好逛又好買！日本豐岡市必訪「豐岡鞄」 手工製包包店4選

【旅奇傳媒/日本部報導】日本豐岡市不僅以城崎溫泉而聞名，更是日本包包產量第一的城市，並推出需經過嚴苛繁複的檢驗、品質優良的「豐岡鞄」品牌。市中心甚至有一條提包大街，不僅有許多「豐岡鞄」店家、工坊，還有包包自動販賣機等，好逛又好買！義大利米蘭、法國巴黎、美國紐約等時尚地區當然有許多精美的包包，但若想找到極具獨特性跟自我風格的包包，絕對適合來豐岡市逛逛。

這次整理出四間提包大街必訪「豐岡鞄」品牌，每個品牌都非常吸睛有特色，快快筆記下來，接下來城崎溫泉的行程也別忘了安排掃包行程！但如果還沒有機會前往，也別錯過11月中壢 SOGO 百貨的快閃店活動喔！

豐岡市提包大街上，能看到林立的「豐岡鞄」店面兼工坊。 圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

▍ 豐岡市提包大街・必訪四大精選店家

第一間：Artphere

▲Artphere 店內展示架上，陳列著色彩繽紛且種類豐富的包款。 圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

「Artphere」於 2006年成立，主打兼具功能性與優雅時尚的公事包與後背包。其中「New Dulles（新杜勒斯包）」更於2009年榮獲德國iF 設計獎，是「Artphere」品牌中最具代表性的包款。

杜勒斯包是一款歷史悠久的包包，過去是歐美醫生與律師的必配單品，因此在英語國家也被稱為醫生包或律師包。而 Artphere 的「New Dulles」沿襲了傳統的功能與特色，採用3D設計與立體縫製方式，將背包框架縫入彩色皮革中，不僅保留了大容量的特色，同時也讓鞄體線條更為流暢。

第二間：Atelier Nuu

▲Atelier Nuu 為了落實低環境負荷的目標所下的心思，都蘊含在其產品之中。左圖為使用廢漁網回收的尼龍製成的托特包。右圖為利用邊角料製成的各色小皮革配件。 圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

大自然友好的 Atelier Nuu，在現代的快時尚的社會中，以低環境負荷與傳統工藝的形象，出現在大眾的視野中，其中包含使用廢棄漁網等再生原料製作的托特包，以及使用邊角料與紅酒渣製成的小皮革零件。

Atelier Nuu 的設計簡潔大方、易於搭配，且自從 Atelier Nuu 宣告2025年前達成完全使用低環境負荷素材目標後，便不斷推出利用各種再生原料以及自然友好素材的包款，而這個風潮也瞬間在慢時尚圈引爆，獲得大量的關注。

▲Atelier Nuu 的設計簡約大方，無論什麼場合都能輕鬆搭配。手提包更是優雅地融入了休閒服與夏日涼鞋的穿搭之中（右圖）。 圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

第三間：Kagen（嘉玄） ▲在 Kagen 二樓的博物館中，能看到豐岡市各種傳統柳編包。 圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

▲200年老店 Kagen 製作的皮革提包，兼具了美感與功能性。 圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

豐岡市自江戶時代便以柳編鞄起家。位於提包大街上的 Kagen（嘉玄）自江戶時代就已存在，當時即為重要的柳編鞄工坊。1824年創業至今已有200年的歷史，雖然隨著時代變遷，製作包包的原料也不斷在改變，但在這200年間 Kagen（嘉玄）使用的原料與產品的品質，都不曾下滑過。

重視「永續性」的企業理念，製包工程中的皮革邊角料也會拿來製作成零錢包與鑰匙圈等小物，非常適合當作伴手禮送人。店鋪二樓還有個小小的博物館，在這裡可以看到豐岡市傳統柳編行李箱與竹籃等工藝品，見證豐岡市提包大街一路以來的歷史風情。

▲利用邊角料製作的鑰匙圈也非常精美，很適合當作贈品送人。 圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

第四間：Creezan

▲逛街累了，可以到 Bar CREEZAN 咖啡廳內品嚐但馬牛漢堡，順便幫自己挑一款極具紀念性的豐岡鞄。 圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

品牌 LOGO 是豐岡市市鳥東方白鸛的剪影，搭配獨特的白色簡約風精品造型，使 Creezan 在一眾豐岡鞄中非常具有品牌識別性。包款種類多樣，不僅只有休閒背包，同樣也有白色的公事包、皮夾、零錢包，甚至也有白色簡約風的行李箱。高端的設計，搭配上 Creezan 工坊的細膩縫製手法，讓每個包包的縫線也成為整體美感的一環。Creezan 的兄弟品牌 Itten Itten 則完全相反，以眾多色彩的皮革聞名。

另外，坐落在城崎溫泉的「Bar CREEZAN」，是間結合豐岡鞄與咖啡、輕食、酒吧的空間，許多遊客在猶豫、不知道該入手哪種豐岡鞄時，便會前往「Bar CREEZAN」品嚐獨特的但馬牛漢堡，欣賞展示架上的每隻包款，慢慢找尋那隻專屬於自己且獨一無二的包包。

▲ 具有 Creezan 品牌識別性的白色簡約風設計（左圖）。Creezan 的兄弟品牌 Itten Itten，則以色彩活潑多變聞名（右圖）。 圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

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