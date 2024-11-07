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畫面太衝擊！ 開箱日本超便宜旅店「住一晚只要230元」 有如鬼屋場景好嚇人

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝X社群@ibukiinterpress
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價格很便宜的旅宿，可能也意謂著考驗旅客們的心臟！ 有日本網友近日入住神戶一處「超便宜旅店」，標示著住晚僅需1100日圓(折合新台幣約230元)的價格，但實際從一踏進旅店，有如陰森森監獄般的走廊，打開房門後窄小又黑漆漆的床鋪，讓他被一路場景給震驚不已，將這經驗分享至X社群也引發一陣熱議！

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有網友在X社群平台分享，發現一間位於神戶「住一晚僅需1100日圓(230元台幣)」的旅館，鼓起勇氣決定入住一晚體驗，接下來的場景卻讓他無法平靜下來，旅館走廊昏暗、陰森森監獄般的走廊，房門口竟還是用「束線帶」當門鎖，進房前還得先用剪刀剪開才行。

圖／翻攝X社群@ibukiinterpress
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一間間像是囚禁房房間，一打開映入眼簾的是看起來超髒的床鋪，窄小又黑漆漆的床鋪宛如鬼片場景，整體環境非常惡劣。原PO最後還是安全的睡了一晚，但整體畫面實在太衝擊，引發網友熱議「貼錢給你可能都要三思」、「寧願去睡網咖」、「實在慘不忍睹」！

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