大阪萬博住宿推薦？奇怪的飯店吉祥物「脈脈」聯名主題房關西限定登場
奇怪的飯店（変なホテル）以其獨特有趣的主題吸引了眾多旅客前來住宿，這次更搭上大阪萬博的熱潮，推出以吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」為主題的房間。白天沉浸在萬博的熱鬧氛圍中，晚上則回到脈脈的懷抱中放鬆休息。不過，被那麼多眼睛注視著，真的能好好休息嗎？🤣
▎大阪萬博吉祥物脈脈陪你入夢鄉
（圖片取自：変なホテル）
H.I.S.飯店集團（總部位於東京都港區）經營的「奇怪的飯店（変なホテル）」及「奇怪的度假村與水療（変なリゾート＆スパ）」旗下關西地區六間飯店，為迎接即將於大阪・夢洲舉辦的「2025年日本國際博覽會（大阪・關西萬博）」，特別與官方吉祥物「脈脈」合作，推出「脈脈主題房」。
「脈脈主題房」的裝潢結合了「脈脈」元素與各飯店所在地的觀光特色，特別設計了印有「脈脈」圖案的床罩，讓旅客能沉浸在滿滿的「脈脈」氛圍中。此外，房內還提供多款官方授權商品，如「脈脈」玩偶、書籍、劍玉、馬克杯、壓克力立牌等，為住宿增添更多怪奇體驗。
目前，這款主題房僅限關西地區的六間飯店提供。從最初因外型怪異而引發爭議，到如今憑藉獨特獵奇的形象獲得越來越多人的喜愛，「脈脈」的魅力無處不在，甚至成為主題房的設計靈感。入住這間房間，旅客將在「脈脈」的注視下緩緩入眠…。這間充滿話題性的房型，在萬博期間勢必掀起熱潮，現在（自1/24起）已開放預訂！若想避開訂房高峰，不妨提前體驗這間風格獨特的房間，讓「脈脈」陪你度過一個難忘的夜晚。
▎關西地區限定房間
（圖片取自：關西機場飯店）
（圖片取自：京都八條口車站飯店）
（圖片取自：奈良飯店）
<奇怪的飯店・大阪難波>
地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目１０−１６
<奇怪的飯店・大阪心齋橋>
地址：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３丁目５−２
<奇怪的飯店・奈良>
<奇怪的飯店・京都八條口站前>
地址：〒601-8004 京都府京都市南区東九条東山王町１５
<奇怪的飯店・京都五條烏丸>
<奇怪的度假村與水療・關西機場>
地址：〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北 １番23号
你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」
文章撰寫：Shan Tseng
責任編輯：Lucy Wu
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言