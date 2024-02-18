人氣烤糰子eX cafe、Snow Peak雪諾必克咖啡廳、抹茶甜點--京都嵐山車站不吃不可美食9選(下)
【撰文:Shinon/ 窩日本】
延續"人氣烤糰子eX cafe、Snow Peak雪諾必克咖啡廳、抹茶甜點--京都嵐山車站不吃不可美食9選(上)"，本文將介紹另外5家美食
嵐電嵯峨站是京福電氣鐵道嵐山本線的車站，從四條出發的人通常會利用這條鐵路。
至於JR嵯峨嵐山站是JR山陰本線沿線車站，嵯峨野觀光鐵道(嵯峨野小火車)的車站就在旁邊。兩個車站之間其實只有3分鐘步程，周邊有許多餐廳及咖啡廳可以享用美食！
5. Un Moment Pour Soi
日本著名水墨畫家「矢田作十路」的記念館內所併設的法式餐廳。
雖然矢田老師的作品以日本自然為主題，但店內有著華麗歐陸風情，豪華的水晶燈與天花版上的圖案營造出優雅氛圍，與裝飾的水墨畫作品相映成趣。
他們除了提供法式料理套餐，還有多款蛋糕，可以單純來品嚐下午茶。從簡單的布丁、人氣的巴斯克起司蛋糕到抹茶提拉米蘇都有。
如果平日來訪，還可以2,750日幣(女性)或3,300日幣(男性)享用一小時的蛋糕吃到飽！
地址 :京都府京都市右京区嵯峨天龍寺立石町1-4
前往方法 : JR嵯峨嵐山站徒歩約6分
6. Snow Peak Cafe STATION KYOTO ARASHIYAMA
超有名的戶外用品品牌Snow Peak雪諾必克在嵐山的設施，改建有100年歷史的傳統旅館，搖身一變成商店、咖啡廳及住宿設施。
咖啡廳提供漢堡、熱狗等熱食，以及多款飲料及甜點。店內設有內用座位，也可以在戶外享受如露營的氛圍。
設施內還有由隈研吾設計的旅行式建築「住箱」，小小的箱子裡擺放了時尚的家具，入住時可以盡情使用Snow Peak的露營器具，可以享受到與眾不同的住宿體驗。
地址 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町7
前往方法 : 嵐電嵯峨站徒歩約1分
7. Upit’s Burger
不要以為漢堡只是美式速食，其實日本也有很多出色的手工漢堡店！Upit’s Burger就受到京都人的喜愛，一開店就大排長龍，想要來吃也要做好排隊的心理準備。
來源自官方IG
他們最有名的是溶岩漢堡。夾著厚厚肉排與蔬菜的漢堡包和薯條放在熱騰騰的鐵板上，再淋上兩種來自意大利的起司並點上火燄。滿滿的起司醬猶如溶岩一樣覆蓋整個漢堡包，看著就讓人垂涎欲滴，喜歡吃起司的話絕對要來試試！
地址 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町4-7
前往方法 : JR嵯峨嵐山站徒歩約2分
8. 中村屋総本店
營業超過60年的當地名店，本身是一家肉店，但也以新鮮油炸、熱騰騰的可樂餅而聞名。
除了原味的可樂餅，還有炸牛串、炸火腿排等豐富種類小吃。可樂餅一個150日幣，外衣炸得酥脆，使用了大量的馬鈴薯製作，加上碎肉和美味的醬汁，口感濕潤而美味。據說一天有時能賣出3,000個以上，來到嵐山必定要試試看！
地址 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町20
前往方法 : 嵐電嵯峨站徒歩約2分
9. 京菓匠 鶴屋長生 嵐山店
擁有五十多年歷史的京都和菓子店，選用香氣濃郁的宇治抹茶到京都特產的白味噌、柚子等食材，再經過匠心獨具的技藝精心製作成饅頭、銅鑼燒等日式點心。店內設有茶席可以享用點心休息一下！
除了傳統點心，近年他們還挑戰創新，推出了以葛粉製成的冰棒，不易融化的冰棒與水果結合好網美！清爽的味道最適合夏天品嚐，就算不習慣和菓子也可以試試喔！
地址 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町4-1
前往方法 : JR嵯峨嵐山站徒歩約2分
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