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好有聖誕味！天王寺公園「聖誕市集in大阪」活動大好評登場中
【旅奇傳媒/日本部報導】即日起至12/25，大阪天王寺公園內的「TEN-SHIBA i:na」和「TEN-SHIBA」，正在熱烈舉辦「聖誕市集 in 大阪」活動。會場內的市集共匯集了24家小店，販賣充滿聖誕氣氛的美食和雜貨，璀璨的彩燈秀也比去年更加升級，讓你徹底感受歡樂聖誕節慶味！
現場也陳列了許多可愛的拍照打卡點，包括長頸鹿親子檔的可愛燈飾、還有 OSAKA 大阪地標字、聖誕花圈等。12/20起還有各種音樂舞台活動將相繼登場，熱鬧非凡。
◉ 聖誕市集 in 大阪 TEN-SHIBA 2024
・期間：即日起～12月25日（三）11:00～21:00（L.O.20:30）
・會場：天王寺公園『TEN-SHIBA i:na』和『TEN-SHIBA』
・費用：免費（飲食需另外付費）
・主辦單位：聖誕市集in大阪實行委員會
・官網：https://osaka-christmasmarket.com
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