快訊

澳網／直落2退13種子 謝淑薇女雙8強就位

襪子洗好怎麼曬影響乾燥效率 掛錯方向恐變形又縮短使用壽命

114學測英文／閱測出得精彩！ 師點作文得分關鍵：颱風假別寫Vacation

大阪再發現！ 從大阪城御座船 感受歷史文化風景到活力都市綠洲

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

作為關西的經濟中心與國際門戶，大阪在江戶時代是日本貿易重鎮，明治時期因水路網發達工業越發繁榮，而2025年世界博覽會即將帶來更多關於未來的想像，從大阪城、黑門市場等經典場景出發，探索梅北地區最大城市公園中的嶄新國際品牌旅館，從細膩款待中體驗大阪代代相傳的商人精神與愉快氣氛。

　

大阪城御座船感受歷史風情

乘坐由金箔妝點重現豐臣秀吉的「鳳凰丸」船舶展開20分鐘的遊程，護城河倒影點點金光，聽著船上的廣播，尋找城牆上守衛大阪城鬼門的人面石，夕陽餘暉中天守閣屹立，讓人彷彿穿越時空，一窺戰國時期波瀾萬丈。

　

黑門市場體驗大阪人生活

市場中人潮摩肩接踵，在地人慢悠悠推著單車採買，與走得飛快趕行程的觀光客形成對比，穿梭在陳列蔬果漁獲、在地小吃的商店街，這是最鮮活的日常風景。循著燒烤帝王蟹腳香氣被吸引到「黑門三平」，海鮮丼、烤龍蝦與帝王蟹腳等新鮮海產都可在此立刻享用。

 

　

堺利晶之杜體驗茶文化

有別於市區熱鬧煙火氣息，在關西機場與大阪市之間，以鍛造刀具聞名的堺市有茶香繚繞的靜謐，造訪「堺利晶之杜」，除了日本現代文學先驅詩人與謝野晶子介紹，戰國時代出生於大阪堺市，茶道千家的始祖被譽為「茶聖」的千利休相關展覽值得一看，在復原的「堺待庵」中感受「侘茶」（わび茶）美學，初心者也可預約簡單的「立禮呈茶」，在優雅的茶師帶領下接受指導。

　

城市綠洲中的嶄新旅宿

當視角從歷史文化與生活感切換，來到大阪市時尚潮流中心梅田，從關西機場搭關空特快列車「HARUKA」不到1小時，優越的交通位置是住宿最佳選擇，而JR大阪站北側的梅北公園北塔內，2024年9月開幕「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」(Canopy by Hilton Osaka Umeda)被寬闊綠地包圍，一覽淀川河景，可說是一處讓旅人深度感受大阪魅力的城市綠洲。作為希爾頓集團進駐日本的首個高端生活風格品牌，從餐飲表現到空間設計，種種細節都能感受年輕活力與大阪元素融合的用心，進入飯店所見天花板上章魚燒機的趣味裝置，再到客房內部以梅北公園樹木的綠與河水藍為主基調，牆面有豐臣秀吉的旗幟「千成瓢箪」、吉祥物福助娃娃、復古冰箱迷你吧等，在在呼應了大阪的過去、現在與未來。

除了設計靈感來自歷史與文化，與職人連結更是品牌與在地共好的具體表現， 例如「手拭巾Nijiyura」手染體驗客製了屬於飯店的圖案、大廳有在地藝術家的作品展出。餐飲方面選擇相當多元，包括1F可品飲原創烘焙咖啡「Bean there,UMEDA」，11F能欣賞萬家燈火夜景與特調雞尾酒的「!JaJa!Bar」，全日制餐廳「CC：CARBONCOPY」可單點或享用套餐，料理使用和風小碟子盛裝，主廚以世界美食的概念融合關西地區紅薑、柴魚片等調味料，營造和諧混搭的美味。此外，客房中提供一份有趣的美食地圖，由飯店禮賓部推薦梅田地區餐廳，住宿客人不妨按圖索驥，也許會發現更多驚喜呢！

　

景點資訊

大阪城御座船

時間：09:30開始售票，10:00-16:30(末班發船)，10分鐘一班

　

黑門市場

注意事項:大部分店家09:00開始營業，約15:00逐一打烊

　

堺利晶之杜

網址：https://www.sakai-rishonomori.com/

消費：大人門票300元、立禮呈茶與堺待庵觀覽需預約(10名以上) 

　

Canopy by Hilton Osaka Umeda

網址：https://canopy-osaka.hiltonjapan.co.jp/

交通：JR大阪站北口出站步行7分鐘

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 大阪 機場

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

大阪府松原市長邀參觀世博會 高雄市長陳其邁允高雄將參與

日本玩回來一堆人高燒！醫曝不是新冠 籲快打這款免費疫苗

紐時評選2025年全球必去52個地方！台灣「唯一上榜景點」曝光

為什麼推薦關西跟團？ 「日本團體旅遊」必看關西行程推薦+必打卡景點

相關新聞

大阪再發現！ 從大阪城御座船 感受歷史文化風景到活力都市綠洲

作為關西的經濟中心與國際門戶，大阪在江戶時代是日本貿易重鎮，明治時期因水路網發達工業越發繁榮，而2025年世界博覽會即將帶來更多關於未來的想像，從大阪城、黑門市場等經典場景出發，探索梅北地區最大城市公園中的嶄新國際品牌旅館，從細膩款待中體驗大阪代代相傳的商人精神與愉快氣氛。

為什麼推薦關西跟團？ 「日本團體旅遊」必看關西行程推薦+必打卡景點

台灣人最愛的大阪旅遊團到底有甚麼魅力，一篇文章帶你了解！在這個講求效率的年代裡就連旅遊也都開始喜歡全包式的享受，想到日本團體旅遊還聯想到全員老年團嗎？其實現在選擇跟團旅遊的更多都是朋友相揪出國或親子家庭喔！今天就帶大家揭密一下關西旅遊選擇跟團的真正魅力式什麼，快跟著AsiaYo準備起飛！

好有聖誕味！天王寺公園「聖誕市集in大阪」活動大好評登場中

【旅奇傳媒/日本部報導】即日起至12/25，大阪天王寺公園內的「TEN-SHIBA i:na」和「TEN-SHIBA」，正在熱烈舉辦「聖誕市集 in 大阪」活動。會場內的市集共匯集了24家小店，販賣充

驚艷滿意到不行！ 日本大阪美食「牛たん炭火焼 吉次 鰻谷店」好吃牛舌專賣店.食べログ高達3.6分

udn走跳美食／加小菲愛碎碎唸 大阪心齋橋美食推薦／心齋橋餐廳推薦 這次和好姊妹來大阪玩，特地找了在食べログ上有3.6高分的牛舌專賣店插旗。這間牛たん炭火焼 吉次 鰻谷店位於熱鬧的心齋橋商圈，

大阪天空暖桌摩天輪12/2登場！品嚐台人限定奶茶、高空體驗日式冬日

大阪萬博公園內、大阪大摩天輪OSAKA WHEEL於2024年12月2日至2025年2月25日，推出期間限定「天空暖桌摩天輪」，將暖桌搬入車廂，享受大阪美景與天狗關東煮罐頭、黑松劍菱牌熱清酒，並為台灣遊客推出限定日式蕨餅奶茶，推薦大家可以為萬博公園、LaLaport行程再加碼期間限定體驗，在高空中感受不同角度的大阪風情。

阪神賞楓一日遊！ 神戶三田PREMIUM OUTLETS® 順遊購物首選

【旅奇傳媒/日本部報導】秋天到神戶旅行購物時，首推三菱地所集團旗下的「神戶三田 PREMIUM OUTLETS」！商場地處神戶北方，不論從大阪或神戶出發交通都相當便捷，搭配周邊景點可安排精彩的一日遊行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。