2024年京都旅遊攻略【下集】：交通、兩天一夜行程與伴手禮推薦
想要深入體驗日本的古老文化？位於關西的千年古都「京都」，以豐富的歷史和四季皆美的自然景色，讓您徜徉於傳統建築與藝伎文化中，沉浸獨特的和風美學。
上一篇文章介紹了造訪京都前的必備知識：前往京都的交通方式、京都必吃美食與景點推薦等內容，本篇將介紹京都市區的交通方式、兩天一夜行程規劃，以及伴手禮推薦！
到達京都後，有多種方便的交通選擇，讓您能輕鬆遊覽京都市區與周邊地區。
1. 巴士
京都市巴士路網覆蓋廣泛，幾乎可抵達所有主要景點。市內熱門的巴士路線如100、101、102、203號等，都通往清水寺、金閣寺、嵐山等景點。建議下載「京都市巴士」App來查看即時班次。
2. 地鐵
京都市地鐵分為「烏丸線」和「東西線」，連接市中心和主要觀光地區。烏丸線可輕鬆抵達京都站和四条河原町等商業區，而東西線則方便前往東山區的寺廟和嵐山風景區。
*建議：若計畫頻繁使用公共交通工具，推薦購買「京都巴士・地鐵一日券」，一天內不限次數搭乘市巴士與地鐵，特別適合短期旅客，省錢又省事。
3. 租借自行車
若想自由探索市區街景，京都站周邊和地鐵站附近都有多處租車點，可以租借自行車。此外，京都市的自行車道規劃完善，特別適合騎車遊覽祇園、鴨川周邊等地區，既靈活又能深入體驗當地生活。
4. 包車服務
如行程中有老年人、行動不便者，或是規劃親子、團體出遊，包車省去查看地圖和尋路的麻煩，大幅提升旅行的舒適度，不僅提供靈活的行程安排，還能確保旅程順暢愉快。
第一天：文化之旅與美食饗宴
京都站 > 清水寺 > 京料理 花咲 萬治郎 > 高台寺 > 銀閣寺 > 海鮮天婦羅 米福 四条烏丸店 > 三井花園飯店 京都四條
第二天：自然與歷史的完美結合
三井花園飯店 京都四條 > 嵐山 > 天龍寺 > 龍安寺 > 西源院七草湯豆腐 > 金閣寺 > 錦市場
伴手禮推薦
1. 八橋(Yatsuhashi) -京都必買甜點代表
八橋是京都最具代表性的和菓子，使用肉桂、糯米粉等材料製成，口感軟糯、香甜。除了傳統的肉桂口味外，還有抹茶、草莓等多種口味選擇。
2. 宇治抹茶粉- 最道地的抹茶體驗
京都的宇治地區是抹茶的發源地，帶上一罐當地的宇治抹茶粉回家，無論是製作抹茶茶飲還是抹茶甜點，都能輕鬆實現。
3. 清水燒瓷器- 精美的傳統工藝品
清水燒是一種具有百年歷史的京都陶瓷，以其細緻的手工製作和雅緻的設計聞名。
4. 京燈籠與手工藝小物-帶回古都的藝術氛圍
以竹子、和紙手工製成的京燈籠，精巧輕便且富有京都特色，扇子和風鈴等工藝品也是喜愛藝術文化的最佳選擇。
5. 錦市場的即食小吃 - 小型伴手禮的美味首選
錦市場中有不少適合隨手帶走的小食，如烤魷魚片、漬物、炒豆，包裝精美且口味多樣，讓人輕鬆將京都的味道與親朋好友分享
總結
看完這篇，是不是讓你迫不及待想來一場說走就走的京都之旅呢？然而，交通方面往往是許多人覺得困擾的地方，不想要人擠人、出國又不敢自駕，該怎麼辦？
橘子貓包車提供專業的客製化包車服務，不僅幫你輕鬆規劃旅遊行程，還能提供舒適的旅行體驗，讓你在每個旅程中都能好好享受當下，不再為交通煩惱！
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