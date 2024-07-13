「任天堂博物館」準備京都開幕！紅白機、瑪利歐經典場景統統看得到

任天堂的玩家們，準備好迎接一場時光之旅吧！任天堂日前宣布，位於京都府宇治市小倉町的「任天堂博物館」（Nintendo Museum）將於2024年秋季正式開幕！這座博物館坐落在歷史悠久的任天堂宇治小倉工廠舊址，曾是撲克牌和花札的生產重地。現在，這裡將化身為展示任天堂輝煌歷史的夢幻場所，讓每位粉絲都能零距離接觸這家遊戲巨頭的成長故事。

圖／取自Nintendo Life

回到1889年，任天堂誕生於「山內房治郎商店」，成為日本首家生產國產撲克牌的公司。1983年，任天堂推出了劃時代的家用遊戲機「Family Computer」，自此開啟了無數家庭的遊戲時代。從撲克牌到電子遊戲，任天堂的創新步伐從未停歇。現在，博物館將展示這些珍貴的歷史產品，帶領大家重溫那些珍貴的遊戲時光。

圖／取自Nintendo Life

博物館不僅是展示的殿堂，更是一場互動體驗的饗宴！官方透露，館內將展出大量任天堂經典商品，從紅白機到 Nintendo Switch，滿滿都是我們熟悉的回憶。而且，博物館的屋頂還設計了「問號磚塊」的元素，是不是一秒就讓你想到「超級瑪利歐」？這裡將成為每位80、90年代遊戲玩家的朝聖地，讓你一秒回到童年。

圖／取自Nintendo Life

最後不得不提，這座工廠最早於1969年啟用，1988年改名為「宇治小倉工廠」，多年來一直是撲克牌和花札的製造重鎮，也是遊戲機的修理中心。隨著時代變遷，這些業務於2016年移往其他廠區。如今，任天堂決定將這片用地轉型為博物館，展示其卓越的歷史與創新設計，為京都這座文化名城增添一抹現代科技的色彩。準備好踏上這段奇妙旅程了嗎？2024年秋季，「任天堂博物館」準備衝！

圖／取自Nintendo Life