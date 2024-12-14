快訊

遭傳死訊！66歲陳昇不忍露面了 揭人生大計畫

台灣隊長陳傑憲夫妻檔「老錢風」上身大曬GUCCI貴族氣

男持開山刀當街追砍友人「削下臉皮」 殺人未遂判重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

好有聖誕味！天王寺公園「聖誕市集in大阪」活動大好評登場中

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供
圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】即日起至12/25，大阪天王寺公園內的「TEN-SHIBA i:na」和「TEN-SHIBA」，正在熱烈舉辦「聖誕市集 in 大阪」活動。會場內的市集共匯集了24家小店，販賣充滿聖誕氣氛的美食和雜貨，璀璨的彩燈秀也比去年更加升級，讓你徹底感受歡樂聖誕節慶味！

今年的聖誕樹以紅色為主調，搭配色彩繽紛的極光裝飾，閃閃發亮！　圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供
今年的聖誕樹以紅色為主調，搭配色彩繽紛的極光裝飾，閃閃發亮！　圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供

現場也陳列了許多可愛的拍照打卡點，包括長頸鹿親子檔的可愛燈飾、還有 OSAKA 大阪地標字、聖誕花圈等。12/20起還有各種音樂舞台活動將相繼登場，熱鬧非凡。

▲長頸鹿親子可愛檔燈飾的背後可以遙望大阪通天塔。　圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供
▲長頸鹿親子可愛檔燈飾的背後可以遙望大阪通天塔。　圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供

▲OSAKA 地標是打卡熱點。　圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供
▲OSAKA 地標是打卡熱點。　圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供

▲可以跟大型聖誕花圈拍照的全新裝置也登場。　圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供
▲可以跟大型聖誕花圈拍照的全新裝置也登場。　圖：「聖誕市集 in 大阪」實行委員會／提供

◉ 聖誕市集 in 大阪 TEN-SHIBA 2024

・期間：即日起～12月25日（三）11:00～21:00（L.O.20:30）

・會場：天王寺公園『TEN-SHIBA i:na』和『TEN-SHIBA』

・費用：免費（飲食需另外付費）

・主辦單位：聖誕市集in大阪實行委員會

・官網：https://osaka-christmasmarket.com

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 大阪 市集

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

聖誕必吃甜點價格翻10倍！平價點心變時尚熱潮 Gucci也加入

台中清水港區藝術中心有耀眼耶誕樹布景 歡迎合照打卡按讚

遼寧地標美食 大連上榜最多 瀋陽「大興狗肉」被刪

6米樂高聖誕老人大型扭蛋機！ 高雄漢神巨蛋「樂高快閃店」免費闖關得聖誕限定積木

相關新聞

好有聖誕味！天王寺公園「聖誕市集in大阪」活動大好評登場中

【旅奇傳媒/日本部報導】即日起至12/25，大阪天王寺公園內的「TEN-SHIBA i:na」和「TEN-SHIBA」，正在熱烈舉辦「聖誕市集 in 大阪」活動。會場內的市集共匯集了24家小店，販賣充

驚艷滿意到不行！ 日本大阪美食「牛たん炭火焼 吉次 鰻谷店」好吃牛舌專賣店.食べログ高達3.6分

udn走跳美食／加小菲愛碎碎唸 大阪心齋橋美食推薦／心齋橋餐廳推薦 這次和好姊妹來大阪玩，特地找了在食べログ上有3.6高分的牛舌專賣店插旗。這間牛たん炭火焼 吉次 鰻谷店位於熱鬧的心齋橋商圈，

大阪天空暖桌摩天輪12/2登場！品嚐台人限定奶茶、高空體驗日式冬日

大阪萬博公園內、大阪大摩天輪OSAKA WHEEL於2024年12月2日至2025年2月25日，推出期間限定「天空暖桌摩天輪」，將暖桌搬入車廂，享受大阪美景與天狗關東煮罐頭、黑松劍菱牌熱清酒，並為台灣遊客推出限定日式蕨餅奶茶，推薦大家可以為萬博公園、LaLaport行程再加碼期間限定體驗，在高空中感受不同角度的大阪風情。

阪神賞楓一日遊！ 神戶三田PREMIUM OUTLETS® 順遊購物首選

【旅奇傳媒/日本部報導】秋天到神戶旅行購物時，首推三菱地所集團旗下的「神戶三田 PREMIUM OUTLETS」！商場地處神戶北方，不論從大阪或神戶出發交通都相當便捷，搭配周邊景點可安排精彩的一日遊行

畫面太衝擊！ 開箱日本超便宜旅店「住一晚只要230元」 有如鬼屋場景好嚇人

畫面太衝擊！ 開箱日本超便宜旅店「住一晚只要230元」 有如鬼屋場景太嚇人

好逛又好買！日本豐岡市必訪「豐岡鞄」 手工製包包店4選

【旅奇傳媒/日本部報導】日本豐岡市不僅以城崎溫泉而聞名，更是日本包包產量第一的城市，並推出需經過嚴苛繁複的檢驗、品質優良的「豐岡鞄」品牌。市中心甚至有一條提包大街，不僅有許多「豐岡鞄」店家、工坊，還有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。