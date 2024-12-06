驚艷滿意到不行！ 日本大阪美食「牛たん炭火焼 吉次 鰻谷店」好吃牛舌專賣店.食べログ高達3.6分

大阪心齋橋美食推薦／心齋橋餐廳推薦

這次和好姊妹來大阪玩，特地找了在食べログ上有3.6高分的牛舌專賣店插旗。這間♥牛たん炭火焼 吉次 鰻谷店♥位於熱鬧的心齋橋商圈，但是位置比較靠近地鐵長堀橋站，隱身於巷弄間的餐廳位置不多，我們這天五點半抵達很幸運地馬上就能入座，炭火烤到微焦的後切牛舌彈牙多汁，鹹香不死鹹，麥飯推薦一定要搭配加入蛋黃的山藥泥一起吃～別有一番風味喔！

距離♥牛たん炭火焼 吉次 鰻谷店♥最近的地鐵是長堀橋駅，因為隱身於小巷內周邊也幾乎都是住宅區。

遠遠走過去還以為沒有開，還好看到門口的紅燈籠有亮起來。

餐廳總共有兩層樓，拉門進去才發現原來裡面這麼小，哈哈哈。除了板前座位之外，靠牆邊還有一張超小的兩人桌。

二樓則是有兩張和室座位，不過因為客滿小菲就沒有另外拍照啦！！

雖然空間不大，師傅也是直接就在這小小的烤台烤牛舌。

不過裡面油煙味其實不會太重喔～

若是有厚重外套可以直接掛在入口處的衣架上。

拍了MENU給你們參考，原本還在看日文菜單，師傅直接幫我們換成中文菜單。

果然是觀光客地區阿～除了中文之外還有英文韓文喔！！最推薦的當然就是烤牛舌系列。

另外還有其他種的牛舌料理方式

特色東北下酒菜

小菜、飲品等，餐點選擇還不少喔！！！

桌上有調味料可以依照個人口味添加，不過基本上我覺得他們家的牛舌本來就很夠味不用特別加囉～～

兩個不喝酒的女人都點了薑汁汽水，哈哈哈。

等了一會兒烤牛舌套餐就上桌啦！！！

我們點的都是正常份量也就是四片牛舌2700円，除了牛舌之外一旁還會放上山形產的鹹菜以及南蠻辣味噌可以搭配著一起吃。

醬菜的部分單吃都比較偏鹹，不過小菲還蠻愛的！！

牛舌部分厚薄適中，中間還可以看到漂亮的粉嫩紅色。

表面烤到微焦香帶炭香，入口脆彈帶嚼勁又不會咬不動，非常的鹹香好吃又多汁～肉感十足！！！

重點是調味非常好不會過鹹～～～單吃就相當夠味，配上麥飯更是美味至極。

我們另外單點了一份山藥泥，沒想到居然上方還有一顆圓呼呼的蛋黃，第一次吃到這種搭配麥飯的蛋黃山藥泥。

沒想到意外的滑順又香甜，配著粒粒分明的麥飯真的好好吃阿！！！

套餐內的牛尾湯更是超級厲害，不僅燉到筷子輕劃就骨肉分離。牛尾肉也是超級軟嫩，清湯看似平淡但入口卻是濃郁無比的好喝到爆炸。

整體來說♥牛たん炭火焼 吉次 鰻谷店♥真的是讓我們蠻驚豔的，平常來日本都只吃利久牛舌的好姊妹吃完整個滿意到不行，下次自來日本不要只會吃利久了好嗎，哈哈哈哈哈。

牛たん炭火焼 吉次 鰻谷店

地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-9-12

電話：06-6244-8002

交通方式：堺筋線「長堀橋駅」5A出口より徒歩3分

營業時間：月・火・水・木・金 18:00 - 02:00

土 17:00 - 02:00 日・祝日 17:00 - 00:00

食べログ：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27016571/

Google地圖參考 https://maps.app.goo.gl/2auLhZ69Ji6ajNvR9

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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