隱藏版拍照位置！ 大阪心齋橋景點「固力果跑跑人」 這個角度拍攝完全不會有路人

來大阪玩必做的事，不可能少了跟固力果跑跑人合照吧！這篇要告訴你，其實大阪心齋橋道頓堀有一個隱藏的地點，可以免費盡情跟固力果跑跑人跑道合影一起跑步，而且完全不會拍到路人喔！雖然需要排一下隊才能拍到，但現在知道的人還不多，最近要去大阪旅遊的朋友趕緊收藏起來！

大阪旅遊必買

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大阪固力果跑跑人

無人不知無人不曉的大阪地標，固力果跑跑人，大家只要有來到大阪心齋橋道頓堀，幾乎都會來跟固力果跑跑人合照留念，跟著固力果跑跑人一起擺出奔跑姿勢，是每個遊客必做的事吧 ～

大家知道固力果跑跑人的由來嗎？其實是真有其人喔，他就是第一位參加奧運的日本人，日本馬拉松之父：金栗四三，而他的形象被日本固力果食品公司相中，於1935年建立了巨大跑跑人看板直到現在。

不過在熱鬧的道頓堀，想跟固力果跑跑人來張背景無人的合照，實在是太難了，馬上就來告訴大家，其實有個地方可以盡情跟固力果跑跑人拍照，背景不但乾淨沒路人，而且還是免費拍的喔～

固力果跑跑人隱藏拍攝地點

搭啦～～就是這裡！nanohana戎橋店，就在固力果跑跑人看板的正對面，nanohana戎橋店是一間藥妝店，你一定很納悶，看起來平凡無奇的藥妝店要怎麼跟固力果拍照？

進入藥妝店後即可看到排隊人潮，沒錯～～大家就是在排隊跟固力果跑跑人合照！

原來是藥妝店在自己店門口設置的拍照佈景，透過借位角度，直接連結跑跑人的藍色跑道，你們看，背景是不是很乾淨清爽，完全沒路人耶！

我們大概排了15～20分鐘的隊，不算太久，想來這裡拍照的朋友，記得注意這配合藥妝店的營業時間喔，早上11點~晚上8點45分。

跟固力果跑跑人一起跑起來

來來來，跑起來～固力果跑跑人隱藏拍攝地點太強大！跟著固力果跑跑人一起跑起來，站在這個空間就會不自覺的興奮，自然就能擺出許多跑步姿勢，絲毫不在意後面排隊的人的眼光～～

藥妝店真的很大心，提供了這樣一個免費場地讓遊客與固力果跑跑人拍照。

我們來了兩次，整個拍好拍滿～

大阪道頓堀傍晚街景

這裡放幾張大阪道頓堀的傍晚街景，日落時分的道頓堀顯得相當有氣氛，兩旁的道頓堀水岸亮起了燈籠，觀光船來回穿梭，感覺道頓堀才要開始熱鬧呢！

超大一間的唐吉訶德，大家有去裡面血拚過嗎？它的黃色摩天輪是全世界第一座橢圓形摩天輪，是真的可以搭乘，不只是好看造型而已喔～～有夠狂！

只要購買大阪周遊卡，就可免費搭船哦～激推呀！

此篇介紹了大阪固力果跑跑人的隱藏拍攝地點，現在還沒有太多人知道，最近有安排去大阪自由行的朋友必收～大阪是我很喜歡的日本城市之一，接下來還有很多大阪的相關遊記和食記，大家請靜待我一一分享喔～

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固力果跑跑人隱藏拍攝地點

nanohana戎橋店|IG

地址： 2 Chome-4-番5号 Shinsaibashisuji, Chuo Ward, Osaka, 542-0085日本

營業時間：11:00~20:45

固力果跑跑人隱藏拍攝地點常見問題

Ｑ：固力果跑跑人隱藏拍攝地點怎麼去？

Ａ：搭乘地鐵到難波站下車，從14號出口出來，再步行一下即可看見nanohana戎橋店

Ｑ：固力果跑跑人隱藏拍攝地點的營業時間？

Ａ：營業時間：11:00~20:45

Ｑ：固力果跑跑人隱藏拍攝地點需要費用嗎？

Ａ：不用喔~~拍照免費，只是需要排隊

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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