快訊

週刊爆「六月曖昧滑雪教練」 李易神隱2天發聲：該檢查的還是要檢查

北巿重慶南路大樓突起火…3人送醫！ 疑充電樁施工釀禍

國民黨才奪回主席台…場外青鳥與警衝突「拆護欄、企圖衝入立院」

2024年京都旅遊攻略【下集】：交通、兩天一夜行程與伴手禮推薦

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

想要深入體驗日本的古老文化？位於關西的千年古都「京都」，以豐富的歷史和四季皆美的自然景色，讓您徜徉於傳統建築與藝伎文化中，沉浸獨特的和風美學。

上一篇文章介紹了造訪京都前的必備知識：前往京都的交通方式、京都必吃美食與景點推薦等內容，本篇將介紹京都市區的交通方式、兩天一夜行程規劃，以及伴手禮推薦！

在全木造結構的「清水舞台」，俯瞰京都市景，尤其在秋季，周圍的紅葉更是絕美。或是參拜地主神社，祈求愛情及姻緣。 google map
在全木造結構的「清水舞台」，俯瞰京都市景，尤其在秋季，周圍的紅葉更是絕美。或是參拜地主神社，祈求愛情及姻緣。 google map

到達京都後，有多種方便的交通選擇，讓您能輕鬆遊覽京都市區與周邊地區。

1. 巴士

京都市巴士路網覆蓋廣泛，幾乎可抵達所有主要景點。市內熱門的巴士路線如100、101、102、203號等，都通往清水寺、金閣寺、嵐山等景點。建議下載「京都市巴士」App來查看即時班次。

2. 地鐵

京都市地鐵分為「烏丸線」和「東西線」，連接市中心和主要觀光地區。烏丸線可輕鬆抵達京都站和四条河原町等商業區，而東西線則方便前往東山區的寺廟和嵐山風景區。

*建議：若計畫頻繁使用公共交通工具，推薦購買「京都巴士・地鐵一日券」，一天內不限次數搭乘市巴士與地鐵，特別適合短期旅客，省錢又省事。

3. 租借自行車

若想自由探索市區街景，京都站周邊和地鐵站附近都有多處租車點，可以租借自行車。此外，京都市的自行車道規劃完善，特別適合騎車遊覽祇園、鴨川周邊等地區，既靈活又能深入體驗當地生活。

4. 包車服務

如行程中有老年人、行動不便者，或是規劃親子、團體出遊，包車省去查看地圖和尋路的麻煩，大幅提升旅行的舒適度，不僅提供靈活的行程安排，還能確保旅程順暢愉快。

銀閣寺雖然不如金閣寺華麗，但其自然環境和樸素的美學風格別具一格。可以沿著小徑散步，欣賞四周的湖泊、山石景觀，讓人感受到寧靜平和。 google map
銀閣寺雖然不如金閣寺華麗，但其自然環境和樸素的美學風格別具一格。可以沿著小徑散步，欣賞四周的湖泊、山石景觀，讓人感受到寧靜平和。 google map

第一天：文化之旅與美食饗宴

京都站 > 清水寺 > 京料理 花咲 萬治郎 > 高台寺 > 銀閣寺 > 海鮮天婦羅 米福 四条烏丸店 > 三井花園飯店 京都四條

第二天：自然與歷史的完美結合

三井花園飯店 京都四條 > 嵐山 > 天龍寺 > 龍安寺 > 西源院七草湯豆腐 > 金閣寺 > 錦市場

可以盡情品嚐當地小吃，像是玉子燒、章魚鵪鶉蛋、和菓子、豆乳甜品等，同時還能挑選一些具有京都特色的紀念品，如抹茶甜點、傳統日式瓷器等。 google map
可以盡情品嚐當地小吃，像是玉子燒、章魚鵪鶉蛋、和菓子、豆乳甜品等，同時還能挑選一些具有京都特色的紀念品，如抹茶甜點、傳統日式瓷器等。 google map

伴手禮推薦

1. 八橋(Yatsuhashi) -京都必買甜點代表

八橋是京都最具代表性的和菓子，使用肉桂、糯米粉等材料製成，口感軟糯、香甜。除了傳統的肉桂口味外，還有抹茶、草莓等多種口味選擇。

2. 宇治抹茶粉- 最道地的抹茶體驗

京都的宇治地區是抹茶的發源地，帶上一罐當地的宇治抹茶粉回家，無論是製作抹茶茶飲還是抹茶甜點，都能輕鬆實現。

3. 清水燒瓷器- 精美的傳統工藝品

清水燒是一種具有百年歷史的京都陶瓷，以其細緻的手工製作和雅緻的設計聞名。

4. 京燈籠與手工藝小物-帶回古都的藝術氛圍

以竹子、和紙手工製成的京燈籠，精巧輕便且富有京都特色，扇子和風鈴等工藝品也是喜愛藝術文化的最佳選擇。

5. 錦市場的即食小吃 - 小型伴手禮的美味首選

錦市場中有不少適合隨手帶走的小食，如烤魷魚片、漬物、炒豆，包裝精美且口味多樣，讓人輕鬆將京都的味道與親朋好友分享

擁有迷人的自然風光和竹林小徑，是拍照的理想地點，建議租借自行車騎行，探索周邊的自然美景，感受嵐山的靜謐與優雅。 google map
擁有迷人的自然風光和竹林小徑，是拍照的理想地點，建議租借自行車騎行，探索周邊的自然美景，感受嵐山的靜謐與優雅。 google map

總結

看完這篇，是不是讓你迫不及待想來一場說走就走的京都之旅呢？然而，交通方面往往是許多人覺得困擾的地方，不想要人擠人、出國又不敢自駕，該怎麼辦？

橘子貓包車提供專業的客製化包車服務，不僅幫你輕鬆規劃旅遊行程，還能提供舒適的旅行體驗，讓你在每個旅程中都能好好享受當下，不再為交通煩惱！

京都 伴手禮 抹茶

橘子貓TTtrips

追蹤

延伸閱讀

網紅用抹茶取代咖啡一周曝5大感受：焦慮消失、精神更持久

媽媽一句話..NANA「清除掉全身刺青」！消除過程全公開　痛感狂飆5倍臉都僵了

「最懂事女友」在台灣！超爆美胸半球外露上衣包不住　甜妹臉魔鬼身材辣暈了

超巧！京都偶遇「Rain和金泰希約會」　畫面曝光網友焦點全歪樓：不愧頂級明星

相關新聞

2024年京都旅遊攻略【下集】：交通、兩天一夜行程與伴手禮推薦

想要體驗日本獨特的古老文化嗎？位於日本關西區域的千年古都「京都」是最佳選擇！這座城市以豐富的歷史和優雅的氛圍，讓你遠離東京的喧囂，沉浸在傳統日式建築和藝伎文化中。無論是春天的櫻花、秋天的楓葉，還是冬天的雪景，四季變換的京都都讓人流連忘返。

好有聖誕味！天王寺公園「聖誕市集in大阪」活動大好評登場中

【旅奇傳媒/日本部報導】即日起至12/25，大阪天王寺公園內的「TEN-SHIBA i:na」和「TEN-SHIBA」，正在熱烈舉辦「聖誕市集 in 大阪」活動。會場內的市集共匯集了24家小店，販賣充

驚艷滿意到不行！ 日本大阪美食「牛たん炭火焼 吉次 鰻谷店」好吃牛舌專賣店.食べログ高達3.6分

udn走跳美食／加小菲愛碎碎唸 大阪心齋橋美食推薦／心齋橋餐廳推薦 這次和好姊妹來大阪玩，特地找了在食べログ上有3.6高分的牛舌專賣店插旗。這間牛たん炭火焼 吉次 鰻谷店位於熱鬧的心齋橋商圈，

大阪天空暖桌摩天輪12/2登場！品嚐台人限定奶茶、高空體驗日式冬日

大阪萬博公園內、大阪大摩天輪OSAKA WHEEL於2024年12月2日至2025年2月25日，推出期間限定「天空暖桌摩天輪」，將暖桌搬入車廂，享受大阪美景與天狗關東煮罐頭、黑松劍菱牌熱清酒，並為台灣遊客推出限定日式蕨餅奶茶，推薦大家可以為萬博公園、LaLaport行程再加碼期間限定體驗，在高空中感受不同角度的大阪風情。

阪神賞楓一日遊！ 神戶三田PREMIUM OUTLETS® 順遊購物首選

【旅奇傳媒/日本部報導】秋天到神戶旅行購物時，首推三菱地所集團旗下的「神戶三田 PREMIUM OUTLETS」！商場地處神戶北方，不論從大阪或神戶出發交通都相當便捷，搭配周邊景點可安排精彩的一日遊行

畫面太衝擊！ 開箱日本超便宜旅店「住一晚只要230元」 有如鬼屋場景好嚇人

畫面太衝擊！ 開箱日本超便宜旅店「住一晚只要230元」 有如鬼屋場景太嚇人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。