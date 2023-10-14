平常看不到！ 「京都紅葉秘境」11/3起期間限定對外開放
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】京都必追紅葉秘境還有這裡！距離知名紅葉景點「東福寺」徒步3分鐘左右就能抵達的「臨濟宗東福寺塔頭正覺庵」於1290年開山，距今有超過730年歷史。
寺院以供奉「筆」聞名，境內不僅有江戶時代流傳至今的筆塚，每年11/23還會舉辦盛大的「筆供養」儀式，被譽為「筆之寺」。平常不對外開放，每年僅在11/23的筆供養儀式或紅葉時節，才有機會一睹風采。
今年度的秋季特別參拜活動將從11/3起跑，根據日期分為前後兩個階段，合計起來僅26天對外開放，遊客能夠前往本堂、書院、庭園、茶室等，享受紅葉與青苔相互映襯絕景，是秋遊京都不可錯過的紅葉景點。
◎ 臨濟宗東福寺塔頭正覺庵 2023年度秋季特別參拜
．期間：11／3～11／19、11／25～12／3，共26天。
．時間：10：00～16：30 參拜費：成人1,000日圓、國小生500日圓、孩童免費。
．交通：京阪電車鳥羽街道站徒步約7分鐘；搭乘市營巴士至東福寺站下，徒步約15分鐘。
．地址：京都府京都市東山區本町15-808
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言