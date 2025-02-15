大阪城美上加美，梅花天守閣一起拍！
【旅奇傳媒/日本部報導】日本三大名城之一的「大阪城」不但是春季賞櫻的好所在，也是關西地區數一數二的賞梅景點。位在內護城河東側的梅林，梅花數量多達1245株，從早開的「寒紅」、「冬至梅」至晚開的「豐後」種類超過100種，當中還有花瓣中心有著小花的稀有品種「華農玉蝶台閣」，超特別！而梅花配上天守閣的無敵組合，更是隨便拍都超美！
◉ 大阪．大阪城梅林
・最佳賞花期：2月上旬～3月中旬
・交通：JR大阪城公園站、大阪地鐵大阪商務園區站徒步約10分鐘
・地址：大阪府大阪市中央区大阪城
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