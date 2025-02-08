大阪萬博住宿推薦？奇怪的飯店吉祥物「脈脈」聯名主題房關西限定登場

奇怪的飯店（変なホテル）以其獨特有趣的主題吸引了眾多旅客前來住宿，這次更搭上大阪萬博的熱潮，推出以吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」為主題的房間。白天沉浸在萬博的熱鬧氛圍中，晚上則回到脈脈的懷抱中放鬆休息。不過，被那麼多眼睛注視著，真的能好好休息嗎？🤣

▎大阪萬博吉祥物脈脈陪你入夢鄉

（圖片取自： 変なホテル ）

H.I.S.飯店集團（總部位於東京都港區）經營的「奇怪的飯店（変なホテル）」及「奇怪的度假村與水療（変なリゾート＆スパ）」旗下關西地區六間飯店，為迎接即將於大阪・夢洲舉辦的「2025年日本國際博覽會（大阪・關西萬博）」，特別與官方吉祥物「脈脈」合作，推出「脈脈主題房」。

「脈脈主題房」的裝潢結合了「脈脈」元素與各飯店所在地的觀光特色，特別設計了印有「脈脈」圖案的床罩，讓旅客能沉浸在滿滿的「脈脈」氛圍中。此外，房內還提供多款官方授權商品，如「脈脈」玩偶、書籍、劍玉、馬克杯、壓克力立牌等，為住宿增添更多怪奇體驗。

目前，這款主題房僅限關西地區的六間飯店提供。從最初因外型怪異而引發爭議，到如今憑藉獨特獵奇的形象獲得越來越多人的喜愛，「脈脈」的魅力無處不在，甚至成為主題房的設計靈感。入住這間房間，旅客將在「脈脈」的注視下緩緩入眠…。這間充滿話題性的房型，在萬博期間勢必掀起熱潮，現在（自1/24起）已開放預訂！若想避開訂房高峰，不妨提前體驗這間風格獨特的房間，讓「脈脈」陪你度過一個難忘的夜晚。

▎關西地區限定房間

（圖片取自：關西機場飯店）

（圖片取自：京都八條口車站飯店）

（圖片取自：奈良飯店）

<奇怪的飯店・大阪難波>

地址： 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目１０−１６

官方網站

<奇怪的飯店・大阪心齋橋>

地址： 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３丁目５−２

官方網站

<奇怪的飯店・奈良>

地址： 〒630-8241 奈良県奈良市高天町46番1

官方網站

<奇怪的飯店・京都八條口站前>

地址： 〒601-8004 京都府京都市南区東九条東山王町１５

官方網站

<奇怪的飯店・京都五條烏丸>

地址： 〒600-8161 京都府京都市下京区大黒町１９５

官方網站

<奇怪的度假村與水療・關西機場>

地址： 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北 １番23号

官方網站

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文章撰寫：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu