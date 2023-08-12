日泰混血！京都新飯店ASAI吃得到泰式剉冰 京都都喜天麗引進米其林主廚

知名泰國領導房地產開發公司都喜國際（Dusit International）旗下兩大飯店品牌今年於京都開幕，分別是甫於6/1開幕的 ASAI京都四条旅店（ASAI Kyoto Shijo），以及將於9/1開業的京都都喜天麗飯店（Dusit Thani Kyoto），前所未見大動作將都喜獨特的泰式熱情好客氛圍一次帶到日本。六月初新開幕的ASAI京都四条旅店以「過生活」概念成功打入文青族群市場，暑假飯店入住率近乎滿房，海外市場第一名住宿率由台灣旅客奪冠，飯店總經理山下誠特地前來台灣宣佈喜訊，同時發表集團旗下在京都的第二間飯店即將開業的消息，並揭露兩間成為京都新焦點飯店的深入資訊。

都喜國際旗下兩大飯店品牌今年於京都開幕，圖為ASAI京都四条旅店供應的特色咖哩風味餐；圖片／都喜國際集團提供

ASAI京都四条旅店充滿日式與泰式文化氛圍的融合；圖片／都喜國際集團提供

ASAI京都四条旅店

「沙娃低咖！」走進外觀頗具京都風情的ASAI京都四条旅店，迎面來的卻是泰語問候聲，日式與泰式文化氛圍的融合，是最大特色，在這裡可以品嚐日本著名的特色咖哩風味餐，也可以吃到泰式風味餐，包括泰式口味剉冰、蝦餅、摩摩查查等，設計風格上除了融入日本在地藝術、人文風情之外，也將一些泰式設計風格帶入，例如一樓吧台的設計靈感來自清水寺、客房沙發帶著些許泰國風情，一次體驗日本與泰國。

ASAI京都四条旅店除了具設計感之外，也著重功能性，例如在床鋪下設置收納空間，方便旅客放置行李箱；圖片／都喜國際集團提供

ASAI京都四条旅店提供各種深入體驗課程與活動，例如京都紙藝；圖片／都喜國際集團提供

ASAI京都四条旅店吃到泰式風味餐，包括泰式口味剉冰；圖片／都喜國際集團提供

ASAI京都四条旅店強調工作/休憩/享樂各式活動的共享場域空間，與新世代旅人旅遊理念不謀而合，鼓勵旅客可以花更多時間與當地人互動。ASAI泰文意味「像當地人一樣生活」，ASAI京都四条旅店提供各種深入體驗課程與活動，包括藝術、京都紙藝、日本茶道等付費課程。

京都都喜天麗飯店將泰國創意與日本傳統透過現代風格進行詮釋；圖片／都喜國際集團提供

京都都喜天麗飯店引進曼谷Bo.Ian餐廳星級主廚美食

京都都喜天麗飯店禪風中庭；圖片／都喜國際集團提供

美食餐廳的部分，正是京都都喜天麗飯店的主要亮點，其中討論度最高的是Ayatana六感泰式餐廳，走進這家餐廳首先會被其特殊金繼工藝裝潢所驚豔。「金繼」又稱「金繕」，是一種專用以修補器物的日本傳統工藝，用漆和金粉黏合破損器物，並彰顯其裂紋，缺失或不完美，金繼都坦然接受，視為人生之必然，更從其中發掘獨特美感。Ayatana六感泰式餐廳未演先轟動，由兩位星級主廚Bo 和Dylan坐鎮，將其美味料理在地化，他們先前在曼谷的餐廳 Bo.Ian 贏得了米其林星級和全球認可，既獨特創新的概念是提供泰國美食和日本烹飪的縮影，採用最新鮮的永續食材烹飪，打造直達感官用餐體驗。

想要觀光的朋友，西本願寺與東本願寺就在咫尺，輕步抵達，或者散步來到最熱鬧的京都塔也不過就是8分鐘的腳程。京都都喜天麗飯店專為環球旅行者而設計，提供一系列當地體驗，所有活動均旨在鼓勵旅客進行一場又一場的文化之旅，頌揚京都古城的氣質和靈感。

都喜茶園採有機農法種植茶葉；圖片／都喜國際集團提供

首創「開心農場」及「有機茶園」

為落實永續旅遊，都喜近日開辦「開心農場」與「有機茶園」，創造雙贏局面，「可持續發展」都喜集團運營的核心指導原則之一，兩家飯店已與京都當地小原農場(OHARA FARMY)合作推出「都喜農場」，相當於自創開心農場，從菜園收穫的蔬菜將供應到日本各地飯店的餐廳餐桌上，共同創造雙贏。

都喜農場位於京都佐京區大原村町，是由小原農場所管理的田地的其中一部份，這裡距離市中心僅20分鐘車程，農場已經開始種植香菜和一些泰國美食不可或缺的蔬菜，收穫的蔬菜將在京都都喜天麗飯店和ASAI 京都四条旅店的餐廳和酒吧供應，希望旅客安心食用，開心度假。

未來都喜開心農場計劃為飯店住客和遊客提供蔬菜收穫採摘體驗活動。「永續經營」和「在地化」是都喜國際集團全球飯店營運的重要概念，這一創舉實現了目前兩家新飯店目標其中之一。不僅如此，都喜國際加快腳步落實其第二個永續發展項目，即是與當地茶園Tea Room合作推出獨有的「都喜茶園」，採取有機農法全力供應高品質茶葉，讓旅客玩的開心，吃的安心，鼓勵在旅遊的同時做到保護環境愛地球，預計將掀起一波永續環保觀光熱潮。

京都都喜天麗飯店富麗堂皇的大廳；圖片／都喜國際集團提供

京都都喜天麗飯店，其靈感來自日本京都和泰國大城府的古都豐富文化和令人驚歎的建築，將優雅與舒適融合；圖片／都喜國際集團提供

都喜國際成立於 1948 年，都喜天麗公開有限公司是泰國證券交易所上市的飯店集團。其經營項目包括五個部門：飯店和度假村、飯店教育機構、食品、房地產開發和飯店業相關服務。其飯店集團遍佈全球 16 個國家 300 間飯店，共有七個品牌Dusit Thani、Dusit Devarana、dusitD2、Dusit Princess、Dusit Suites、ASAI Hotels以及Elite Havens。

集團持續創造里程碑，正式插旗進駐日本京都古城，承諾帶來獨特的旅宿體驗，其創作靈感來自都喜四大主要概念，即「服務強調親切」、「提升幸福感」、「用在地特色串聯旅客與當地文化」和「永續經營」。

京都ASAI 四條旅店（ASAI Kyoto Shijo）地址：京都府京都市下京区松原通烏丸東入俊成町 444電話：+81-75-371-1808網址：https://www.dusit.com/asai-kyoto/

京都都喜天麗飯店（Dusit Thani Kyoto）地址：466 Nishinotoincho, Shimogyo, Kyoto, Kyoto, 600-8372電話：+81 75-343-7150網址：https://www.dusit.com/dusitthani-kyoto/

===================撰文／方雯玲

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