新春風物詩！日本最大規模「長濱盆梅展」美極了 7大理由必看

【旅奇傳媒/日本部報導】日本冬天除了賞雪，還能期待越冷越開花的梅花。位於京都北方的「滋賀縣長濱市」堪稱日本第一的「長濱盆梅展」即日起開展，一路展至03/10，兩個月期間無休！

展場慶雲館是為明治天皇等火車所建的歷史建築，距離知名的黑壁廣場走路只要10分。盆梅展展示約300盆梅花，梅花香瀰漫，有些盆栽梅甚至超過400年歲數，還有高達3公尺的巨木！看展能自由拍照，梅花配上門廊外的白雪絕景，好高雅！

最後，為大家盤點「長濱盆梅展」必看 7 大理由，哪項最吸引你呢?

❶ 白天就夠美了，01/25開始到02/24的週末假日晚上還有點燈，

閉館從17:00延至19:30，讓你賞雪、賞月、賞梅花

❷ JR京都站 → JR長濱站只要半小時。

❸ JR長濱站 → 展場慶雲館 走路只要3分鐘！

❹ 館內可自由攝影，拍出許多賞梅的氣質美照～

❺ 入場只要800日圓。

➏ 為明治天皇所建的會場慶雲館本身就是看頭。

❼ 可以看見400歲的珍貴梅花盆栽呢！

▎長濱盆梅展官網：https://bonbai.jp/

▲堪稱日本第一的「長濱盆梅展」展示約300盆梅花，梅花香瀰漫，有些盆栽梅甚至超過400年歲數。 圖：長濱市／提供

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