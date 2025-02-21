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京都春季花海！ 千年神社「枝垂梅和山茶花」、上萬株「青谷梅林」一次賞個夠

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圖：城南宮、青谷梅林／來源
圖：城南宮、青谷梅林／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】

京都市伏見區的千年神社「城南宮」，不只能祈求消災解厄、交通安全、家庭圓滿，2月中旬起還有漫天梅花可以賞～像是神苑內的春之山 & 樂水軒、參道旁的唐渡天滿宮、及城南鳥居周邊皆是賞梅熱點。尤其是花香四溢的春之山中、由150棵紅白枝垂梅、鮮紅山茶花及綠苔交織出的花瀑春景，更是美翻天。

位於京都的城南宮自2月中旬起有漫天梅花可以欣賞。 圖：城南宮/來源
位於京都的城南宮自2月中旬起有漫天梅花可以欣賞。 圖：城南宮/來源

◉ 京都．城南宮 枝垂梅與山茶花祭

・期間：2025/02/18～03/22

・時間：09:00～16:30

・門票：大人1000日圓、小學生500日圓

・交通：京都市營地下鐵．近鐵竹田站徒步約15分鐘

・地址：京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町7番地

春季來到京都除了賞櫻，帶有淡淡清香的梅花亦不容錯過！京都近郊的「青谷梅林」，是京都境內最大的梅林，園內面積約20公頃，種有上萬棵的梅樹，自古以來便是產梅勝地。其中果肉豐厚的白梅「城州白」製成的梅酒，味道清爽、帶有香甜氣味，更令許多饕客深深著迷。

每年2月下旬～3月下旬園方皆會舉辦梅花祭，期間不但能徜徉梅林間欣賞絢爛梅花，也可以參加搗麻糬大會，觀賞連續畫劇〜紙芝居、舞蹈表演等。另外，現場也有販售各式各樣的梅製品、輕食，讓大家一次擁有視覺＋味覺的雙重享受，超幸福。

京都近郊的「青谷梅林」是京都境內最大的梅林。今年梅花祭將於02/22～03/09展開。　圖：青谷梅林／來源
京都近郊的「青谷梅林」是京都境內最大的梅林。今年梅花祭將於02/22～03/09展開。　圖：青谷梅林／來源

◉ 京都．青谷梅林梅花祭

・期間：2025/02/22～03/09

・交通：搭乘JR奈良線至山城青谷站，徒步約20分鐘

・地址：京都府城陽市中中山

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