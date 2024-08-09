京都夏夜生活散步提案！ 鴨川納涼美食+寺町京極商店街夜飲喫茶 充實配眼鏡等待時間

寫在前面：什麼是JINS 30min Night Walk特企？

圖片截圖自JINS日本官網

「JINS 30min Night Walk（JINS 30分鐘夜散策）」是日本JINS近年推出的人氣特別企劃，主題是因為大家到JINS配眼鏡，最少也會需要等30分鐘左右的時間。而JINS也深知到日本旅遊的大家分秒都很珍貴，所以就透過這個特別企劃給大家個別店鋪的周邊旅遊散步提案，以充實等待時間。

來自海外的大家，只要在店內消費並完成免稅，便可獲得指定店鋪所在區域的限量版「優惠券插畫眼鏡布」。這張眼鏡布不僅插畫可愛，而且還可作為優惠券使用！若到與JINS合作的店家餐廳消費時出示眼鏡布，便可以獲得優惠。

如果你之前有Follow我們，就知道我們已經推薦過東京澀谷版本，而這次輪到京都啦！京都加入特企的店鋪是JINS京都寺町通店，那我們夜生活提案的起點，就從這裡開始囉！

京都散策START：JINS京都寺町通店 現代京味建築

午後時分到訪位於寺町京極商店街內的JINS京都寺町通店，首先被它現代和風的風格給驚艷了一下，特別喜歡它木質門框旁的白色燈籠。

由專業建築家設計的店鋪，將日本傳統建築長屋中常見的母屋與子屋的意象，以頗有現代極簡感的清水模打造出來，再加上許多京都特色元素的壁畫設計，造就了令人印象深刻的店鋪氛圍。

店內陳設的商品，包括大家熟悉的抗藍光眼鏡「JINS SCREEN」系列、方便且有復古夾式太陽眼鏡概念的「JINS Switch」系列、講求輕量型的「Airframe」系列、經典流行款的「JINS CLASSIC」系列、太陽眼鏡系列等，以及各式各樣的聯名商品等。有趣的是，我們還發現了一些以前比較沒有注意到的系列，下面也快速瀏覽一下。

★ JINS HOME®︎ 在家放鬆系列

回到家換一套衣服放鬆，而換眼鏡也是一樣。JINS的這一系列家用鏡架，不僅鏡腳採用薄型片狀設計，減輕戴眼鏡時的負擔，還結合人頭的形狀，在鏡腳上做了彎度，並採用延展性佳的材質，即便躺著也不會有違和感。與此同時，與鏡架成一體型的矽膠鼻墊舒適，就算長時間配戴也不容易出現印子。雖說是在家放鬆的眼鏡，不過造型和用色都十分講究，在宅工作時視訊開會也絕對不失禮。如果結合抗藍光鏡片，更是睡前不得不看3C產品的朋友們提升睡眠品質的小幫手。

其實JINS HOME®︎的登場已行之有年，不過近期這一系列的宣傳主視覺換成了超級可愛的貓咪們，更容易瞬間引起大家的關注。

★JINS眼睛不會變小的眼鏡系列（目が小さくならないメガネ）

若你是高度近視如我，在聽到這系列眼鏡的名字的時候，是否耳朵也豎起來了？（笑）JINS新開發的這一系列，可真是精準戳中了高度近視族群的痛點。它應用了錯視的原理，在鏡框的設計上進行了對應的調整，包括縮小鏡片的範圍、配合凹透鏡的厚度的包覆設計、鏡腳角度加強等，為高度近視族群的眼鏡各色生活小煩惱提供解方。

這一系列鏡架也有四款不一樣的基本設計，是今年（2024）7月剛推出的新系列。有興趣的朋友，到日本的時候可以到店裡面試試看。

★ JINS SCREEN for SLEEP好眠眼鏡系列

前面在介紹JINS HOME系列時，才提到關於抗藍光提升睡眠品質這件事。而我們在JINS京都寺町通店內，被一系列可愛動物睡覺造型外盒的眼鏡吸引——它就是針對提升睡眠品質的JINS SCREEN for SLEEP好眠系列。雖然說對於藍光造成人體影響的說法有很多討論，可能每個人也可能有不一樣的狀況，不過如果你本身有一些睡眠上的困擾，或許嘗試睡前減少藍光的接觸會是一個不錯的嘗試。而這部分，JINS SCREEN for SLEEP則可以成為你的小幫手。

透過與學術機關共同研究開發，JINS的抗藍光鏡片採用的抗藍光率，主要以歐洲統一規格的EN為表示，能減少40%的藍光（舊英國規格BS為51%），降低藍光對人體產生的影響。且這一系列眼鏡有大人款也有小孩款，大人款中還分兩種不同的造型。其可愛外包裝的設計格外吸睛，無論是自用或送人的蠻不錯的。

選好一副喜歡的鏡框，決定好鏡片後，可以到櫃檯旁的機器上先登記。由於測量視力有可能會需要排隊等候，所以如果有想要重新測量視力，建議在開始挑選眼鏡之前可以先到櫃檯登記，整體的配鏡體驗會更順暢喔！等待叫號，之後工作人員會協助安排驗光、結帳等。

結帳時，需要出示護照及6個月內入境的證明（機票和旅行券），且完成結帳且免稅後，就能拿到這次「JINS 30min Night Walk」的特別京都地圖版眼鏡布兼優惠券以及取貨單。

收好取貨單，帶上眼鏡布優惠券，在等眼鏡完成好之前，先出發到下一站囉！

JINS京都寺町通店

地址：京都府京都市中京区寺町通三条下る桜之町406番4 第二寺町六角ビル1F

營業時間：11:00～20:00

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京都夏夜旅遊提案一：鴨川納涼美食散策

從JINS京都寺町通店，步行不到10分鐘，就可以到達位於鴨川河岸的京都五大花街之一——先斗町。而夏天玩京都，在鴨川邊的納涼床上嚐美食，可是京都的夏日風物詩。再加上7月適逢日本三大祭典——京都祇園祭期間，即便沒趕上山鉾巡行的日子，也想到八坂神社朝聖一下。

① 先斗町 四季 YOSHINA 川床上品鱧魚料理

前面提到的京都夏日風物詩，川床和祇園祭相信不少喜歡日本文化的朋友早已知曉。不過你可曾聽過鱧魚料理呢？這也是京都的夏日風物詩之一，是京都料理中夏日限定的好滋味。我們這次預約到的料亭「先斗町 四季 YOSHINA（よし菜）」是京都名店，以兼具京都傳統和風與西式洋風完美融合的季節料理見長，且有舞伎宴席可預約。

而京都夏天的好滋味——鱧魚料理，在這裡也能嚐到，包括鱧魚生魚片、鱧魚天婦羅、南蠻漬鱧魚等。在納涼床上乘涼，眺望著鴨川傍晚景色，嚐著京都的夏味，可格外愜意。

先斗町 四季 YOSHINA（先斗町 四季 よし菜）

地址：京都府京都市中京区先斗町通三条下ル2若松町141-1

營業時間：17:00～22:30（L.O. 22:00）

大眾交通：

京都市營地下鐵東西線「三條京阪」站下車，步行約5分鐘。

阪急「京都河原町」站下車，步行約10分鐘。

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② 三條大橋鴨川邊納涼散步

吃完飯後，天色也暗了下來，三條大橋與鴨川邊上了燈，夜晚散步起來別有風情。鴨川邊上能見到許多人很悠閒地在乘涼和跑步，可說是京都夏夜的經典風景。

穿過三條大橋，往京都另一個古典街區祇園白川走，遠眺對岸燈火輝煌的納涼床店家，捕捉京都夏夜的另一經典風景。

三條大橋（三条大橋）

地址：京都府京都市東山区大橋町

③ 祇園白川 老花街的古韻味

祇園是京都代表性的花街，而其中的白川地區同時也是櫻花名所。白川河岸保留了完好的傳統町家建築及青石板路，古色古香很有韻味，每到春時櫻花盛開，可是和風味十足的優美畫面。儘管夏天沒有櫻花，但夜晚上燈時漫步其中，彷彿能回到過去似的十分浪漫。

祇園白川

地址：京都府京都市東山区元吉町 白川筋

④ 八坂神社 燈籠與祇園祭

離開祇園白川後，我們來到八坂神社——京都祇園祭的代表神社。因為八坂神社內能見到不少燈籠的裝飾，點亮京都夏夜，有點歡快熱鬧的節日氛圍。

即便沒能看到祇園祭經典的山鉾巡行，參拜八坂神社，多少能感受到祇園祭的氣氛。

八坂神社

地址：京都府京都市東山区祇園町北側

大眾交通：

京阪電鐵「祇園四條站」下車，步行約5分鐘。

阪急電鐵「河原町站」下車，步行約8分鐘。

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京都夏夜旅遊提案二：商店街喝酒喫茶去

JINS京都寺町通店所在的寺町京極商店街一帶，是個有些復古在地感且好逛的街區，不僅能看到不少古著服飾店，裡面和週邊還藏了不少各色京都風情的餐飲店。我們這次挑選了三家跟你分享，看你是想要在商店街一帶逛逛再選一家去，或是三間一個晚上都吃遍。

① 京極STAND 居酒屋嚐在地味

在寺町京極商店街隔壁一條新京極商店街裡，藏了一家快要有百年歷史的老舖居酒屋——京極STAND。不管是外觀還是裡面的裝潢，都頗有昭和復古感，且除了獨立的圓桌作為外，店內還有很特別的「橢圓圓環吧台座位」，讓坐在座位上的客人，讓即便是隻身前往的朋友，想找人攀談時也比較容易「出手」。（笑）

不過京極STAND從中午12:00就開始營業，店內菜單從豐富的下酒小菜，到可當正餐的拉麵或日本洋食全都有，所以即便是中午想去吃個午餐小酌一下，或是等人時想找個地方坐坐，又或者是晚上想要豪飲一番，在這裡都能實現。他們家的經典料理包括炸麵（あげそば）、拉麵（ラーメン）、黑輪（おでん）、特製蛋包飯（オムデミグラスソース丼）等，酒水也豐富多樣，非常值得前往體驗一番。

京極STAND（京極スタンド）

地址：京都市中京区新京極通四条上ル中之町546

營業時間：12:00〜21:00

大眾交通：

阪急電鐵「河原町站」地下9號出口出去即達。

京阪本線「四條站」出站往西走，步行約7分鐘。

市營地下鐵烏丸線「烏丸站」出站往東走，步行約10分鐘。

京都巴士「四條河原町站」，步行即達。

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② SALA OBANZAI & GRILL四條河原町 當鐵板料理遇見京味

到京都吃美食，OBANZAI（おばんさい）是蠻地道的選項。它其實是京都人家裡的常見料理，包括了以不同料理方式烹調出來的各色菜餚。座落在距離京極商店街不遠的小巷中的SALA OBANZAI & Grill，就是一家主打OBANZAI與鐵板料理為主的餐廳。位於二樓的餐廳空間寬敞且時尚，開放式的鐵板料理台能見到料理人炙烤烹調的料理。當然，如果想要隱密一些，餐廳內也有獨立包廂可以選擇。

一如店名，SALA OBANZAI & GRILL的料理的和洋式融合非常有特點。我們前往拜訪的時候是午餐時段，提供的OBANZAI組合鐵板套餐定食套餐種類多樣，各式肉料理美味不說，在蔬菜的使用量也特別多，非常適合講求均衡飲食的朋友。晚餐時段則以單點為主，當然也像主廚特別套餐等的可以選擇。

圖片提供：SALA OBANZAI & GRILL四條河原町

值得一提的是，店內在對於器皿的使用上有特別講究，從店內洗手台所使用的精美陶製洗手盆，到裝盛料理的碗盤，不少都是京都匠人們的作品，處處藏著讓人回味無窮的美感。且用餐消費時，若出示JINS的京都優惠券眼鏡布，則可以免費獲得免費飲品呢。

SALA OBANZAI & GRILL四條河原町

（おばんざいとグリル SALA 四条河原町）

地址：京都府京都市下京区足袋屋町329 あやごっこビル 2階

營業時間：

● 週二～五

午餐時段 11:00～14:30 （最後點餐 餐點14:00、飲品14:00）

晚餐時段 18:00～22:00 （最後點餐 餐點21:30、飲品21:30）

● 週六日、國定假日前日與當日

午餐時段 11:00～14:30 （最後點餐 餐點14:00、飲品14:00）

晚餐時段 17:00～22:00 （最後點餐 餐點21:30、飲品21:30）

公休日：週一，若遇國定假日則隔日公休。

大眾交通：

阪急電鐵「京都河原町站」10號出口，步行約2分鐘。

阪急電鐵「烏丸站」13號出口，步行約5分鐘。

京阪電鐵 「祇園四條站」3號出口，步行約8分鐘。

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③ 喫茶 le GABOR

喜歡日式喫茶店的朋友，或許曾在一些日本旅遊媒體或旅日KOL的頻道中看到過位於京都二條一帶的人氣喫茶店「喫茶la madrague（マドラグ）」。我們這次拜訪的喫茶 le GABOR，是它的姊妹店，且是晚上最晚會營業到23:00的夜喫茶店喔。從寺町京極商店街北出口往河邊方向不用10分鐘就到了，是在京都夜生活的不錯選擇。

喫茶 le GABOR在地下一樓，入口很有LIVE HOUSE的FU，還有些神秘感。店內的裝潢非常有特色——天花板上吊著幾張木椅子裝飾，牆上貼有能見到許多老電影海報。

店內的菜單名物是「KORONA的煎蛋三明治・元味（コロナの玉子サンドイッチ・元味）」，乍看之下和喫茶la madrague的名物KORONA的煎蛋三明治一樣，都是繼承了已歇業的京都老洋食店「KORONA（コロナ）」的煎蛋三明治，不過相比在作法上有較多自己調整的喫茶la madrague，喫茶 le GABOR在煎蛋的軟度、搭配的紅酒醬與芥末醬的味道等，更接近KORONA的原味，所以名字後面加了個「元味」，意思相當於「原本的味道」囉。

喫茶 le GABOR（喫茶ガボール）

地址：京都市中京区 三条木屋町東入ル 中島町103 フジタビルB1F

營業時間：

週一～五 15:00～23:00（最後點餐 22:30）

週六日、國定假日 12:00～22:00（最後點餐 21:30）

公休日：無

大眾交通：市營地下鐵東西線「三條站」、京阪電鐵「三條站」下車，步行約4分鐘。

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上面為大家整理的兩種提案，不知道你比較喜歡哪一種？或者是，想要自己重新組合搭配？（笑）不管是去散步參拜，還是吃美食小酌兩杯，都別忘記在JINS京都寺町通店關門前（20:00）回到店裡拿眼鏡唷。

Special 住宿推薦 東方酒店 京都六條

八坂神社參拜完，領完眼鏡，我們就回到下榻的東方酒店 京都六條。它是以通往茶亭的露地與燈籠為主題，頗有古典風情。大廳內還有提供住宿旅客免費享用的迎賓飲品和小點心。這次入住的雙人床房空間寬敞，除了兩張加大單人床外，還有沙發空間可以放鬆！

東方酒店 京都六條的自助式早餐也很豐盛，不僅能自己做日式甜點「最中」，還有好吃的烏龍麵和咖哩飯，同時也能嚐到許多用京都當地蔬菜料理成的各色小吃。吃完之後，絕對能獲得一整天滿滿的能量。

東方酒店 京都六條（オリエンタルホテル京都六条）

地址：京都市下京区油小路通六条上るト味金仏町181番

Check in / Check out：15:00～ / ～11:00

官方網站 ｜ 預約訂房

戴上新眼鏡 京都其他景點走走

到京都旅遊，相信到清水寺、二年坂三年坂都是不少人的定番行程，我們這次當然也沒有少去。清水寺和二年坂三年坂一帶回復了往日遊客絡繹不絕的景象，即便之前早已走過這些地方，但再次造訪，且和不同的夥伴一起前往，總會有不同的新發現和回憶。

當然，新眼鏡也是啦哈哈。

不過夏天京都之熱，還是蠻考驗旅人的大家的。如果受不了戶外酷暑，那到京都水族館納涼會是個明智的選擇。靠近京都車站的京都水族館，是東京晴空塔旁的墨田水族館的姊妹館。在疫情期間館內翻新了水母空間，打造了360度環狀巨型的水母水槽，非常夢幻。

與此同時，夏天水族館內還有特別推出水母風鈴展示——水母與傘與風鈴。不僅能見到許多精美且長得不一樣的水母風鈴，隨風發出悅耳的鈴聲，還能見到京都匠人們特製的和紙傘，上面繪有優美的水墨水母姿態，十分具有京都夏日感。到了晚上，這個展示空間還會點上燈，呈現出另一種獨特的京都夏夜感。這個特別的展示只到9/30，有興趣的朋友可以把握夏天的機會。

但，說起京都水族館，最有人氣且特別的「明星」之一，當屬在鴨川中也有棲息的可愛兩棲動物——大山椒魚！我們之前在介紹其他京都住宿的文章裡曾提到，因為京都水族館和飯店業者合作推出了大山椒魚套房，可在網上引爆了話題。在京都水族館裡面不僅能見到大山椒魚本尊，還能找到很多可愛的周邊商品，是喜歡水族館或小動物的朋友們不容錯過滴！

除了大山椒魚和水母，京都水族館的海豚互動節目也很有人氣。海豚們看起來很有活力，特別適合夏日這需要展現活力的季節。

京都水族館

地址：京都市下京区観喜寺町35-1（梅小路公園内）

營業時間：

平日基本是10:00～18:00，假日會是9:00～19:00，不排除特別時段會延長營業到20:00，具體日期的營業時間，請參考官方網站公告。

大眾交通：

京都車站中央口出站，向西步行約15分鐘。

JR梅小路京都西站，步行約7分鐘。

官方網站

夏日玩京都 你有什麼好提案？

京都是許多旅人喜歡的旅遊地，裡面能夠品味賞玩的實在是太多了。我們這次聯手JINS眼鏡，跟你推薦了兩種京都傍晚散步的方案，分享了其他白天遊玩的資訊，歡迎大家實際前往踩點來跟我們交流。又或者是如果你有更好的方案，也請別吝嗇跟我們分享啦！

最後跟大家說一句，夏天到京都旅遊，記得補充水分和防曬，小心中暑！