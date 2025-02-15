大阪城美上加美，梅花天守閣一起拍！

奇怪的飯店（変なホテル）以其獨特有趣的主題吸引了眾多旅客前來住宿，這次更搭上大阪萬博的熱潮，推出以吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」為主題的房間。白天沉浸在萬博的熱鬧氛圍中，晚上則回到脈脈的懷抱中放鬆休息。不過，被那麼多眼睛注視著，真的能好好休息嗎？🤣

2025-02-08 10:01