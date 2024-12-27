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大阪全新未來交通體驗主題園區「e METRO MOBILITY TOWN」 將於明年1/11開幕

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位於大阪城東側的未來交通體驗主題園區「e METRO MOBILITY TOWN」將於明年1月11日開幕。　圖：e METRO MOBILITY TOWN／提供
位於大阪城東側的未來交通體驗主題園區「e METRO MOBILITY TOWN」將於明年1月11日開幕。　圖：e METRO MOBILITY TOWN／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】位於大阪城東側的未來交通體驗主題園區「e METRO MOBILITY TOWN」已確定將於2025/01/11 10:00開幕。12/27前六大區中已有自動駕駛車路線、電動卡丁車展開試營運，開幕後還有以光雕呈現未來交通的「New World Theater」、模擬時光旅行的「虛擬時空旅程」、鎖定小朋友的「Kids Train」是可以將自己彩繪完成的畫掃描投映在影像上並一起拍攝留念、使用舊列車的休息用餐區「Sustainable Train」與元宇宙技術的「未來車站」，而戶外區域還有飲食區及空中飛車體驗區陸續開幕，建議利用官網線上購票享折價優惠：https://emetro-mobilitytown.jp/

■ 門票：即日起至12/27的試營運期間免費入場。2025/01/11起，平日大人1,600日幣，週末例假日、黃金週、暑假等旺季大人2,200日幣，兒童半價。

 ■ 體驗：電動卡丁車小型車2,200日幣起，身高需105公分以上。大型車4,000日幣起，身高需150公分以上。體驗時間約12分。

▲未來交通體驗主題園區「e METRO MOBILITY TOWN」擁有各種吸引孩童的玩樂參觀設施。　圖：e METRO MOBILITY TOWN／提供
▲未來交通體驗主題園區「e METRO MOBILITY TOWN」擁有各種吸引孩童的玩樂參觀設施。　圖：e METRO MOBILITY TOWN／提供

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