京都2天1夜 衝11個景點！ 大正浪漫和服體驗、獨一無二香水製作、八坂神社香火最旺

跟著 施宛兒 waner 於 2023-10-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 京都着物レンタル 愛和服 祇園四条店、京都文化博物館、法觀寺。

京都懶人包，跟著行程走就對了～！

第 1 天

京都着物レンタル 愛和服 祇園四条店 | 1 小時

這次租借『大正浪漫＋袴』

和服的選擇多樣，大正浪漫搭配蕾絲和服帶出浪漫氛圍，袴加上去後始得整體服裝更為認真，總租借費用為7700日圓

京都文化博物館 | 2 小時

原先是人來人往的銀行，如經不再使用，便改成博物館，不定時的有各種展覽，今天參訪的展覽剛好不用錢

法觀寺 | 3 小時

法官寺別名八板塔

從一年版、二年版逛上來其實一路上

有需多有趣的紀念品小店，與小吃店，

八板塔前的小路也很復古很好拍！

八阪庚申堂 | 30 分鐘

免入場費的熱門京都IG打卡景點，這裡有名的是彩色的綑綁猴，一定要穿上和服來拍個照

還有三猴🐒『勿聽勿看勿說』

喜楽庵・岡本 三年坂店 | 20 分鐘

炸物店，店內座位不算多 （注意喔！日本推行不邊走邊吃，所以會在店內，或是固定地點吃完在逛街）

唐揚雞串造型很有趣，味道還可以，只是偏油。可樂餅我比較喜歡，就是中規中矩的可樂餅ＸＤ

My Only Fragrance KIYOMIZU【京都清水】 | 1 小時

我ＩＧ詢問度超高的香水店！

這裡有超多香味的基底，聞完每個瓶子的香氣後，（最多可以選5個香味）

把號碼寫在單子上，並且寫比例，調香師會香把你喜歡的味道合再一起後，讓你確認是否是想要的味道，確定後，他們會製作香水的標籤，標籤上可以寫自己的名字或是想說的話，待印出後由調香師貼上標籤，屬於自己味道的香水就調製完成啦！

價錢5500日圓，絕對不會撞香！

第 2 天

清水寺 | 2 小時

｜清水寺｜

如果對這裡有一點基礎歷史的人，其實會知道清水寺前身是個亂葬岡，因此仔細逛園區時會發現有紀念碑。

這裡四季的風景都不同，尤其是站在眺望台看出去，可以拍到絕妙風景。

八坂神社 | 2 小時

｜八坂神社｜

位於祇園，於是又名祇園神社，

總本社祇園祭為日本最大的祭典之一，也是京都香火最旺的神社之一。

祇園花見小路 | 2 小時

「花見」在日語中意為賞花的意思，不過這裡並沒有櫻花可以看喔ＸＤ，而是舊時古城的風月之地！

花見小路從江戶時代起就是整個日本最有格調的花柳街！也是現在為數不多的尚能看到藝伎的場所。

先斗入ル 京都駅ビル店 | 2 小時

晚餐可以選擇這家，車站附近的和風洋食，和風結合西式的義大利麵十分的特別！

點了奶油培根麵，但在裡面吃出柴魚風味！搭配的不是西式濃湯，而是味噌湯！使用的餐具則是筷子。

Hotel The M's Kyoto | 7 小時

非常推薦的高ＣＰ飯店！

不僅房間可以打開2個28寸的行李箱，冰箱裡還有小飲料壩！床也非誠舒適。

我這次訂房費1400台幣左右

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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