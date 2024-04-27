1000條鯉魚旗在空中游泳！大阪高槻市最美夏日風物詩 黃金週音樂園遊會29日登場
【旅奇傳媒/日本部報導】初夏的日本總會看見家家戶戶掛出鯉魚旗。大阪府高槻市今天起到5/5(週日)，將於清福寺町芥川櫻堤公園掛上色彩繽紛的鯉魚旗約有1000條，都是來自當地市民的親手製作捐出，要讓來訪民眾感受初夏風情。4/29(下週一)也是日本黃金週，現場還將舉辦音樂舞蹈等園遊會活動。
◆ 園遊會日期：4月29日（週一・國定假四）10:00-15:30
※鯉魚旗的懸掛從4月22日至5月5日為止。
◆ 場地：芥川櫻堤公園（高槻市清福寺町12番12號）
※會場周邊沒有停車場，請搭乘大眾交通工具前往。
◆ 交通：JR高槻車站徒歩約15分。
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