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夏祭必追！來去「大阪天神祭」感受豐收後的狂歡

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「大阪天神祭」是為祈求農作物豐收和國家安寧而舉行的祭祀活動，又被稱作「火與水的祭典」。　圖：樂天旅遊／提供
「大阪天神祭」是為祈求農作物豐收和國家安寧而舉行的祭祀活動，又被稱作「火與水的祭典」。　圖：樂天旅遊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】大阪天神祭是日本夏季最著名的祭典之一，每年7/24和7/25在大阪舉行。天神祭原是為了祈求農作物豐收和國家安寧而舉行的祭祀活動，後來逐漸發展成為市民共享歡樂的盛大節日。大阪天神祭的主要活動包括兩天的「陸渡御」（陸上出巡）或「船渡御」（海上出巡），又被稱為「火與水的祭典」。

「陸渡御」是祭典的重頭戲之一，由神職人員抬著裝飾華麗的神轎，穿梭於大阪市區的街道上，人們相信觸摸神輿可以帶來好運，因此吸引了大量觀眾湧入；而「船渡御」則是於大阪城公園的水道上進行，各種裝飾華麗的船隻沿著河道遊行，演出傳統的舞蹈和音樂表演，給予觀眾一場視覺和聽覺的盛宴。祭典期間還會有許多攤位販售當地美食和手工藝品，使得這個祭典更顯得熱鬧非凡。

大阪本町都城市酒店 位於大阪市中心的本町地區，交通便捷。飯店擁有現代化的設計與豪華的住宿環境，並且提供多樣化的客房選擇，窗外即是富麗的城市景觀，讓旅客在舒適的同時也能盡情欣賞大阪市的美景。訂房網站樂天旅遊正推出夏日盛典優惠預訂，現在只要原價56折即可入住。

▲「大阪本町都城市酒店」坐擁富麗城市景觀，讓旅客能夠住得舒適享受精緻美味。　圖：樂天旅遊／提供
▲「大阪本町都城市酒店」坐擁富麗城市景觀，讓旅客能夠住得舒適享受精緻美味。　圖：樂天旅遊／提供

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