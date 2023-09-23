嶄新「霧」魅力！ 京都嵐山超人氣打卡景點「祐斎亭」 霧氣點綴夢幻氣息
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】京都嵐山又有全新觀光魅力等你玩！近年來在網路上爆紅、廣受國內外遊客喜愛的熱門打卡景點「嵐山祐斎亭」，鄰近渡月橋與天龍寺。設施現為染布工房，過去曾是皇室離宮、日本料亭等，因此能感受到歷史文化、大自然、染色藝術三者交織的獨特氛圍。
今年館內推出全新魅力企劃「京都嵐山雲海露台」，透過霧氣點綴讓嵐山的自然美景再添神秘夢幻氣息，該企劃從9/18正式起跑，預計四季都會實施。
嵐山祐斎亭已於官網公告，今年度11月～12月的入場預約將在10/1台灣時間的早上9點於官網開放，預計在紅葉季前往京都旅遊的話，千萬別錯過安排嵐山遊程，專程造訪這幕屏息之美。
◎ 京都市 嵐山祐齋亭
．交通：京福電鐵嵐山站徒步約10分鐘，或由JR嵯峨嵐山站、阪急嵐山站徒步約20分鐘。
．地址：京都府京都市右京區嵯峨龜之尾町6
．門票：僅限國中生以上入館，每人收費2,000日圓。
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