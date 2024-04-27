1000條鯉魚旗在空中游泳！大阪高槻市最美夏日風物詩 黃金週音樂園遊會29日登場

從３月底到４月，京都的櫻花季正式宣告開始！包括著名的平安神宮所舉辦的觀櫻茶會、世界遺產二條城人氣的「NAKED櫻花祭2024」、京都屈指一數的賞櫻景點「平野神社」夜間點燈，都可自早賞到晚，豐富的賞櫻行程一次收藏！

2024-03-29 15:00