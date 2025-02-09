大阪地區行李寄送服務再+1！KoKoHub by Osaka Metro 享受便利服務，讓旅遊更輕鬆
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
還記得前陣子與大家分享JR西日本於關西地區推出的「行李寄送服務」嗎？( 延伸閱讀: JR西日本全新行李寄送服務：pikuraku PORTER！中文操作、當日送達) 大阪地鐵在2024年底也推出同樣的服務了，名為「KoKoHub by Osaka Metro」。未來到大阪地區旅遊，從下飛機後的第一站開始就能解放雙手，讓旅遊越來越舒適愜意！
KoKoHub by Osaka Metro 行李寄送服務
行李寄送服務是將您的行李箱寄回飯店的服務，只要透過 Osaka Metro 指定大阪地鐵車站內的 SPACER 置物櫃，就能於當日送到指定的大阪市內飯店，省下返回置物櫃取物的麻煩，讓旅行更省時省力。
KoKoHub寄件步驟：
①找到指定的寄物櫃，並將行李放入後關上櫃子
②選擇要發送的飯店 ( ホテルに送る）
③依照指示完成手續並使用交通系的IC卡付款
即使不懂日文，操作也非常容易！
KoKoHub取件步驟：
於指定飯店告知櫃台有使用寄件服務，確認後即可取回行李！
KoKoHub費用：
只要符合置物櫃尺寸，並可關上置物櫃的門，不論有多少行李件數，收費都只算一個價格。如果你是購物戰士買了很多或太重的商品，也很適合用這項服務直接幫你寄回飯店！
目前分為大中小三種尺寸，價格分別是2800, 2300, 1900日幣。
KoKoHub可使用的IC交通卡：
除了關西地區使用的IC交通卡，關東地區的Suica、PASMO等也都可以使用，對遊客來說非常方便。
寄物櫃地點：
目前只有新大阪車站、本町車站施行，但相信今後很快就會推廣到更多車站了
寄送範圍：
大阪市内超過100家指定飯店，環球影城周圍飯店也有哦！
詳細飯店資訊：https://spacer.co.jp/kokohub-byosakametro/
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