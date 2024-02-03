京都出發！彥根城千棵櫻木包圍 「滋賀賞櫻秘境」推薦
【旅奇傳媒/日本部報導】準備好今年春天前往日本賞櫻了嗎?想在關西賞櫻，不一定要在京都市內人擠人，滋賀縣彥根市從京都車站出發搭新幹線20分再轉搭電車即能抵達，是能當天往返的距離。知名賞櫻名景點「彥根城」可欣賞千棵以上的櫻木包圍歷史悠久的日本國寶城池。浪漫春櫻映照在護城河，鏡像反射是攝影迷必拍絕景，還能搭船遊河。
根據日本氣象株式會社1/10發布的櫻開花予想，今年彥根的櫻花季預計從3/29開始，4/5左右接近滿開。屆時還會舉辦櫻花祭與夜櫻點燈活動，黑夜中彷彿悠然漂浮空中的白色城牆充滿洗鍊古風，幽靜奇幻。
彥根縣周邊的長濱市一樣有令人著迷的賞櫻景點。「伊香具神社」的八重櫻，兩側櫻花樹將神社參道點綴成粉紅隧道，團團花球充滿吉祥溫馨的氛圍。
自駕旅客推薦縣道557號線與513號交接處的「奧琵琶湖公園路」，不僅有粉色環繞的櫻花隧道，更能同時享受琵琶湖風光，一石二鳥。
在高時川沿岸的櫻花木道路，則能欣賞金黃油菜花與櫻花的相輝映，尚未廣受人知的自然美景相當靜謐。不喜歡人擠人、卻又想在日本賞櫻的朋友們，不妨到此地走訪。
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