪景、還是美麗的紅葉季，亦或是現在的櫻花季節，古城與盛開的櫻花相映成趣，彷彿穿越回過去。你可以利用 「JR西日本鐵路周遊券」 輕鬆遊覽關西其他地區，若是從「關西機場」抵達日本，還能搭乘 「Haruka」 機場特急直達市區。最後，別忘了參觀四月即將開幕的大阪關西萬博會！

日本鐵路的便利性，讓各位遊客能在有限的時間內，暢遊各大景點，享受季節美景及期間限定活動。趕快規劃你的旅程，規劃一段關西之旅吧！

文章撰寫：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu

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