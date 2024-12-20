2024年京都旅遊攻略【下集】：交通、兩天一夜行程與伴手禮推薦

想要深入體驗日本的古老文化？位於關西的千年古都「京都」，以豐富的歷史和四季皆美的自然景色，讓您徜徉於傳統建築與藝伎文化中，沉浸獨特的和風美學。

上一篇文章介紹了造訪京都前的必備知識：前往京都的交通方式、京都必吃美食與景點推薦等內容，本篇將介紹京都市區的交通方式、兩天一夜行程規劃，以及伴手禮推薦！

在全木造結構的「清水舞台」，俯瞰京都市景，尤其在秋季，周圍的紅葉更是絕美。或是參拜地主神社，祈求愛情及姻緣。 google map

到達京都後，有多種方便的交通選擇，讓您能輕鬆遊覽京都市區與周邊地區。

1. 巴士

京都市巴士路網覆蓋廣泛，幾乎可抵達所有主要景點。市內熱門的巴士路線如100、101、102、203號等，都通往清水寺、金閣寺、嵐山等景點。建議下載「京都市巴士」App來查看即時班次。

2. 地鐵

京都市地鐵分為「烏丸線」和「東西線」，連接市中心和主要觀光地區。烏丸線可輕鬆抵達京都站和四条河原町等商業區，而東西線則方便前往東山區的寺廟和嵐山風景區。

*建議：若計畫頻繁使用公共交通工具，推薦購買「京都巴士・地鐵一日券」，一天內不限次數搭乘市巴士與地鐵，特別適合短期旅客，省錢又省事。

3. 租借自行車

若想自由探索市區街景，京都站周邊和地鐵站附近都有多處租車點，可以租借自行車。此外，京都市的自行車道規劃完善，特別適合騎車遊覽祇園、鴨川周邊等地區，既靈活又能深入體驗當地生活。

4. 包車服務

如行程中有老年人、行動不便者，或是規劃親子、團體出遊，包車省去查看地圖和尋路的麻煩，大幅提升旅行的舒適度，不僅提供靈活的行程安排，還能確保旅程順暢愉快。

銀閣寺雖然不如金閣寺華麗，但其自然環境和樸素的美學風格別具一格。可以沿著小徑散步，欣賞四周的湖泊、山石景觀，讓人感受到寧靜平和。 google map

第一天：文化之旅與美食饗宴

京都站 > 清水寺 > 京料理 花咲 萬治郎 > 高台寺 > 銀閣寺 > 海鮮天婦羅 米福 四条烏丸店 > 三井花園飯店 京都四條

第二天：自然與歷史的完美結合

三井花園飯店 京都四條 > 嵐山 > 天龍寺 > 龍安寺 > 西源院七草湯豆腐 > 金閣寺 > 錦市場

可以盡情品嚐當地小吃，像是玉子燒、章魚鵪鶉蛋、和菓子、豆乳甜品等，同時還能挑選一些具有京都特色的紀念品，如抹茶甜點、傳統日式瓷器等。 google map

伴手禮推薦

1. 八橋(Yatsuhashi) -京都必買甜點代表

八橋是京都最具代表性的和菓子，使用肉桂、糯米粉等材料製成，口感軟糯、香甜。除了傳統的肉桂口味外，還有抹茶、草莓等多種口味選擇。

2. 宇治抹茶粉- 最道地的抹茶體驗

京都的宇治地區是抹茶的發源地，帶上一罐當地的宇治抹茶粉回家，無論是製作抹茶茶飲還是抹茶甜點，都能輕鬆實現。

3. 清水燒瓷器- 精美的傳統工藝品

清水燒是一種具有百年歷史的京都陶瓷，以其細緻的手工製作和雅緻的設計聞名。

4. 京燈籠與手工藝小物-帶回古都的藝術氛圍

以竹子、和紙手工製成的京燈籠，精巧輕便且富有京都特色，扇子和風鈴等工藝品也是喜愛藝術文化的最佳選擇。

5. 錦市場的即食小吃 - 小型伴手禮的美味首選

錦市場中有不少適合隨手帶走的小食，如烤魷魚片、漬物、炒豆，包裝精美且口味多樣，讓人輕鬆將京都的味道與親朋好友分享

擁有迷人的自然風光和竹林小徑，是拍照的理想地點，建議租借自行車騎行，探索周邊的自然美景，感受嵐山的靜謐與優雅。 google map

總結

看完這篇，是不是讓你迫不及待想來一場說走就走的京都之旅呢？然而，交通方面往往是許多人覺得困擾的地方，不想要人擠人、出國又不敢自駕，該怎麼辦？

橘子貓包車提供專業的客製化包車服務，不僅幫你輕鬆規劃旅遊行程，還能提供舒適的旅行體驗，讓你在每個旅程中都能好好享受當下，不再為交通煩惱！