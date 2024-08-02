探索日本相撲文化 大阪「THE SUMO HALL 日樂座 OSAKA」

【文・林宥銣】

日本國技「相撲」以其快節奏、激烈對抗和瞬間勝負的緊張刺激感吸引全球遊客。位於大阪NAMBA Parks 8樓的「THE SUMO HALL 日樂座 OSAKA」（簡稱「日樂座」）是一家融合傳統相撲與現代娛樂元素的常設娛樂餐廳，提供獨特且容易理解的相撲表演。

傳統與現代的完美結合

「日樂座」的相撲表演包括傳統的「取組」，並全程以英文解說，讓初次接觸相撲的觀眾也能輕鬆跟上節奏。表演結合絢爛燈光和音效，視覺與聽覺的雙重享受，讓大家彷彿穿越到1500多年前的世界，深入體驗相撲文化的深厚底蘊。整場表演約60分鐘，是由擁有日本正式相撲比賽經驗的力士出演，場內的「土俵」(相撲比賽的競技場地)也是以專業相撲場地實際比例進行設計，主持人用輕鬆有趣的方式解說，讓所有人都能掌握觀賞重點。還可邊享用餐點，邊觀賞力士的激烈對決，為喜愛的力士加油。此外，幸運觀眾還有機會穿上相撲裝，親自站上土俵與力士合影，為奇妙而獨特的相撲之旅留下美好回憶。

交通便利 美食購物兩相宜

「日樂座」位於大阪市中心的NAMBA Parks內，距離南海「難波站」僅3分鐘步行距離，從Osaka Metro「難波站」步行10分鐘，從「大阪難波站」步行15分鐘也可到達，交通非常便捷。周邊有超過200間商店，提供豐富的購物和美食選擇，無論是在觀賞表演前後都能彈性安排行程。還可在「日樂座」入口處的紀念品店挑選獨家相撲主題伴手禮，作為此行的美好紀念。

【左圖】NAMBA Parks內有眾多店鋪和餐廳，欣賞相撲表演之餘也可以盡情購物。【右圖】4種票價都附有「日樂座便當」、「日樂座兒童便當」或「日樂座零食袋」。 圖／阪神阪急控股公司 提供

四種等級票價皆附贈美味便當

「日樂座」每天有晚間6點及9點兩場約60分鐘的英語相撲表演（週二和日本新年假期除外）。票價分為4個等級：個人座席從9,500日幣至16,000日幣，以及最多可容納4人的包廂席50,000日幣。所有票種均附贈便當（需在3天前的上午10點前預約）。另外，還可額外加價升級享用更高級的便當，或付費選擇純素或清真便當，滿足多元的飲食需求。

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