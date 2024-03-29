絕美！「京都櫻花季」開跑 ３大不敗夜櫻地點 從早到晚都夢幻

到世界遺產二條城內體驗五感豐富的賞櫻盛會！光雕投影更增夢幻氛圍。 圖／京都観光Navi 提供 【文・ttn網路編輯】

從３月底到４月，京都的櫻花季正式宣告開始！京都市內不少知名的神社及古城被粉櫻點綴，洋溢浪漫粉色風情。除了白天賞櫻感受春季氛圍，京都市各景點夜晚也可賞截然不同的夜櫻，包括著名的平安神宮所舉辦的觀櫻茶會、世界遺產二條城人氣的「NAKED櫻花祭2024」、京都屈指一數的賞櫻景點「平野神社」夜間點燈，都可自早賞到晚，豐富的賞櫻行程一次收藏！

平安神宮 優美音樂與夜櫻同時綻放

南神苑及東神苑實施夜間點燈及音樂會，於壯麗的平安京內，融合優雅的音色及盛開的春櫻。 圖／京都観光Navi 提供

為紀念京都建都1100年時所建造的「平安神宮」，遠遠地即可望見入口處的大鳥居，為平安神宮極具代表性的象徵之一。平安神宮的社殿重現了當時古都「平安京」正廳「朝堂院」的8分之5，可充分感受當時古都的風貌。

平安神宮內不可錯過的還有明治時代具代表性的日本庭園名勝「平安神宮神苑」，廣闊的池泉回游式庭園為明治時代知名的園藝庭師小川治兵衛之手所打造，集結了平安京千年的造園技術所建而成的日式庭園，分為東、中、西、南四處神苑，圍繞整座社殿。到了春季，四個庭園內分別可賞盛開的紅枝垂櫻，西神苑的茶室「澄心亭」更會配合賞櫻季舉辦觀櫻茶會。

有別於白天的賞櫻風情，平安神宮於4/3（三）~4/7（日）活動期間，將於南神苑及東神苑實施夜間點燈及音樂會，於壯麗的平安京內，融合優雅的音色及盛開的春櫻，享受典雅幽靜的賞櫻樂趣。（神苑入場、觀櫻茶會、音樂會另需費用。）

日期：2024年3月31日（日）～4月11日（四）

地址：京都市左京区岡崎西天王町97

交通：市巴士「岡崎公園 美術館・平安神宮前」站前

網站：平安神宮 ／ 平安神宮櫻音夜

平野神社 與神社照明互相輝映的魁櫻

平安貴族們最愛的賞櫻勝地「平野神社」，賞有別於白天的夜櫻美景。 圖／京都観光Navi 提供

位於京都市北區歷史悠久的「平野神社」，原為奉祀於奈良「平城京」，而後隨著平安遷都一同遷至京都，自平安時代起即是受平安貴族們喜愛的賞櫻名所。平野神社內的櫻花品種為早開的「魁櫻」，相傳此地的櫻花盛開時，京都的賞櫻季節將正式開跑。神社內也不僅一種櫻花品種，從早開到晚開的品種共約有60種400多株的櫻花，於漆黑的深夜也將點亮神社內的明光，盡情享受有別於白天賞櫻的夜櫻風情。

日期：2024年3月23日（六）～4月14日（日）

地址：京都市北区平野宮本町１番地

交通：京福電鐵北野線「北野白梅町」站徒步７分

網站：平野神社加超連結文字處

元離宮二條城 數位光雕NAKED櫻花祭2024

【左圖】光雕投影更增夢幻氛圍。【右圖】NAKED櫻花祭2024夜櫻與光雕藝術結合。 圖／京都観光Navi 提供

春季到世界遺產二條城內體驗五感豐富的賞櫻盛會！知名的二條城內將舉辦點燈活動「NAKED櫻花祭2024」，照亮約50種共300多株櫻花，加上日本畫派具代表性的「狩野派」光雕投影，境內各園區充滿不同風情的賞櫻空間。賞櫻之餘也不忘享用一些小點心，境內飲食區也特別提供櫻花樣式的飲品及點心，更增賞櫻趣味。2024年更首次特別的賞櫻專區，可在此幽靜地享受賞櫻時光，並可品嘗到京都老舖茶舖的「福壽園」抹茶及和菓子等。於春季搖身一變成絢麗幻想春櫻世界的二條城，千萬別錯過。(入場及特別賞櫻專區另需費用)

日期：2024年3月8日（五）～4月7日（日）

地址：京都市中京区二条通堀川西入二条城町541

交通：JR二條站徒歩17分

網站：二條城

關於更詳細的京都市櫻花開花情報，請參考網站

(2024年櫻花開花狀況預計近期更新)

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