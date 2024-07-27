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搭京阪電車遊關西！ 活用觀光一日、二日券、升級車廂Premium Car 省錢又舒適

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia

【旅奇傳媒/記者-徐意雯】一年四季海外遊客都盛況空前的關西地區，善加利用針對海外觀光客推出的交通套票，就能輕鬆暢玩。京阪電車串聯了京都大阪、滋賀三個擁有豐富觀光資源的縣市，途經包括大阪城、祇園、伏見稻荷大社、平等院、清水寺、宇治等地，更可說是前往當地觀光的最佳交通良伴！若在顛峰時間搭車，善加利用「Premium Car」服務，更可以讓旅程舒適度更加升級。京阪電車針對訪日外國客人推出「京都、大阪觀光一日券／二日券」， 大幅節省研究交通路線與購票時間，不但省下荷包還能玩得更盡興。

行經京都、大阪、滋賀，是觀光的最佳交通良伴。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
行經京都、大阪、滋賀，是觀光的最佳交通良伴。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

京阪電車特別觀光券

 

京阪電車為來訪日本的海外遊客推出了「京都、大阪觀光一日券／二日券」，在使用期間內，旅客可以不限次數地自由上下車。特別是二日券，無需連續使用，讓行程安排更加靈活。除了大幅節省車資外，這款觀光券還附帶了多項景點的折扣券，或是在指定設施可以獲得紀念品。旅客可以在出發前於國內購票，比在日本當地購買更加划算。

京阪電車特別觀光券票券一覽表。
京阪電車特別觀光券票券一覽表。

銅板價升級 Premium Car 服務

京阪電車另有設置 Premium Car，可搭配「京都、大阪觀光 一日券／二日券」一起使用。出遊人潮眾多時期，最擔心就是人擠人沒位置可以坐，因此推薦加價搭乘升等車廂，讓旅行更盡興。Premium Car 主要配置於8000系和3000系的8輛編成特急列車的第6號車廂，打開金色的迎賓門扉後，內部是以漆黑和柔和的白色為基調設計，並以金色點綴，營造出沉穩且優雅的氛圍。

Premium Car 全車廂座位皆是指定席，座椅配置為一排2+1，僅有40個座位，因此空間非常舒適，座椅的前後距離也更寬闊。車上還有免費 Wi-Fi、充電插座跟大型行李放置空間，非常適合海外旅客利用。只要在乘車前於特急列車的停車車站服務處或月台上，就能即時購買，票價依區間不同，為400日圓或500日圓。若從大阪出發至出町柳站，或是相反的回程時，非常推薦升等，可大幅降低舟車勞頓的疲憊感。

升級至優雅舒適的 Premium Car，最高僅需銅板價500日圓。
升級至優雅舒適的 Premium Car，最高僅需銅板價500日圓。

京阪電車的 Premium Car 的斜躺式寬敞座椅皆附有插座等貼心設置，還能轉向變成面對面的配置。
京阪電車的 Premium Car 的斜躺式寬敞座椅皆附有插座等貼心設置，還能轉向變成面對面的配置。

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