櫻花季搭上大阪世博會開幕！旅宿業者迎「2025日本關西旅遊」超級旺季

【旅奇傳媒/日本部報導】2025年日本最大盛事首推即將於04/13登場的「2025大阪 • 關西世界博覽會」（以下簡稱大阪世博會）與周邊活動，料將掀起一波關西地區旅遊熱潮。尤其，本屆大阪世博會預估將達2,800萬人次觀光人潮，其中約含350萬境外旅客，因此無論各國參展商務人士，或是觀展遊客，搭配上4月的櫻花季節，都將帶動一波強勁的周邊地區觀光與旅宿需求。為協助台灣旅客盡早規劃春遊行程，樂天旅遊推出「Sakura Sale櫻花祭特惠」，飯店折扣最低四折起，並提供多波段優惠券，旅客最高可享單筆訂單折抵20,000日元的驚喜折扣。不論是賞櫻、還是參觀世博會，或是探訪關西地區，都能用更優惠的價格輕鬆入住。

樂天旅遊發布《2025日本櫻花預測地圖》。 圖：樂天旅遊／提供

而做為關西地區的門戶、位於大阪的關西國際機場也嚴陣以待、積極進行設備擴充及改建，預估2025的國際航線將比過往繁忙，旅客人次有望上看3,000萬。此外，根據樂天旅遊最新發布的「2025日本櫻花預測地圖」，今年關西地區的櫻花季，目前預估將落在三月底與四月初，將為該地區即將迎來的觀光量能揭開序幕、展現活力與旅遊商機。以下推薦相關住宿：

▍伊根舟屋與天橋立：感受漁村生活與日本三景的自然美

▲「天橋立溫泉北野屋飯店」距離日本三大名景之一「天橋立」僅20分鐘步行路程，為旅客提供舒適且景致優美的住宿體驗。 圖：樂天旅遊／提供

除了世博會的多元活動，關西地區還擁有豐富的文化與自然體驗，為旅客提供更多探索理由。位於京都北部的伊根船屋，以獨特的建築風格和寧靜的漁村氛圍成為深受旅客喜愛的文化體驗地點。迷人的漁村以獨特的「舟屋」建築而聞名，彷彿漂浮於海面之上。旅客可搭乘海上計程車或參加導覽步行，深入探索這片歷史悠久的漁村區，感受當地居民樸實的日常生活，並品嚐新鮮的海鮮料理。

若旅客想延伸行程，「天橋立」是另一個不容錯過的景點。旅客可以搭乘纜車俯瞰如畫的天橋立全景，漫步於沙洲松林步道，或參觀周邊的神社與寺廟。樂天旅遊推薦入住「天橋立溫泉北野屋飯店」。全客房均可眺望天橋立美景，並配有露天浴池和自然環繞的大浴場。飯店餐廳使用季節食材，提供精緻的日式料理，旅客可以一邊用餐一邊欣賞天橋立壯麗景色。此外，鄰近的文珠山觀景台設有摩天輪與空中腳踏車等設施，也非常適合全家大小一同休閒遊玩。現在不妨透過「Sakura Sale櫻花祭特惠」，以飯店直接折扣81折價格入住海景房，享受關西之旅。

▍京都妙心寺春光院：深度體驗日本禪文化

▲以傳統日式美學為靈感，結合現代設計的「京都甘樂飯店」，為旅客提供一處靜謐休憩之所。 圖：樂天旅遊／提供

京都的妙心寺春光院為文化愛好者量身打造的靜謐之地，旅客可安排一日參加禪坐、茶道和書法等體驗，透過實際參與入了解日本禪宗的哲學與生活方式，感受日本的傳統文化氛圍。此外，寺院禪師精通英語，旅客可與其交流，進一步認識禪宗文化與京都的歷史背景。

對於計畫參觀2025大阪關西世博會的旅客，京都距離大阪交通便利，是結合世博行程的理想站點。推薦入住位於京都車站附近的「京都甘樂飯店」，經過一天的文化巡禮後，旅客可以回到飯店盡情享受日式與溫泉的放鬆。客房內鋪設榻榻米，附設以柏木製成的浴池，並擁有私人禪式花園，讓旅客感受京都的靜謐氛圍。此外，飯店餐廳「花六（Hanaroku）」供應精緻的鐵板燒套餐，讓旅客品嚐地道京都風味，並沉浸在高雅的用餐氛圍中，享受美食帶來的滿足與放鬆。現在搭配樂天旅遊此次推出的「Sakura Sale櫻花祭特惠 」旅客能以48折的超值價格入住，體驗飯店的日式款待。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野