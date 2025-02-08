快訊

寒流壟罩全台冷到爆 粉專：今天至明天午前是最冷時刻

農曆1月運勢(上)／蛇易吵架、龍有金錢糾紛、「這生肖」怕金屬血光災

美66歲男子成功移植豬腎！術後1周就出院 累計6例異種器官移植

大阪萬博住宿推薦？奇怪的飯店吉祥物「脈脈」聯名主題房關西限定登場

聯合新聞網／ JAPANKURU日本酷樂

奇怪的飯店（変なホテル）以其獨特有趣的主題吸引了眾多旅客前來住宿，這次更搭上大阪萬博的熱潮，推出以吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」為主題的房間。白天沉浸在萬博的熱鬧氛圍中，晚上則回到脈脈的懷抱中放鬆休息。不過，被那麼多眼睛注視著，真的能好好休息嗎？🤣

▎大阪萬博吉祥物脈脈陪你入夢鄉

（圖片取自：変なホテル

H.I.S.飯店集團（總部位於東京都港區）經營的「奇怪的飯店（変なホテル）」及「奇怪的度假村與水療（変なリゾート＆スパ）」旗下關西地區六間飯店，為迎接即將於大阪・夢洲舉辦的「2025年日本國際博覽會（大阪・關西萬博）」，特別與官方吉祥物「脈脈」合作，推出「脈脈主題房」。

「脈脈主題房」的裝潢結合了「脈脈」元素與各飯店所在地的觀光特色，特別設計了印有「脈脈」圖案的床罩，讓旅客能沉浸在滿滿的「脈脈」氛圍中。此外，房內還提供多款官方授權商品，如「脈脈」玩偶、書籍、劍玉、馬克杯、壓克力立牌等，為住宿增添更多怪奇體驗。

目前，這款主題房僅限關西地區的六間飯店提供。從最初因外型怪異而引發爭議，到如今憑藉獨特獵奇的形象獲得越來越多人的喜愛，「脈脈」的魅力無處不在，甚至成為主題房的設計靈感。入住這間房間，旅客將在「脈脈」的注視下緩緩入眠…。這間充滿話題性的房型，在萬博期間勢必掀起熱潮，現在（自1/24起）已開放預訂！若想避開訂房高峰，不妨提前體驗這間風格獨特的房間，讓「脈脈」陪你度過一個難忘的夜晚。

▎關西地區限定房間

（圖片取自：關西機場飯店）

（圖片取自：京都八條口車站飯店）

（圖片取自：奈良飯店）

<奇怪的飯店・大阪難波>

地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目１０−１６

官方網站

<奇怪的飯店・大阪心齋橋>

地址：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３丁目５−２

官方網站

<奇怪的飯店・奈良>

地址：〒630-8241 奈良県奈良市高天町46番1

官方網站

<奇怪的飯店・京都八條口站前>

地址：〒601-8004 京都府京都市南区東九条東山王町１５

官方網站

<奇怪的飯店・京都五條烏丸>

地址：〒600-8161 京都府京都市下京区大黒町１９５

官方網站

<奇怪的度假村與水療・關西機場>

地址：〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北 １番23号

官方網站

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

文章撰寫：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu

京都 吉祥物 大阪 奈良 觀光

JAPANKURU日本酷樂

追蹤

延伸閱讀

YOASOBI來台開唱倒數！沒票不怕　還有1招「親臨現場」

星宇航空神戶航線今開賣 4月18日台北、台中直飛神戶

新竹關西賞櫻秘境暴紅 一大片粉色花海引人搶拍

櫻花季搭上大阪世博會開幕！旅宿業者迎「2025日本關西旅遊」超級旺季

相關新聞

大阪萬博住宿推薦？奇怪的飯店吉祥物「脈脈」聯名主題房關西限定登場

奇怪的飯店（変なホテル）以其獨特有趣的主題吸引了眾多旅客前來住宿，這次更搭上大阪萬博的熱潮，推出以吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」為主題的房間。白天沉浸在萬博的熱鬧氛圍中，晚上則回到脈脈的懷抱中放鬆休息。不過，被那麼多眼睛注視著，真的能好好休息嗎？🤣

櫻花季搭上大阪世博會開幕！旅宿業者迎「2025日本關西旅遊」超級旺季

【旅奇傳媒/日本部報導】2025年日本最大盛事首推即將於04/13登場的「2025大阪 • 關西世界博覽會」（以下簡稱大阪世博會）與周邊活動，料將掀起一波關西地區旅遊熱潮。尤其，本屆大阪世博會預估將達

輕鬆暢遊關西地區！ 「KANSAI MaaS」關西旅遊APP：一站式服務與限定電子票券超便利

「關西 MaaS 委員會」推出了非常便利的APP「KANSAI MaaS」，不僅結合了七間鐵路公司的資訊，從查詢電車、公車班次，到旅遊景點與最新活動情報查詢等都能透過APP一站式的服務來實現，讓大家旅遊時更為便利！

大阪再發現！ 從大阪城御座船 感受歷史文化風景到活力都市綠洲

作為關西的經濟中心與國際門戶，大阪在江戶時代是日本貿易重鎮，明治時期因水路網發達工業越發繁榮，而2025年世界博覽會即將帶來更多關於未來的想像，從大阪城、黑門市場等經典場景出發，探索梅北地區最大城市公園中的嶄新國際品牌旅館，從細膩款待中體驗大阪代代相傳的商人精神與愉快氣氛。

為什麼推薦關西跟團？ 「日本團體旅遊」必看關西行程推薦+必打卡景點

台灣人最愛的大阪旅遊團到底有甚麼魅力，一篇文章帶你了解！在這個講求效率的年代裡就連旅遊也都開始喜歡全包式的享受，想到日本團體旅遊還聯想到全員老年團嗎？其實現在選擇跟團旅遊的更多都是朋友相揪出國或親子家庭喔！今天就帶大家揭密一下關西旅遊選擇跟團的真正魅力式什麼，快跟著AsiaYo準備起飛！

好有聖誕味！天王寺公園「聖誕市集in大阪」活動大好評登場中

【旅奇傳媒/日本部報導】即日起至12/25，大阪天王寺公園內的「TEN-SHIBA i:na」和「TEN-SHIBA」，正在熱烈舉辦「聖誕市集 in 大阪」活動。會場內的市集共匯集了24家小店，販賣充

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。