快訊

遭瑜伽布纏頸懸掛半空 台南女急中生智呼叫Siri報案獲救

槍手抓到了！蘭陽女中禮堂窗戶遭空氣槍射擊 警拘提20多歲男

台灣寶可夢中心8月排隊規則出爐！推9新品有超Q卡牌收納盒、毛絨玩具

探索日本相撲文化 大阪「THE SUMO HALL 日樂座 OSAKA」

聯合新聞網／ TTN旅報
「日樂座」的相撲表演不只有傳統的「取組」，還結合現代光影演出。 圖／阪神阪急控股公司 提供
「日樂座」的相撲表演不只有傳統的「取組」，還結合現代光影演出。 圖／阪神阪急控股公司 提供

【文・林宥銣】

日本國技「相撲」以其快節奏、激烈對抗和瞬間勝負的緊張刺激感吸引全球遊客。位於大阪NAMBA Parks 8樓的「THE SUMO HALL 日樂座 OSAKA」（簡稱「日樂座」）是一家融合傳統相撲與現代娛樂元素的常設娛樂餐廳，提供獨特且容易理解的相撲表演。

傳統與現代的完美結合

「日樂座」的相撲表演包括傳統的「取組」，並全程以英文解說，讓初次接觸相撲的觀眾也能輕鬆跟上節奏。表演結合絢爛燈光和音效，視覺與聽覺的雙重享受，讓大家彷彿穿越到1500多年前的世界，深入體驗相撲文化的深厚底蘊。整場表演約60分鐘，是由擁有日本正式相撲比賽經驗的力士出演，場內的「土俵」(相撲比賽的競技場地)也是以專業相撲場地實際比例進行設計，主持人用輕鬆有趣的方式解說，讓所有人都能掌握觀賞重點。還可邊享用餐點，邊觀賞力士的激烈對決，為喜愛的力士加油。此外，幸運觀眾還有機會穿上相撲裝，親自站上土俵與力士合影，為奇妙而獨特的相撲之旅留下美好回憶。

交通便利 美食購物兩相宜

「日樂座」位於大阪市中心的NAMBA Parks內，距離南海「難波站」僅3分鐘步行距離，從Osaka Metro「難波站」步行10分鐘，從「大阪難波站」步行15分鐘也可到達，交通非常便捷。周邊有超過200間商店，提供豐富的購物和美食選擇，無論是在觀賞表演前後都能彈性安排行程。還可在「日樂座」入口處的紀念品店挑選獨家相撲主題伴手禮，作為此行的美好紀念。

【左圖】NAMBA Parks內有眾多店鋪和餐廳，欣賞相撲表演之餘也可以盡情購物。【右圖】4種票價都附有「日樂座便當」、「日樂座兒童便當」或「日樂座零食袋」。 圖／阪神阪急控股公司 提供
【左圖】NAMBA Parks內有眾多店鋪和餐廳，欣賞相撲表演之餘也可以盡情購物。【右圖】4種票價都附有「日樂座便當」、「日樂座兒童便當」或「日樂座零食袋」。 圖／阪神阪急控股公司 提供

四種等級票價皆附贈美味便當

「日樂座」每天有晚間6點及9點兩場約60分鐘的英語相撲表演（週二和日本新年假期除外）。票價分為4個等級：個人座席從9,500日幣至16,000日幣，以及最多可容納4人的包廂席50,000日幣。所有票種均附贈便當（需在3天前的上午10點前預約）。另外，還可額外加價升級享用更高級的便當，或付費選擇純素或清真便當，滿足多元的飲食需求。

延伸閱讀>>超越新加坡、美國！日本再奪全球重遊目的首選

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

便當 大阪 新加坡

延伸閱讀

搭京阪電車遊關西！ 活用觀光一日、二日券、升級車廂Premium Car 省錢又舒適

日本山形縣秋田縣破紀錄大雨 釀2死3失聯

00951掛牌交易出師不利 創下兩紀錄

日本政府不回應《刺客教條暗影者》：並無違反公共秩序與道德 不會進一步調查

相關新聞

探索日本相撲文化 大阪「THE SUMO HALL 日樂座 OSAKA」

日本國技「相撲」以其快節奏、激烈對抗和瞬間勝負的緊張刺激感吸引全球遊客。位於大阪NAMBA Parks 8樓的「THE SUMO HALL 日樂座 OSAKA」（簡稱「日樂座」）是一家融合傳統相撲與現代娛樂元素的常設娛樂餐廳，提供獨特且容易理解的相撲表演。

搭京阪電車遊關西！ 活用觀光一日、二日券、升級車廂Premium Car 省錢又舒適

【旅奇傳媒/記者-徐意雯】一年四季海外遊客都盛況空前的關西地區，善加利用針對海外觀光客推出的交通套票，就能輕鬆暢玩。京阪電車串聯了京都、大阪、滋賀三個擁有豐富觀光資源的縣市，途經包括大阪城、祇園、伏見

「任天堂博物館」準備京都開幕！紅白機、瑪利歐經典場景統統看得到

任天堂的玩家們，準備好迎接一場時光之旅吧！任天堂日前宣布，位於京都府宇治市小倉町的「任天堂博物館」（Nintendo Museum）將於2024年秋季正式開幕！這座博物館坐落在歷史悠久的任天堂宇治小倉工廠舊址，曾是撲克牌和花札的生產重地。現在，這裡將化身為展示任天堂輝煌歷史的夢幻場所，讓每位粉絲都能零距離接觸這家遊戲巨頭的成長故事。

京都奢華湖畔景觀飯店「HOTEL&湖邸 艸花」，一晚最低2萬日幣！

想來點特別的住宿體驗嗎？到京都別錯過由日本知名旅館「佳松苑」全新開幕的「HOTEL&湖邸 艸花(soka)」景觀飯店吧！

大阪梅田全新景點+1！「GRAND GREEN OSAKA」2024年開幕--有哪些好逛好吃的呢?

大阪梅田新景點又加一！「GRAND GREEN OSAKA」將會在2024年9月開幕

交通便利度、特色、價格各角度完整解析～5家神戶高評價飯店報你知(下)

延續"交通便利度、特色、價格各角度完整解析~5家神戶高評價飯店報你知(上)"，本文將介紹有馬溫泉的推薦飯店，以及神戶住宿的常見問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。