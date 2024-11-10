阪神賞楓一日遊！ 神戶三田PREMIUM OUTLETS® 順遊購物首選

「神戶三田 PREMIUM OUTLETS®」為阪神地區購物必訪商場。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】秋天到神戶旅行購物時，首推三菱地所集團旗下的「神戶三田 PREMIUM OUTLETS®」！商場地處神戶北方，不論從大阪或神戶出發交通都相當便捷，搭配周邊景點可安排精彩的一日遊行程。除了經典必訪的浪漫「北野異人館」、日本三大名湯「有馬溫泉」外，溫泉鄉境內的瑞寶寺公園內的紅葉更是秋季限定風景！

神戶三田 PREMIUM OUTLETS® 整體環境的設計靈感來自美國洛杉磯市郊高級住宅區，並以「開放感十足的奢華大人街道」的概念打造，腹地寬廣、走道寬敞且店鋪都集中於一樓，即使是輪椅族或推嬰兒車的父母也能輕鬆購物。

▲腹地寬敞的神戶三田 PREMIUM OUTLETS®，逛起來十分舒適。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

商場內擁有約210間店鋪，無論國內外人氣奢侈品牌、運動用品、服飾美妝、生活雜貨或孩童玩具等一應俱全，一站就能滿足男女老幼的購物需求。商場內也有來自神戶當地及日本各地的知名餐飲品牌進駐，包括人氣的拉麵店「一風堂」等；境內更設有噴水池、小型遊樂區等設施，讓遊客能在逛街之餘休憩片刻。

神戶三田 PREMIUM OUTLETS® 擁有放射狀的交通優勢，無論從神戶或大阪市區前往都只需約1小時車程，周圍可搭配充滿異國風情的「北野異人館」以及日本三大名湯之一的「有馬溫泉」，感受神戶不同面貌的魅力。

▲有馬溫泉街內的建築古色古香。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

有馬溫泉被視為日本最古老的溫泉，擁有金泉及銀泉等多達7種不同的泉質，至今仍是日本極受歡迎的溫泉勝地之一。而秋天來此特別推薦造訪溫泉鄉境內的「瑞寶寺公園」。位於溫泉鄉東邊的瑞寶寺公園是將明治時代初期廢寺的瑞寶寺加以改建成為公園，這裡地勢較高，為當地知名的賞楓景點。相傳豐臣秀吉特別喜愛瑞寶寺的紅葉，並大力稱讚其為百看不厭的風景。

▲豐臣秀吉鍾愛的瑞寶寺紅葉，為神戶賞楓勝地。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

▌大阪或神戶出發！一日遊範例行程 ▌

大阪‧神戶市區飯店 → 神戶北野異人館街散步 → 神戶三田 PREMIUM OUTLETS®（停留約2小時）→ 六甲有馬纜車 → 瑞寶寺公園賞楓 → 有馬溫泉街散步‧住宿

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