快訊

獨／吳忠達烏俄之戰戰死 老父和14歲女兒悲痛欲絕　

只穿內衣投票！川粉不爽戴MAGA帽被勸阻 當場脫衣飆罵

00878再配0.55「股息縮水」疑慮消除！ 艾蜜莉：未來恐還是要面臨配息減少情況

好逛又好買！日本豐岡市必訪「豐岡鞄」 手工製包包店4選

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供
圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本豐岡市不僅以城崎溫泉而聞名，更是日本包包產量第一的城市，並推出需經過嚴苛繁複的檢驗、品質優良的「豐岡鞄」品牌。市中心甚至有一條提包大街，不僅有許多「豐岡鞄」店家、工坊，還有包包自動販賣機等，好逛又好買！義大利米蘭、法國巴黎、美國紐約等時尚地區當然有許多精美的包包，但若想找到極具獨特性跟自我風格的包包，絕對適合來豐岡市逛逛。

這次整理出四間提包大街必訪「豐岡鞄」品牌，每個品牌都非常吸睛有特色，快快筆記下來，接下來城崎溫泉的行程也別忘了安排掃包行程！但如果還沒有機會前往，也別錯過11月中壢 SOGO 百貨的快閃店活動喔！

豐岡市提包大街上，能看到林立的「豐岡鞄」店面兼工坊。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供
豐岡市提包大街上，能看到林立的「豐岡鞄」店面兼工坊。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

▍ 豐岡市提包大街・必訪四大精選店家

第一間：Artphere

▲Artphere 店內展示架上，陳列著色彩繽紛且種類豐富的包款。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供
▲Artphere 店內展示架上，陳列著色彩繽紛且種類豐富的包款。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

「Artphere」於 2006年成立，主打兼具功能性與優雅時尚的公事包與後背包。其中「New Dulles（新杜勒斯包）」更於2009年榮獲德國iF 設計獎，是「Artphere」品牌中最具代表性的包款。

杜勒斯包是一款歷史悠久的包包，過去是歐美醫生與律師的必配單品，因此在英語國家也被稱為醫生包或律師包。而 Artphere 的「New Dulles」沿襲了傳統的功能與特色，採用3D設計與立體縫製方式，將背包框架縫入彩色皮革中，不僅保留了大容量的特色，同時也讓鞄體線條更為流暢。

第二間：Atelier Nuu

▲Atelier Nuu 為了落實低環境負荷的目標所下的心思，都蘊含在其產品之中。左圖為使用廢漁網回收的尼龍製成的托特包。右圖為利用邊角料製成的各色小皮革配件。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供
▲Atelier Nuu 為了落實低環境負荷的目標所下的心思，都蘊含在其產品之中。左圖為使用廢漁網回收的尼龍製成的托特包。右圖為利用邊角料製成的各色小皮革配件。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

大自然友好的 Atelier Nuu，在現代的快時尚的社會中，以低環境負荷與傳統工藝的形象，出現在大眾的視野中，其中包含使用廢棄漁網等再生原料製作的托特包，以及使用邊角料與紅酒渣製成的小皮革零件。

Atelier Nuu 的設計簡潔大方、易於搭配，且自從 Atelier Nuu 宣告2025年前達成完全使用低環境負荷素材目標後，便不斷推出利用各種再生原料以及自然友好素材的包款，而這個風潮也瞬間在慢時尚圈引爆，獲得大量的關注。

▲Atelier Nuu 的設計簡約大方，無論什麼場合都能輕鬆搭配。手提包更是優雅地融入了休閒服與夏日涼鞋的穿搭之中（右圖）。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供
▲Atelier Nuu 的設計簡約大方，無論什麼場合都能輕鬆搭配。手提包更是優雅地融入了休閒服與夏日涼鞋的穿搭之中（右圖）。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

第三間：Kagen（嘉玄）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲在 Kagen 二樓的博物館中，能看到豐岡市各種傳統柳編包。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供
▲在 Kagen 二樓的博物館中，能看到豐岡市各種傳統柳編包。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

▲200年老店 Kagen 製作的皮革提包，兼具了美感與功能性。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供
▲200年老店 Kagen 製作的皮革提包，兼具了美感與功能性。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

豐岡市自江戶時代便以柳編鞄起家。位於提包大街上的 Kagen（嘉玄）自江戶時代就已存在，當時即為重要的柳編鞄工坊。1824年創業至今已有200年的歷史，雖然隨著時代變遷，製作包包的原料也不斷在改變，但在這200年間 Kagen（嘉玄）使用的原料與產品的品質，都不曾下滑過。

重視「永續性」的企業理念，製包工程中的皮革邊角料也會拿來製作成零錢包與鑰匙圈等小物，非常適合當作伴手禮送人。店鋪二樓還有個小小的博物館，在這裡可以看到豐岡市傳統柳編行李箱與竹籃等工藝品，見證豐岡市提包大街一路以來的歷史風情。

▲利用邊角料製作的鑰匙圈也非常精美，很適合當作贈品送人。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供
▲利用邊角料製作的鑰匙圈也非常精美，很適合當作贈品送人。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

第四間：Creezan

▲逛街累了，可以到 Bar CREEZAN 咖啡廳內品嚐但馬牛漢堡，順便幫自己挑一款極具紀念性的豐岡鞄。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供
▲逛街累了，可以到 Bar CREEZAN 咖啡廳內品嚐但馬牛漢堡，順便幫自己挑一款極具紀念性的豐岡鞄。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

品牌 LOGO 是豐岡市市鳥東方白鸛的剪影，搭配獨特的白色簡約風精品造型，使 Creezan 在一眾豐岡鞄中非常具有品牌識別性。包款種類多樣，不僅只有休閒背包，同樣也有白色的公事包、皮夾、零錢包，甚至也有白色簡約風的行李箱。高端的設計，搭配上 Creezan 工坊的細膩縫製手法，讓每個包包的縫線也成為整體美感的一環。Creezan 的兄弟品牌 Itten Itten 則完全相反，以眾多色彩的皮革聞名。

另外，坐落在城崎溫泉的「Bar CREEZAN」，是間結合豐岡鞄與咖啡、輕食、酒吧的空間，許多遊客在猶豫、不知道該入手哪種豐岡鞄時，便會前往「Bar CREEZAN」品嚐獨特的但馬牛漢堡，欣賞展示架上的每隻包款，慢慢找尋那隻專屬於自己且獨一無二的包包。

▲ 具有 Creezan 品牌識別性的白色簡約風設計（左圖）。Creezan 的兄弟品牌 Itten Itten，則以色彩活潑多變聞名（右圖）。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供
▲ 具有 Creezan 品牌識別性的白色簡約風設計（左圖）。Creezan 的兄弟品牌 Itten Itten，則以色彩活潑多變聞名（右圖）。　圖：豐岡市・Visit Kinosaki／提供

★ 快速掌握日本吃喝玩樂就看「日本旅行情報局」！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

必訪 溫泉 義大利

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

立山黑部順遊～哆啦A夢故鄉巡禮、在日本中心戲雪！

窮得只剩日幣…日股看好、日圓卻陷「0.21保衛戰」 專家分析未來展望

日重啟核能 遇缺工路障

經濟日報社論／自民黨大敗後的日本經濟走勢

相關新聞

好逛又好買！日本豐岡市必訪「豐岡鞄」 手工製包包店4選

【旅奇傳媒/日本部報導】日本豐岡市不僅以城崎溫泉而聞名，更是日本包包產量第一的城市，並推出需經過嚴苛繁複的檢驗、品質優良的「豐岡鞄」品牌。市中心甚至有一條提包大街，不僅有許多「豐岡鞄」店家、工坊，還有

亮點一次看！「三井Outlet瑪林匹亞神戶全新開幕」，一站玩遍購物、海景、美食統統有

位於神戶的「三井Outlet 瑪林匹亞神戶」將於11月26日盛大回歸，帶來全新面貌！這座經過全面整修的Outlet商場彷彿海濱度假村，不僅可以遠眺明石海峽大橋和淡路島，還有新設的親水公園、遊樂設施、各式餐廳和懶人吊床等多元設施，讓人忍不住待上一整天！

大阪世界博覽會「17公尺鋼彈亮相」！開幕時間、亮點一次看

2025年大阪世界博覽會將於明年4月13日正式揭幕，主題為「閃耀生命光輝的未來社會設計」，屆時將匯聚來自全球的國家和地區參展，展示各領域的技術與創新理念。此次博覽會將在大阪的人工島「夢洲」舉行，場內特別建設了全球最大的環狀木造建築，讓參觀者感受未來社會的創意與科技結合，更狂的是還有17公尺鋼彈，粉絲一定可以大飽眼福！

道頓堀金龍拉麵招牌斷尾 螃蟹餐廳送溫情…「蟹箝夾龍尾」博好評

日本大阪市商店街道頓堀日前發生知名拉麵店立體龍招牌遭法院判決「斷尾」事件，同樣位於道頓堀的螃蟹店家從今天起讓立體螃蟹招牌...

800元日本大阪住一晚！小鹿文娛FAWN HOTEL 開幕推優惠

800元起，就能在日本大阪住一晚。小鹿文娛推出最新品牌「FAWN HOTEL」，首度進軍大阪，酒店緊鄰通天閣等景點，交通...

電玩迷快試手氣！ 全球首座「任天堂博物館」10/2開幕 佛心票價「抽選制」、內部開箱搶先看

Nintendo遊戲迷試手氣！ 全球首座「任天堂博物館」10/2京都開幕 佛心票價「抽選制」、內部開箱搶先看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。