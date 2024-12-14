好有聖誕味！天王寺公園「聖誕市集in大阪」活動大好評登場中

【旅奇傳媒/日本部報導】即日起至12/25，大阪天王寺公園內的「TEN-SHIBA i:na」和「TEN-SHIBA」，正在熱烈舉辦「聖誕市集 in 大阪」活動。會場內的市集共匯集了24家小店，販賣充滿聖誕氣氛的美食和雜貨，璀璨的彩燈秀也比去年更加升級，讓你徹底感受歡樂聖誕節慶味！

今年的聖誕樹以紅色為主調，搭配色彩繽紛的極光裝飾，閃閃發亮！ 圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供

現場也陳列了許多可愛的拍照打卡點，包括長頸鹿親子檔的可愛燈飾、還有 OSAKA 大阪地標字、聖誕花圈等。12/20起還有各種音樂舞台活動將相繼登場，熱鬧非凡。

▲長頸鹿親子可愛檔燈飾的背後可以遙望大阪通天塔。 圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供

▲OSAKA 地標是打卡熱點。 圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供

▲可以跟大型聖誕花圈拍照的全新裝置也登場。 圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供

◉ 聖誕市集 in 大阪 TEN-SHIBA 2024

・期間：即日起～12月25日（三）11:00～21:00（L.O.20:30）

・會場：天王寺公園『TEN-SHIBA i:na』和『TEN-SHIBA』

・費用：免費（飲食需另外付費）

・主辦單位：聖誕市集in大阪實行委員會

・官網：https://osaka-christmasmarket.com

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