大阪再發現！ 從大阪城御座船 感受歷史文化風景到活力都市綠洲

【圖／文：行遍天下】

作為關西的經濟中心與國際門戶，大阪在江戶時代是日本貿易重鎮，明治時期因水路網發達工業越發繁榮，而2025年世界博覽會即將帶來更多關於未來的想像，從大阪城、黑門市場等經典場景出發，探索梅北地區最大城市公園中的嶄新國際品牌旅館，從細膩款待中體驗大阪代代相傳的商人精神與愉快氣氛。





大阪城御座船感受歷史風情

乘坐由金箔妝點重現豐臣秀吉的「鳳凰丸」船舶展開20分鐘的遊程，護城河倒影點點金光，聽著船上的廣播，尋找城牆上守衛大阪城鬼門的人面石，夕陽餘暉中天守閣屹立，讓人彷彿穿越時空，一窺戰國時期波瀾萬丈。





黑門市場體驗大阪人生活

市場中人潮摩肩接踵，在地人慢悠悠推著單車採買，與走得飛快趕行程的觀光客形成對比，穿梭在陳列蔬果漁獲、在地小吃的商店街，這是最鮮活的日常風景。循著燒烤帝王蟹腳香氣被吸引到「黑門三平」，海鮮丼、烤龍蝦與帝王蟹腳等新鮮海產都可在此立刻享用。





堺利晶之杜體驗茶文化

有別於市區熱鬧煙火氣息，在關西機場與大阪市之間，以鍛造刀具聞名的堺市有茶香繚繞的靜謐，造訪「堺利晶之杜」，除了日本現代文學先驅詩人與謝野晶子介紹，戰國時代出生於大阪堺市，茶道千家的始祖被譽為「茶聖」的千利休相關展覽值得一看，在復原的「堺待庵」中感受「侘茶」（わび茶）美學，初心者也可預約簡單的「立禮呈茶」，在優雅的茶師帶領下接受指導。





城市綠洲中的嶄新旅宿

當視角從歷史文化與生活感切換，來到大阪市時尚潮流中心梅田，從關西機場搭關空特快列車「HARUKA」不到1小時，優越的交通位置是住宿最佳選擇，而JR大阪站北側的梅北公園北塔內，2024年9月開幕「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」(Canopy by Hilton Osaka Umeda)被寬闊綠地包圍，一覽淀川河景，可說是一處讓旅人深度感受大阪魅力的城市綠洲。作為希爾頓集團進駐日本的首個高端生活風格品牌，從餐飲表現到空間設計，種種細節都能感受年輕活力與大阪元素融合的用心，進入飯店所見天花板上章魚燒機的趣味裝置，再到客房內部以梅北公園樹木的綠與河水藍為主基調，牆面有豐臣秀吉的旗幟「千成瓢箪」、吉祥物福助娃娃、復古冰箱迷你吧等，在在呼應了大阪的過去、現在與未來。

除了設計靈感來自歷史與文化，與職人連結更是品牌與在地共好的具體表現， 例如「手拭巾Nijiyura」手染體驗客製了屬於飯店的圖案、大廳有在地藝術家的作品展出。餐飲方面選擇相當多元，包括1F可品飲原創烘焙咖啡「Bean there,UMEDA」，11F能欣賞萬家燈火夜景與特調雞尾酒的「!JaJa!Bar」，全日制餐廳「CC：CARBONCOPY」可單點或享用套餐，料理使用和風小碟子盛裝，主廚以世界美食的概念融合關西地區紅薑、柴魚片等調味料，營造和諧混搭的美味。此外，客房中提供一份有趣的美食地圖，由飯店禮賓部推薦梅田地區餐廳，住宿客人不妨按圖索驥，也許會發現更多驚喜呢！





景點資訊

大阪城御座船

時間：09:30開始售票，10:00-16:30(末班發船)，10分鐘一班





注意事項:大部分店家09:00開始營業，約15:00逐一打烊





網址：https://www.sakai-rishonomori.com/

消費：大人門票300元、立禮呈茶與堺待庵觀覽需預約(10名以上)





網址：https://canopy-osaka.hiltonjapan.co.jp/

交通：JR大阪站北口出站步行7分鐘





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