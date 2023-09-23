快訊

影／還原現場！明揚大火4消防員殉職 驚險救援過程曝光

明揚大火死傷慘重 檢方助家屬聲請假扣押 防業者脫產

亞運／開幕式今晚登場 我2家媒體無原因被拒絕入場拍攝

嶄新「霧」魅力！ 京都嵐山超人氣打卡景點「祐斎亭」 霧氣點綴夢幻氣息

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：染工房夢祐斎／來源
圖：染工房夢祐斎／來源

嵐山祐斎亭結合傳統與現代元素，展現出獨樹一格的日本之美。　圖：染工房夢祐斎／來源
嵐山祐斎亭結合傳統與現代元素，展現出獨樹一格的日本之美。　圖：染工房夢祐斎／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】京都嵐山又有全新觀光魅力等你玩！近年來在網路上爆紅、廣受國內外遊客喜愛的熱門打卡景點「嵐山祐斎亭」，鄰近渡月橋與天龍寺。設施現為染布工房，過去曾是皇室離宮、日本料亭等，因此能感受到歷史文化、大自然、染色藝術三者交織的獨特氛圍。

▲境內靜謐高雅的紅葉絕景令人一見難忘。　圖：染工房夢祐斎／來源
▲境內靜謐高雅的紅葉絕景令人一見難忘。　圖：染工房夢祐斎／來源

今年館內推出全新魅力企劃「京都嵐山雲海露台」，透過霧氣點綴讓嵐山的自然美景再添神秘夢幻氣息，該企劃從9/18正式起跑，預計四季都會實施。

▲晚上到訪設施，則能欣賞「京都嵐山雲海露台」搭配夜間點燈的夢幻演出。　圖：染工房夢祐斎／來源
▲晚上到訪設施，則能欣賞「京都嵐山雲海露台」搭配夜間點燈的夢幻演出。　圖：染工房夢祐斎／來源

嵐山祐斎亭已於官網公告，今年度11月～12月的入場預約將在10/1台灣時間的早上9點於官網開放，預計在紅葉季前往京都旅遊的話，千萬別錯過安排嵐山遊程，專程造訪這幕屏息之美。

▲亮點之一的「圓窗房間」彷彿將季節美景定格，吸引許多攝影好手爭相到訪拍攝（禁止使用三腳架）。　圖：染工房夢祐斎／來源
▲亮點之一的「圓窗房間」彷彿將季節美景定格，吸引許多攝影好手爭相到訪拍攝（禁止使用三腳架）。　圖：染工房夢祐斎／來源

◎ 京都市 嵐山祐齋亭

．交通：京福電鐵嵐山站徒步約10分鐘，或由JR嵯峨嵐山站、阪急嵐山站徒步約20分鐘。

．地址：京都府京都市右京區嵯峨龜之尾町6

．門票：僅限國中生以上入館，每人收費2,000日圓。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 觀光 美景

延伸閱讀

影／台中桃山部落新亮點 雪山坑環線步道一期10月完工

香港人都認證！「台灣版怪獸大廈」好拍又好吃 內行人「一看就知道」：非常有味道

多肉控的童話仙境　「美拍造景、DIY盆栽」的人氣打卡景點

爬牆虎10年長成網美綠屋 海葵颱風過後變穿「露肩裝」

相關新聞

嶄新「霧」魅力！ 京都嵐山超人氣打卡景點「祐斎亭」 霧氣點綴夢幻氣息

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】京都嵐山又有全新觀光魅力等你玩！近年來在網路上爆紅、廣受國內外遊客喜愛的熱門打卡景點「嵐山祐斎亭」，鄰近渡月橋與天龍寺。設施現為染布工房，過去曾是皇室離宮、日本料亭等，因

隱藏版拍照位置！ 大阪心齋橋景點「固力果跑跑人」 這個角度拍攝完全不會有路人

udn走跳旅遊／YUKI 來大阪玩必做的事，不可能少了跟固力果跑跑人合照吧！這篇要告訴你，其實大阪心齋橋道頓堀有一個隱藏的地點，可以免費盡情跟固力果跑跑人跑道合影一起跑步，而且完全不會拍到路人喔

住客限定！大阪飯店打造「天空之鏡」搭配通天閣任你拍

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】這間飯店不僅提供住宿，還能大玩特玩拍美照！「Willows Hotel 大阪新今宮」飯店在2021年9月開幕，與去年登場的「OMO7 大阪 by 星野集團」同為疫情期間在

京都自由行住這就對了！離車站最近、房價高CP值 「河原町飯店」推薦3選

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】京都自由行住這就對了！河原町可說是京都市區最繁華的地帶，百貨公司與大型購物中心、餐廳林立，周圍還有相當好逛的新京極商店街與寺町通商店街等，能將藥妝與生活雜貨一次購足。熱愛

家族出遊這樣住！「京都七条堀川」公寓式飯店享寬敞大空間 還有豪華私人桑拿室

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2021年12月開幕的「MONday Apart Premium 京都七条堀川」是全館具備44間客房的公寓式飯店，距離JR京都站徒步約10～15分鐘，利用公車就能玩遍京都

大阪自由行一生必訪！環球影城🇯🇵「超級任天堂、哈利波特」攻略整理包

跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2022-12-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 Singulari天空水療飯店 環球影城、大阪環球城市步行街、日本環球影城。 🇯🇵大阪環球影城攻略整理包 最新開幕的超級任天堂園區該怎麼玩？ 分享USJ必吃必玩必買的攻略 嗨大家好！我是Celia♡ 這裡是我的旅遊日記 專門紀錄我在日本走訪各地美景美食 目前居住於日本東京🇯🇵 如果想看更多動態日本景點分享🐱 歡迎追蹤我的YouTube 及Instagram

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦