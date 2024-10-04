大阪世界博覽會「17公尺鋼彈亮相」！開幕時間、亮點一次看

2025年大阪世界博覽會將於明年4月13日正式揭幕，主題為「閃耀生命光輝的未來社會設計」，屆時將匯聚來自全球的國家和地區參展，展示各領域的技術與創新理念。此次博覽會將在大阪的人工島「夢洲」舉行，場內特別建設了全球最大的環狀木造建築，讓參觀者感受未來社會的創意與科技結合，更狂的是還有17公尺鋼彈，粉絲一定可以大飽眼福！

圖／取自2025 EXPO

此次萬博的官方吉祥物「MYAKU-MYAKU」也已正式亮相，成為展覽的另一大焦點。「MYAKU-MYAKU」從1898份設計中脫穎而出，形象延續了博覽會的主題，既象徵了大阪「水之都」的特色，又展示了千變萬化的外貌，象徵著未來無限的可能性。這隻乍看奇怪但越看越順眼的吉祥物，不僅深刻詮釋了生命的光輝，也成為博覽會的象徵之一。

圖／取自2025 EXPO

圖／取自2025 EXPO

博覽會的另一亮點是「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」，將展示高達17公尺的「單膝跪地鋼彈」巨型雕像。這是關西地區首次展示實體鋼彈，該雕像以單膝跪地、單手指天的姿態，象徵著伸向宇宙與未來的精神。儘管鋼彈無法移動，但夜間燈光秀將讓它成為會場最醒目的標誌。

圖／取自2025 EXPO

2025年大阪萬博展期自4月13日至10月13日，隨著夢洲的建設進展順利，這場融合創新與未來生活的國際盛會，將吸引全球旅客共襄盛舉。更多詳細資訊請上官網查詢。

官網：https://expo2025-kuragepj.com

圖／取自2025 EXPO