交通便利度、特色、價格各角度完整解析～5家神戶高評價飯店報你知(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"交通便利度、特色、價格各角度完整解析~5家神戶高評價飯店報你知(上)"，本文將介紹有馬溫泉的推薦飯店，以及神戶住宿的常見問題

神戶住宿推薦 – 有馬溫泉

有馬溫泉是日本三古湯之一，這裡的溫泉帶有含鐵的鹽化物泉，當與空氣接觸就會變成褐色，因而得名「金泉」，至於一般透明的泉水稱為「銀泉」。

在溫泉街上就有公共溫泉設施「金之湯」和「銀之湯」讓大家可以去泡湯。周邊還有有馬玩具博物館、切手文化博物館、瑞寶寺公園等設施，所以值得留宿一晚好好觀光和休息。

1. 雷亞傳統日式水療日式旅館

想要遠離都會，在自然環境中療癒一下嗎？這家旅館位在落葉山中段，被森林所包圍，夏天綠意盎然、秋天還可以賞楓。旅館中的大浴場設有露天浴池，可以欣賞著美麗的景色泡湯非常寫意。

這裡的房間有和室或和洋室選擇，還有帶私人溫泉的房間，即使不習慣與別人一起共浴也沒問題。鋪著榻榻米或木地板的房間都有濃厚日式風情，泡完溫泉穿上浴衣，在房間喝口茶吃點心，享受日本獨有的住宿體驗。

交通便利度：8.4分

總和評分：8.6分

交通：神戶電鐵有馬溫泉車站徒步8分鐘

參考價位：雙人房(含早餐)約27,500日幣、附私人溫泉雙床房(含早餐)約46,000日幣

2. 有馬温泉 陶泉 御所坊

這家飯店洋溢著復古的氛圍，因為它可是有馬溫泉最古老的溫泉旅館，在12世紀就已經創業，有超過800年歷史！很多日本文學家，如與謝野晶子、吉川英治都曾來住過，所以在館內又可感受到陣陣文學氣息。

雖然有著深厚歷史文化價值，但館內的設施都維護得很好，提供舒適的住宿的環境。大浴場提供有保濕・保溫效果的金泉，泡溫泉後再於餐廳享受精緻的和食料理，好好沉澱思緒放鬆。

交通便利度：9.4分

總和評分：9.1分

交通：神戶電鐵有馬溫泉車站徒步10分鐘(旅館提供來回車站的接受服務)

參考價位：天樂豪華房(含早餐)約47,000日幣、心樂附私人溫泉及三溫暖房(含早餐)約150,000日幣

神戶住宿常見問題

看完這麼多家飯店，可能你還是會有點選擇困難，又或是對於大阪自由行新手不知道從何入手，以下是一些對於大阪旅行及住宿的常見問題，希望可以幫助大家挑選到合適的飯店。

1.神戶飯店平均房價多少？

如果選擇連鎖集團的商務飯店，那神戶的飯店房價與其他地區也差不多，大概雙人房約4,000元~6,000日幣就可入住。但如果想要欣賞到海景或夜景，選擇觀景位置較好的飯店那就大概雙人房約10,000日幣。至於溫泉旅館因為多數附早、晚餐，那可能每個人就要至少15,000日幣。

如果不想花太多旅費在住宿上，那可以避免黃金周(4月29日至5月5日)、盂蘭盆節(8月13至16日)、新年(12月31日至1月3日)等日本人的假日，這些日子與前後的房價會特別貴，比平常要貴一倍以上！

2. 從大阪、京都怎麼去神戶？

很多人也會選擇安排神戶行程與大阪、京都一同遊玩，從大阪出發到神戶時建議從梅田車站出發，那裡的JR神戶線、阪神本線及阪急神戶線都可直達三宮，其中阪急神戸線車費最便宜，只要320日幣，車程為29分鐘。

而從京都出發的話，從京都車站搭乘JR東海道山陽本線可直達JR三之宮站，車費為1,100日幣，車程約53分鐘。

如果從市內的河原町站搭阪急京都線特急到十三站，再換乘阪急神戸線特急到神戶三宮站，車費只要630日幣便可以，車程為1小時20分鐘。

3. 溫泉旅館如何選？

選擇溫泉旅館不少重點，首先是溫泉的形式，大部分溫泉旅館都會設有大浴場，但如果你不習慣和陌生人共浴，那可以選擇附有私人溫泉的房間。有些旅館也有提供免費或收費的個室溫泉（貸切温泉），通常按小時去預約，收費約1000~3000日幣/一小時，整體價格會比附溫泉的客房要便宜一點。

接著是床舖的形式，傳統日式旅館會提供床墊鋪在地板上，不習慣的話可以選擇附床的洋式房間。

另外，溫泉旅館的住宿方案通常會附早、晚餐，很多溫泉街的商店及餐廳都很早關門，所以在旅館內品嚐會比較方便，而且可以品嚐到豐富的會席料理或自助餐。如果想節省一點的話也可以選擇不付餐的「素泊まり」(只住宿)。

看完我們的推薦，以後來神戶旅遊就知道該住哪一家飯店了，無論是新手自由行還是帶著家人來旅遊也可放心暢遊囉。

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