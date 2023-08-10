住客限定！大阪飯店打造「天空之鏡」搭配通天閣任你拍
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】這間飯店不僅提供住宿，還能大玩特玩拍美照！「Willows Hotel 大阪新今宮」飯店在2021年9月開幕，與去年登場的「OMO7 大阪 by 星野集團」同為疫情期間在新今宮地區登場的話題飯店。頂樓展望露台「Willows SKYDECK」在今年7月翻新後，整體面積更大也更加安全，只要是飯店住客都能前往頂樓拍攝「天空之鏡」特色美照，將早晨、夕陽、傍晚的大阪景色一次收藏。
新今宮的交通四通八達，走路約2分鐘就能抵達大阪地標之一的「通天閣」。周圍則可以銜接JR、南海電鐵、Osaka Metro 數條路線，無論往返關西機場、心齋橋、梅田都不用轉車，讓自由行玩大阪便捷無阻礙。
館內規劃超過200間客房，面積介於16～48平方公尺。高樓層奢華客房甚至從窗外就能直接眺望阿倍野 HARUKAS、天王寺動物園與新世界商圈的街景。8月暑假期間，標準雙床房包含早餐每人5,950日圓起，奢華客房則每人13,450日圓起就能住到。
．交通：大阪Metro「動物園前」站1號出口徒步3分鐘；JR新今宮站東口徒步6分鐘。
．地址：大阪府大阪市浪速區惠美須東2-1-24
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