平常看不到！ 「京都紅葉秘境」11/3起期間限定對外開放

環境清幽靜謐的正覺庵目前較少觀光客知道，能享受不被打擾的秋日時光。 圖：臨濟宗東福寺塔頭正覺庵、京都 CONNECT／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】京都必追紅葉秘境還有這裡！距離知名紅葉景點「東福寺」徒步3分鐘左右就能抵達的「臨濟宗東福寺塔頭正覺庵」於1290年開山，距今有超過730年歷史。

▲正覺庵庭園秋日楓光相當迷人。 圖：臨濟宗東福寺塔頭正覺庵、京都 CONNECT／來源

寺院以供奉「筆」聞名，境內不僅有江戶時代流傳至今的筆塚，每年11/23還會舉辦盛大的「筆供養」儀式，被譽為「筆之寺」。平常不對外開放，每年僅在11/23的筆供養儀式或紅葉時節，才有機會一睹風采。

▲也能透過日式木窗感受另類禪意之美。 圖：臨濟宗東福寺塔頭正覺庵、京都CONNECT／來源

今年度的秋季特別參拜活動將從11/3起跑，根據日期分為前後兩個階段，合計起來僅26天對外開放，遊客能夠前往本堂、書院、庭園、茶室等，享受紅葉與青苔相互映襯絕景，是秋遊京都不可錯過的紅葉景點。

▲書院內拉門上逗趣的孩童版風神雷神為日本畫家山本隆的作品，3面拉門分別呈現天、地、人不同主題。 圖：臨濟宗東福寺塔頭正覺庵、京都 CONNECT／來源

◎ 臨濟宗東福寺塔頭正覺庵 2023年度秋季特別參拜

．期間：11／3～11／19、11／25～12／3，共26天。

．時間：10：00～16：30 參拜費：成人1,000日圓、國小生500日圓、孩童免費。

．交通：京阪電車鳥羽街道站徒步約7分鐘；搭乘市營巴士至東福寺站下，徒步約15分鐘。

．地址：京都府京都市東山區本町15-808

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