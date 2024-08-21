電玩迷快試手氣！ 全球首座「任天堂博物館」10/2開幕 佛心票價「抽選制」、內部開箱搶先看

任天堂粉絲期待已久！ 全球首座「任天堂博物館」（Nintendo Museum）將於10/2在京都正式開幕，除了展示多款任天堂的經典遊戲和產品，還提供多項互動體驗，內部裝潢及玩家體驗畫面曝光後，讓粉絲暴動直喊「想要馬上去朝聖」，快來一起瞧瞧這座遊戲聖地的精彩亮點！

圖／© Nintendo官網

任天堂Nintendo於本月20日舉辦線上直播，正式宣佈「任天堂博物館」確定於10/2開幕，地址選在極具紀念意義的任天堂舊工廠，直播中展示可見任天堂博物館的第一展示棟1樓是大型「遊戲機操控區」，以現代技術重新呈現了許多經典遊戲和產品，讓遊客可以體驗到八種不同主題的互動遊戲。

圖／© Nintendo官網

圖／© Nintendo官網

數位體驗項目也大量公開，包括巨型遙控器項目，玩家需要兩人來一起協助控制巨大的紅白機、任天堂曾生產過的室內打擊練習機器體驗、光線槍關卡體驗等，有趣的是每個參觀者入館可獲得10個金幣，每項體驗設施將要求不同數量的金幣，已知10個金幣無法玩完全部場館設施遊且也不能額外再購入，玩家們需慎選自己想的體驗項目，而設施需要的金幣數量也將再公開。

圖／© Nintendo官網

圖／© Nintendo官網

圖／© Nintendo官網

2樓展示區則專注於展示任天堂的發展歷程，從開始製作桌遊、玩具甚至日用品到遊戲主機的相關展示，可以看見紅白機、超任、N64、Game Boy、GBA 一路到WII與Switch主機都有，帶著玩家在短短時間內勾起童年所有回憶。

圖／© Nintendo官網

未來推出的還有Hatena Burger咖啡廳、禮品店的設施，週邊商品與菜單也都會另外進行公開；而大家最關心的票價，則有大人(18歲以上)3,300日圓、國高中生2,200日圓、小學生1,100日圓、孩童免費，目前先行使用了「門票抽選制」，須以Nitendo帳號進行購買，預計於8/31前開放會員抽選，預約10至11月到館參訪的機會，快分享給遊戲迷們，詳情可參閱任天堂博物館官方網站。

圖／© Nintendo官網

任天堂博物館Nintendo Museum

地址：京都府宇治市小倉町神楽田 56 番地（近鐵京都線小倉駅站）

營業時間：10:00~18:00（16:30最後進入）；每週二、新年期間休館

官方網站：https://museum.nintendo.com/index.html