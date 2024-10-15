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亮點一次看！「三井Outlet瑪林匹亞神戶全新開幕」，一站玩遍購物、海景、美食統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自株式会社ポトマック官網
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位於神戶的「三井Outlet 瑪林匹亞神戶」將於11月26日盛大回歸，帶來全新面貌！這座經過全面整修的Outlet商場彷彿海濱度假村，不僅可以遠眺明石海峽大橋和淡路島，還有新設的親水公園、遊樂設施、各式餐廳和懶人吊床等多元設施，讓人忍不住待上一整天！

圖／取自株式会社ポトマック官網
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本次開幕最吸引人的亮點之一就是嶄新的「LAGOON COMMUNITY PARK」親水公園！這裡有長長的沙灘、戶外活動區、以及適合拍照打卡的「BE KOBE」地標，從白天到夜晚都不缺驚喜。到了夜晚，沙灘上還會點燈，營造出浪漫氛圍，絕對是情侶、家庭的理想去處。

圖／取自株式会社ポトマック官網
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自1999年開業以來，三井Outlet 瑪林匹亞神戶深受遊客喜愛。2023年為期兩年的整修後，它的總面積擴大了1.3倍，分為購物商場和親水公園兩大區域。購物區囊括了145間店鋪，其中有20個品牌首次登陸關西，為遊客帶來耳目一新的購物體驗。

圖／取自株式会社ポトマック官網
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美食愛好者絕對不能錯過TOOTH TOOTH進駐的三大餐飲設施，包括海景BBQ餐廳、甜點咖啡店「太陽コンパス」以及旗艦餐廳「LAGOON TOOTH TOOTH」，提供神戶特色甜點、麵包和自家虹吸咖啡。無論你是來購物、放鬆還是享受美食，這次重磅回歸的三井Outlet 瑪林匹亞神戶一定讓你滿載而歸！

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