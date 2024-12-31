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為什麼推薦關西跟團？ 「日本團體旅遊」必看關西行程推薦+必打卡景點

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圖/AsiaYo提供
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台灣人最愛的大阪旅遊團到底有甚麼魅力，一篇文章帶你了解！在這個講求效率的年代裡就連旅遊也都開始喜歡全包式的享受，想到日本團體旅遊還聯想到全員老年團嗎？其實現在選擇跟團旅遊的更多都是朋友相揪出國或親子家庭喔！今天就帶大家揭密一下關西旅遊選擇跟團的真正魅力式什麼，快跟著AsiaYo準備起飛！


🍡關西團體旅遊攻略

團體旅遊最棒的就是可以解決矛盾🤣不論是朋友/長輩/親子旅遊，不用為了行程安排和交通問題爭吵，在金錢上也可以先挑好預算內的行程，以下這些關西四都必打卡景點攻略不只是懶人友善，J人P人都能玩出不同的花樣！


🏯經典關西團體旅遊推薦

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🎡大阪環球影城團體旅遊推薦

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