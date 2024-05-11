仙氣爆棚！ 關西賞藤新名所「白毫寺九尺藤」 直逼180公分比人高

關西賞藤名所「白毫寺」，位於兵庫縣東部的丹波市，擁有長達120公尺的藤棚。主要栽種「九尺藤（野田長藤）」，花如其名，其花穗非常之長，最高紀錄有180公分，比一般人都還高呢！

今年因為天氣暖化，已於4/27開花並開始夜間點燈，盛開的藤花在夜空、燈光的相襯下，仙氣爆棚。 5/6將舉辦「九尺藤花祭」，現場並販售當地特產品的攤販。

◉ 兵庫縣／天台宗五大山白毫寺

・賞花期：4月27日～5月中旬

・交通：JR福知山線市島站，搭乘計程車前往（車程約15分鐘）

・地址：兵庫縣丹波市市島町白毫寺

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