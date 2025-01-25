輕鬆暢遊關西地區！ 「KANSAI MaaS」關西旅遊APP：一站式服務與限定電子票券超便利

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本關西地區有七大主要鐵路公司，包括：大阪市營地下鐵、近鐵電車、京阪電車、南海電氣鐵道、JR西日本、阪急電鐵與阪神電鐵。2023年時由共同營運的「關西 MaaS 委員會」推出了非常便利的APP「KANSAI MaaS」，不僅結合了七間鐵路公司的資訊，從查詢電車、公車班次，到旅遊景點與最新活動情報查詢等都能透過APP一站式的服務來實現，讓大家旅遊時更為便利！

票券數位化，電子票券服務登場！

「KANSAI MaaS」新增了「電子票券」的服務，透過APP直接購買、並掃描發行的QR Code就能輕鬆暢遊。

此外「KANSAI MaaS」也將在APP內推出兩個全新的交通電子票券，讓旅遊更便利！

KANSAI MaaS全新票券①：KANSAI MaaS 一日通票（KANSAI MaaS ワンデーパス）

為紀念KANSAI MaaS啟用QR Code服務，關西7間鐵路公司將發行期間限定的特別企劃車票：「KANSAI MaaS一日通票」。

可用於大阪市營地下鐵、近鐵、京阪、JR西日本、南海、阪急、阪神七家鐵路公司的路線，只要持有APP內的QR Code就能自由上下車。

發售期間：2025年1月27日～3月27日

使用期間：2025年2月27日～3月27日 ※僅限於使用當日有效。

發售價格：3,000日圓（※每人，含稅）

※無兒童票

可搭乘區域請參考以下的路線圖

KANSAI MaaS全新票券②：大阪智慧通行證（大阪スマートアクセスパス）

為了即將登場的大阪‧關西世博會，KANSAI MaaS將推出「大阪智慧通行通票」，可於1天內自由搭乘Osaka Metro全線及JR西日本大阪地區的指定區間！

發售期間：2025年1月10日～2025年10月31日

使用期間：2025年1月19日～2025年10月31日 ※僅限於使用當日有效。

發售價格：1,200日圓

※無兒童票

目前「KANSAI MaaS」只開放日本國內用戶安裝，但因應即將到來的大阪・關西世博會，相信也會很快就開放給海外旅客使用！「KANSAI MaaS」也將會陸續新增更多支援QR Code的票券服務，讓大家能更輕鬆規劃旅程，提升旅遊體驗。

更多資訊：https://www.kansai-maas.jp/lp/

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