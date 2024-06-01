大阪梅田全新景點+1！「GRAND GREEN OSAKA」2024年開幕--有哪些好逛好吃的呢?

【撰文:Shinon/ 窩日本】

大阪梅田新景點又加一！「GRAND GREEN OSAKA」將會在2024年9月開幕，帶來各式各樣的商店及餐廳，更會陸續開設溫泉設施、美食市集，看點非常多！

GRAND GREEN OSAKA新登場

GRAND GREEN OSAKA是大阪北區梅田周邊的大規模再開發計劃，這一帶將會開設一系列全新商業設施，包括「GRANFRONT OSAKA」、「LUCUA osaka」、「UMEKITA PARK」，在2024年9月6日會率先舉行開幕活動，預期在2027年春季全面開業。

GRAND GREEN OSAKA鄰近JR大阪站等7個車站，前往關西機場、大阪國際機場和新大阪站都十分方便。涵蓋範圍會分為南街區和北街區兩大區域，每個區域都會開設商業設施、飯店、辦公樓等。

在2024年9月6日的開幕活動中，將會開放「UMEKITA PARK」的南部公園以及部分北部公園、北街區的「CANOPY by Hilton 大阪梅田飯店」、商業設施「JAMBASE」。而南街區的辦公樓、飯店和商業設施預計將在2025年春季開業。「UMEKITA PARK」北部公園的部分預計將在2027年春季開業。

以下會集中介紹商業設施「GRAND GREEN OSAKA SHOPS & RESTAURANTS」。

「GRAND GREEN OSAKA SHOPS & RESTAURANTS」有什麼好逛？

2024年率先開幕的北館

「GRAND GREEN OSAKA SHOPS & RESTAURANTS」位在「UMEKITA PARK」公園中，分為北館與南館，這次會在2024年9月6日率先開幕北館的19家店鋪。

這個設施以「OSAMPO with Green」為概念，可在這裡購物和用餐，悠閒漫步，享受與綠色共存的購物體驗。商店包括植物和水族主題的「gardens umekita」及知名戶外運動服飾品牌「Patagonia Osaka Umeda」。

餐廳方面則有首次進駐關西的夏威夷料理店「ISLAND STYLE CAFE & GRILL Koko Head cafe OSAKA」，在夏威夷當地一早就開始排隊的熱門店，提供各種早午餐，以及和牛和高級牛肉為主的晚餐。

如果喜愛喝手工啤酒就不要錯過這家「CRAFT BEER BASE leaf 」，他們主打自家釀製的生啤酒，常備15種不同口味，並且每週都會推出新品，還有各式料理一同享用。店內併設專門店可以購買日本國內外的罐裝和瓶裝啤酒，外帶啤酒回去或是拿去公園野餐享用。

說到大阪美食當然少不了章魚燒，「蛸之徹」是在1979年開業的老牌章魚燒專門店，客人可體驗親手製作章魚燒，體驗當地文化，如果不擅長製作也可請店員幫忙，保證可吃到美味的章魚燒。

除了在商店內設施購物及吃喝，在天氣好的日子也可在戶外的UMEKITA PARK散步，感受城市中的綠意。

預期2025年春季開幕的南館

預期2025年春季開幕的南館設施也相當吸引，包括關西地區最大規模的城市型SPA設施，提供天然溫泉浴場、可以俯瞰梅北公園的無邊際泳池和健身房。在室內游泳池更會配合AR技術，播放影像猶如在海洋中與海豚和熱帶魚一起游泳。

還有大型美食市集「Time Out Market Osaka」，由雜誌「TimeoutTime Out」的編輯人員的豐富知識匯聚成一個可進行食品和文化體驗的美食市集，帶來15家精選餐廳和兩家酒吧，享受頂級美食及雞尾酒。

「GRAND GREEN OSAKA」絕對會成為大阪梅田一帶的全新地標，期待它的開幕，為這地區帶來全新面貌。

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