京都奢華湖畔景觀飯店「HOTEL&湖邸 艸花」，一晚最低2萬日幣！
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
想來點特別的住宿體驗嗎？到京都別錯過由日本知名旅館「佳松苑」全新開幕的「HOTEL&湖邸 艸花(soka)」景觀飯店吧！
有別於一般的飯店，HOTEL&湖邸 艸花除了一般客房外，還提供了別墅「湖邸」客房，讓你能好好放鬆享受假期～
京都奢華湖畔景觀飯店「HOTEL&湖邸 艸花」
飯店位在京都京丹後市，被美麗的「離湖」、農田與山脈等大自然景觀圍繞，來到這可靜靜享受大自然的寧靜。一般客房以北歐風格設計，清新、簡約，提供雙人床、三人床與特大床不同的房型，滿足各種旅行需求。
包棟別墅房型介紹
包棟別墅分為：「風ユ Fuyu」、「晴ル Haru」、「菜ツ Natsu」3棟不同的設計，並根據每間的風格量身訂製專屬家具與藝術品的挑選。別墅內設有半露天浴池、花園露台、戶外游泳池等設施，讓你與家人朋友們盡情享受度假氛圍。
晴ル Haru
以布料和玻璃為主題，提供別墅內最大的訂製沙發，讓你躺下來將自己完全放鬆、與沙發融為一體。
菜ツ Natsu
融合現代與日系的木質裝潢，並加入「黑色」、「紙」與「黃銅」三種元素點綴，展現出高質感的風格設計。
風ユ Fuyu
家具、地板、配件皆以「深棕色」為主要色系，地板採用「人字形」地板，營造出平靜穩重的住宿氛圍。
別墅約35,200日圓起～從白天的陽光、傍晚的夕陽到夜晚的星空，來到HOTEL&湖邸 艸花不僅能體驗大自然的迷人風采，也能享受日夜更迭的美麗景致。(*根據房型與淡旺季價格有所差異，詳細請洽官網)
在沙發上看著投影幕影片與感受暖暖篝火的氣息，是繁忙的都市生活較難體驗到的珍貴住宿體驗～
HOTEL&湖邸 艸花
京都府京丹後市網野町小浜915-15
私鐵京都丹後鐵道網野站，乘坐接駁車（需事先預約）
https://soka-kyoto.jp/
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