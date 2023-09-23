嶄新「霧」魅力！ 京都嵐山超人氣打卡景點「祐斎亭」 霧氣點綴夢幻氣息

跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2022-12-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 Singulari天空水療飯店 環球影城、大阪環球城市步行街、日本環球影城。 🇯🇵大阪環球影城攻略整理包 最新開幕的超級任天堂園區該怎麼玩？ 分享USJ必吃必玩必買的攻略 嗨大家好！我是Celia♡ 這裡是我的旅遊日記 專門紀錄我在日本走訪各地美景美食 目前居住於日本東京🇯🇵 如果想看更多動態日本景點分享🐱 歡迎追蹤我的YouTube 及Instagram

2023-06-30 14:30