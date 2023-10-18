巨大瑪利歐+爬旗桿超帥！ 任天堂京都「Nintendo KYOTO」開張了　店鋪實景+限定周邊公開

任天堂第3間直營店開張了！ 位於京都的任天堂專賣店「Nintendo KYOTO」於10/17正式對外營運，實體店鋪中設置了超巨大瑪利歐在水管裡、以及過關時瑪利歐爬上旗桿的造景，店內販賣《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》、《斯普拉遁》、《動物森友會》和《皮克敏》等多項任天堂知名IP的周邊商品。

圖／翻攝nintendo官網

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任天堂第一間專賣店於東京都渋谷區的PARCO百貨、第二間專賣店在大阪梅田大丸百貨，而這回第三家直營專賣店則是位於京都「高島屋 S.C.［T8］」的7樓，只要搭乘阪急電車於阪急京都線京都河原町駅下車後，地下連接通道可直達，而前往的途中，也能看見滿滿的瑪利歐場景壁畫。

圖／翻攝nintendo官網

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從「Nintendo KYOTO」官方釋出多張現場照來看，門口有招牌必拍，特別設置了超巨大的「瑪利歐雕像」從水管探出頭來，還有「瑪利歐專區」讓大家坐著休息，一旁玻璃窗上還貼上任天堂人氣IP的照片，以及可愛的瑪利歐還「爬上過關旗桿」，讓大家進店之前可以盡情擺拍打卡。

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店內除了以任天堂的經典紅白色系來搭配著名的遊戲角色與場景外，也採用了宛如像素、格點的特徵作為設計靈感，限定商品一次囊括了T恤、靠墊、玻璃杯、手帕、浴巾、磁鐵、購物袋、透明小包、便條紙、筆記本、收納盒等，不只超級瑪利歐外還有包括了《薩爾達傳說》、《斯普拉遁》、《動物森友會》和《皮克敏》等各種經典IP商品，也能一次購齊。

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Nintendo KYOTO

地址：京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町35（京都髙島屋S.C.［T8］7階）

電話：0570-008-188

時間：10：00～20：00

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