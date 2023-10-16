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拿梅錢換梅酒！ 京都紅葉超夯景點「北野天滿宮」 11月梅酒祭同步登場

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圖：梅酒研究會／提供 ※ 禁止酒駕；未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。
圖：梅酒研究會／提供 ※ 禁止酒駕；未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。

「全國梅酒祭 in 京都」將在秋意濃厚的北野天滿宮登場。　圖：梅酒研究會／提供
「全國梅酒祭 in 京都」將在秋意濃厚的北野天滿宮登場。　圖：梅酒研究會／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】秋季的京都觀光魅力超級多！不讓紅葉魅力專美於前，如果在今年11/16～11/19期間到訪，別錯過順遊參與匯聚日本全國超過150種梅酒的經典活動「全國梅酒祭 in 京都」。

▲參與活動需在當日或事前購買專用硬幣「梅錢」。　圖：梅酒研究會／提供
▲參與活動需在當日或事前購買專用硬幣「梅錢」。　圖：梅酒研究會／提供

全國梅酒祭 in 京都的主要會場就設立於北野天滿宮的「紅葉苑」境內，一邊享受楓紅環繞，一邊淺酌相當愜意。活動現場除了販售梅酒商品外，也提供各式各樣的梅酒試飲，只要使用專用硬幣「梅錢」就能兌換。根據類別不同，單次需使用1～7枚硬幣。

※ 禁止酒駕；未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。

▲全國梅酒祭顧名思義集結來自日本全國的梅酒，會場提供的試飲杯約16ml，讓遊客輕鬆淺嚐。【禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。】　圖：梅酒研究會／提供
▲全國梅酒祭顧名思義集結來自日本全國的梅酒，會場提供的試飲杯約16ml，讓遊客輕鬆淺嚐。【禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。】　圖：梅酒研究會／提供

此外，在祭典前一天登場的「全國梅酒評選會」奪下金獎殊榮的梅酒品項會與在地老店攜手合作，可一邊享受梅酒，一邊細細品嘗京菓子、京漬物好滋味。

▲梅酒祭不光只有喝，還能感受梅酒與京都美食結合的另類魅力。　圖：梅酒研究會／提供
▲梅酒祭不光只有喝，還能感受梅酒與京都美食結合的另類魅力。　圖：梅酒研究會／提供

如果傳統老味道吃不慣的話，還有添加了金獎梅酒製作的梅酒啤酒、梅酒咖啡或梅酒香草冰淇淋等品項能嘗鮮，全方位滿足饕客味蕾。

▲為拓展梅酒不同客群，現場也提供添加獲獎梅酒的新創意美味。【禁止酒駕；酒後找代駕 平安送到家】　圖：梅酒研究會／提供
▲為拓展梅酒不同客群，現場也提供添加獲獎梅酒的新創意美味。【禁止酒駕；酒後找代駕 平安送到家】　圖：梅酒研究會／提供

日本酒老饕則不能錯過有日本清酒之王美譽「獺祭」的梅酒版本！產量稀少的「獺祭梅酒」在活動現場提供每日僅限500杯的額外付費試飲。而想要將梅酒版獺祭買回家，則只能透過抽選方式爭取，現階段詳細內容尚未公告。

▲使用和歌山縣產南高梅釀造的「獺祭梅酒」，可說是梅酒界的夢幻逸品。【禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　圖：梅酒研究會／提供
▲使用和歌山縣產南高梅釀造的「獺祭梅酒」，可說是梅酒界的夢幻逸品。【禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　圖：梅酒研究會／提供

◎ 2023年全國梅酒祭 in 京都

．活動期間：11／16～11／19

．時間：11：00～18：00

．會場：北野天滿宮紅葉苑

．費用：當日2,300日圓；早鳥2,100日圓（專用硬幣「梅錢」18枚的售價，同時包含紅葉苑入場費）。　※試飲梅酒需以梅錢兌換。

．交通：嵐電（京福電鐵）北野白梅町站徒步約5分鐘；或JR京都站等車站搭乘公車至「北野天滿宮前」站下，車程約10～35分鐘。

※ 禁止酒駕；未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。

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